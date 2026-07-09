Na sahrani ajatolaha Alija Hamneija u Iranu pojavili su se transparenti sa porukama usmerenim protiv američkog predsednika Donalda Trampa, dok su okupljeni uzvikivali slogane kojima su pozivali na osvetu.

Prema dostupnim snimcima i izveštajima, među okupljenima su se mogli videti transparenti sa natpisima „Ubijte Trampa“ i „Ubićemo Trampa“, dok su pojedini učesnici skandirali:

„Kunem se krvlju vrhovnog vođe, Trampe, ubićemo te!“

Crvene zastave osvete na ulicama Mešhada

Dok su hiljade ljudi čekale prolazak pogrebne povorke u Mešhadu, mnogi su nosili crvene zastave koje u šiitskoj tradiciji simbolizuju osvetu.

Okupljeni su uzvikivali i stare revolucionarne parole, uključujući slogan „Smrt Americi“, dok su se mogle čuti poruke protiv Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

Jedan od prisutnih, Mohamad Afšarijan, izjavio je da među okupljenima preovlađuje želja za osvetom.

- Svi ljudi ovde traže osvetu. Ne znam šta će biti sa diplomatijom niti kakva će biti politika u narednom periodu, ali svi nose crvene zastave kao simbol osvete - rekao je on.

Poruke koje podižu tenzije

Pojavljivanje transparenata sa pozivima na ubistvo američkog predsednika dolazi u trenutku izrazito visokih tenzija između Vašingtona i Teherana.

Snimci i fotografije sa sahrane brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije zbog otvorenih pretnji upućenih lideru Sjedinjenih Američkih Država.

Ovakve poruke dodatno podižu političke tenzije između Irana i SAD i pokazuju koliko su odnosi dve zemlje i dalje opterećeni dugogodišnjim sukobima i međusobnim optužbama.

Odnosi Vašingtona i Teherana poslednjih godina prolaze kroz jednu od najnapetijih faza, uz međusobne optužbe, vojne incidente i rastuću zabrinutost zbog mogućnosti dalje eskalacije na Bliskom istoku.

Izvor: Daily Mail