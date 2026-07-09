Kompanija je saopštila da će do 2035. godine uložiti dodatnih 50 milijardi dolara u odnosu na prethodno najavljen plan od 200 milijardi, čime će proširiti proizvodne kapacitete u saveznim državama Njujork, Ajdaho i Virdžinija.

Cilj je da do sredine naredne decenije čak 40 odsto DRAM memorije proizvodi u SAD, prenosi Blumberg.

Vest je pozitivno odjeknula na tržištu, pa su akcije Majkrona na otvaranju američkih berzi porasle za čak osam odsto.

Od početka godine vrednost akcija kompanije povećana je za više od 250 odsto, zahvaljujući snažnoj potražnji za memorijskim čipovima namenjenim data centrima i AI sistemima.

Procvat ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju doveo je do globalne nestašice memorijskih čipova, koji su ključni za rad naprednih procesora.

Zbog toga su proizvođači memorije preusmerili proizvodnju ka najprofitabilnijem segmentu tržišta, dok su posledice već vidljive i u drugim industrijama.

Majkron je istovremeno najavio da će dodatne tri milijarde dolara uložiti u jačanje domaćeg lanca snabdevanja.

Najavljeno proširenje ulaganja deo je šire američke strategije razvoja domaće industrije poluprovodnika, započete usvajanjem Zakona o čipovima i nauci (CHIPS and Science Act), dok se istovremeno zaoštrava globalna trka za proizvodne kapacitete.

Južnokorejski rivali Samsung elektroniks i SK Hajniks prethodno su najavili zajednička ulaganja od oko 880 milijardi dolara u proširenje proizvodnje čipova u narednim godinama, prenosi Tanjug.