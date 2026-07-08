Američka tehnološka kompanija Meta saopštila je da četiri američke savezne države traže od nje da plati ukupno 1,4 biliona dolara kazni u sudskom postupku u kojem se tereti da je dizajnirala platforme Fejsbuk i Instagram tako da podstiču zavisničko korišćenje među decom i tinejdžerima i dovela javnost u zabludu po pitanju bezbednosti maloletnika. Ishod ovih suđenja mogao da otvori put za još hiljade tužbi.

Kompanija je optužena za uzrokovanje zavisnosti.

Zahtev za kaznu odnosi se na tužbe Kalifornije, Kolorada, Kentakija i Nju Džersija, prenosi Rojters.

Meta tvrdi da je iznos od 1,4 biliona dolara neosnovan i da nema uporište u dokazima.

Kompanija navodi da bi takva kazna bila bez presedana u istoriji zaštite potrošača i da je približna njenoj tržišnoj vrednosti, koja iznosi oko 1,5 biliona dolara.

Kompanija takođe osporava tvrdnje o "zavisnosti od društvenih mreža", navodeći da taj pojam nije zvanično priznata psihijatrijska dijagnoza.

Suđenje pred američkim saveznim sudom u Ouklendu, u Kaliforniji, trebalo bi da počne u avgustu. Na njemu će se razmatrati tvrdnje da je Meta kršila zakone o zaštiti potrošača i privatnosti dece, uključujući optužbe da je prikupljala podatke maloletnika bez odgovarajuće saglasnosti roditelja.

U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno se vodi više hiljada sudskih postupaka protiv Mete i drugih tehnoloških kompanija kao što su Snep, Alfabet i Bajtdens, napominje britanska agencija.

Tužbe se zasnivaju na tvrdnjama da su kompanije svesno razvijale funkcije koje podstiču prekomerno korišćenje platformi kod dece i tinejdžera, što je, kako se navodi, doprinelo problemima mentalnog zdravlja mladih.

Presuda koja je najavila novi talas tužbi

Aktuelni sudski postupak nadovezuje se na presudu donetu u martu ove godine, kada je porota u Los Anđelesu prvi put proglasila kompanije Metu i Gugl odgovornim za razvoj zavisnosti od društvenih mreža kod maloletne korisnice.

U tom slučaju, 20-godišnja devojka, u sudskim spisima navedena kao Kejli, tvrdila je da su Instagram i Jutjub tokom njenog detinjstva podstakli depresiju, anksioznost i suicidalne misli. Njeni advokati predstavili su interna dokumenta kompanija za koja su tvrdili da pokazuju da su platforme namerno osmišljene kako bi što duže zadržavale pažnju mladih korisnika, uprkos poznatim rizicima po njihovo mentalno zdravlje.

Posle petonedeljnog suđenja, porota je utvrdila da je Meta odgovorna za 70 odsto štete, dok je Jutjub, u vlasništvu Gugla, odgovoran za preostalih 30 odsto. Kompanije su odbacile navode tužbe, a Meta je najavila da će uložiti žalbu.

Ta presuda smatra se prekretnicom u sudskoj praksi u Sjedinjenim Američkim Državama i otvorila je put za hiljade sličnih tužbi protiv tehnoloških kompanija, koje se terete da su razvijale funkcije koje podstiču prekomerno korišćenje društvenih mreža kod dece i tinejdžera.