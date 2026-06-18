Planiranje putovanja danas je jednostavnije nego ikada, a Google Maps odavno nije samo aplikacija za navigaciju. Osim što vam pokazuje najbrži put do odredišta, može da pomogne pri izboru restorana, pronalaženju parkinga, izbegavanju gužvi, snalaženju na aerodromu, pa čak i kada nemate pristup internetu.

Google Maps koristi više od dve milijarde ljudi mesečno, ali mnogi nisu svesni koliko korisnih funkcija aplikacija zapravo nudi. Ako uskoro krećete na put, ove opcije mogu vam uštedeti vreme, novac i nepotreban stres.

1. Preuzmite mape i koristite ih bez interneta

Jedna od najkorisnijih funkcija za putovanja jeste mogućnost preuzimanja mapa za korišćenje bez internet veze. Dovoljno je da pronađete željeni grad ili region, otvorite informacije o lokaciji i izaberete opciju „Download“.

Na taj način možete da koristite navigaciju čak i kada nemate signal, roaming ili želite da sačuvate mobilne podatke.

2. Proverite gužve pre nego što krenete

Pre odlaska u restoran, muzej, tržni centar ili prodavnicu, Google Maps može da pokaže kada su najveće gužve.

U odeljku „Popular times“ možete da vidite u kojim terminima je određeno mesto najposećenije, a ponekad i koliko je ljudi trenutno tamo.

3. Lakše pronađite parking i ulaz

Dolazak do velikih hotela, poslovnih centara ili stambenih kompleksa često ume da bude zbunjujući.

Google Maps može da označi glavni ulaz u objekat, prikaže obližnja parkirališta i zapamti mesto na kojem ste parkirali automobil.

4. Pogledajte rutu pre polaska

Funkcija Immersive View omogućava da unapred istražite pojedine rute i lokacije.

Možete da proverite izgled puta, raspored parkinga, složene raskrsnice i potencijalne saobraćajne probleme pre nego što krenete.

5. Pošaljite rutu direktno u automobil

Vozila koja imaju ugrađene Google usluge omogućavaju slanje unapred planirane rute sa telefona direktno na ekran automobila.

Tako ne morate ponovo da unosite adresu kada sednete za volan.

6. Izaberite rutu koja troši manje goriva

Google Maps može da predloži ekonomičniju rutu koja smanjuje potrošnju goriva ili električne energije.

Takve putanje označene su zelenim simbolom lista i često predstavljaju praktičan izbor na dužim relacijama.

7. Pronađite punjače za električne automobile

Vozači električnih vozila mogu da pronađu kompatibilne punjače duž cele rute.

Moguće je filtrirati stanice prema brzini punjenja i proveriti da li su trenutno dostupne.

8. Istražite sadržaje na aerodromu

Pre dolaska na veliki aerodrom možete da proverite raspored restorana, prodavnica, parkinga, salona i drugih sadržaja.

Opcija „Directory“ olakšava snalaženje i štedi vreme tokom presedanja ili čekanja leta.

9. Rezervišite restoran bez poziva

Na pojedinim lokacijama moguće je rezervisati sto direktno iz aplikacije.

Ako restoran podržava ovu opciju, pojaviće se dugme „Reserve“, preko kojeg možete da odaberete termin u nekoliko klikova.

10. Saznajte koja su najpopularnija jela

U odeljku „Menu highlights“ možete da vidite fotografije i komentare gostiju o jelima koja se najčešće naručuju.

To može da bude korisno kada prvi put posećujete restoran ili ste u nepoznatom gradu.

11. Napravite zajedničku listu mesta za obilazak

Putujete sa porodicom ili prijateljima? Google Maps omogućava kreiranje zajedničkih lista restorana, atrakcija i drugih lokacija.

Članovi grupe mogu da dodaju predloge i glasaju za omiljene opcije.

12. Koristite kameru za snalaženje u gradu

Funkcija Lens in Maps koristi kameru telefona i proširenu stvarnost kako bi vam pomogla da se lakše orijentišete.

Dovoljno je da usmerite telefon prema ulici, a aplikacija će prikazati nazive objekata, radno vreme i ocene korisnika.

13. Pogledajte kako je neko mesto izgledalo ranije

Street View ne prikazuje samo trenutni izgled lokacije.

Opcija „See more dates“ omogućava pregled starijih snimaka i uvid u to kako su se ulice, naselja i objekti menjali tokom godina.

14. Proverite kvalitet vazduha

Pre odlaska u šetnju ili na trening na otvorenom možete da proverite nivo zagađenja vazduha.

Potrebno je samo da u slojevima mape uključite opciju „Air Quality“.

15. Neka vam veštačka inteligencija predloži aktivnosti

Google Maps uz pomoć Gemini sistema može da preporuči mesta za izlazak, restorane, turističke atrakcije ili aktivnosti u okolini.

Ovo je korisno kada nemate unapred isplaniran program.

16. Proverite pristupačnost lokacija

Opcija „Accessible Places“ prikazuje informacije o pristupačnosti objekata za osobe sa invaliditetom.

Moguće je proveriti da li lokacija ima pristupačan ulaz, parking, toalet ili druge prilagođene sadržaje.

17. Promenite izgled vozila tokom navigacije

Ako želite malo drugačiji prikaz navigacije, standardnu plavu strelicu možete zameniti različitim ikonama automobila i bojama.

Iako je reč o estetskoj opciji, mnogi korisnici je rado koriste kako bi personalizovali aplikaciju.

Google Maps je mnogo više od navigacije

Većina korisnika Google Maps koristi samo za pronalaženje puta, ali aplikacija danas nudi daleko više mogućnosti. Od offline mapa i praćenja gužvi do planiranja putovanja, rezervacije restorana i provere kvaliteta vazduha, ove funkcije mogu značajno da olakšaju svako putovanje i učine ga prijatnijim.