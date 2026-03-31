Na društvenim mrežama postoji veliki broj korisnika koji ne objavljuju, ne komentarišu i ne ostavljaju vidljive tragove svojih aktivnosti. Iako su se dugo smatrali pasivnim posmatračima, savremena psihologija pokazuje da ovi „lurkeri“ zapravo biraju drugačiji, promišljen način učešća.

Njihova prisutnost, iako diskretna, ima jasnu logiku i psihološku doslednost.

Prema mišljenju stručnjaka, takvi korisnici nisu nezainteresovani niti marginalni. Naprotiv, oni svesno izbegavaju performativni aspekt društvenih mreža, ali i dalje aktivno prate sadržaj i informišu se.

„Legitimno periferno učešće“

Suzan Kraus Vajtburn, profesorka emerita psihologije na Univerzitetu Masačusets Amherst, naglašava da se ne radi o pasivnosti, već o alternativnom obliku participacije.

Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju konceptom „legitimnog perifernog učešća“ – idejom da osoba može biti deo zajednice i bez direktnog angažmana kroz komentare ili objave.

Posmatranje, čitanje i analiza sadržaja predstavljaju validne oblike učešća, često kao prvi korak ili svesna alternativa aktivnom izlaganju.

Istraživanja objavljena u naučnim časopisima Computers in Human Behavior i Technological Forecasting and Social Change pokazuju da ovakvo ponašanje često odražava strategije upravljanja identitetom i reputacijom. Na taj način korisnici smanjuju rizik od nesporazuma, kritike ili negativnih reakcija.

Otpor „digitalnom performansu“

Društvene mreže sve više funkcionišu kao prostor u kojem je svaki sadržaj svojevrsna predstava o sebi. U takvom okruženju raste pritisak da se bude vidljiv, zanimljiv i stalno prisutan.

Upravo zato, odluka da se ne učestvuje aktivno ne znači izbegavanje društvenih odnosa – već svesno odbijanje da se lični identitet pretvori u javni performans.

Tiša i kontrolisanija prisutnost

Važan faktor je i fenomen takozvanog „social media fatigue“ – zamor izazvan konstantnim notifikacijama, očekivanjima i potrebom za interakcijom.

Zbog toga mnogi korisnici biraju tišu, kontrolisaniju formu prisustva, umesto potpunog povlačenja sa mreža.

Njihovi profili često ukazuju na izraženiju introvertnost, socijalnu opreznost, ali i veću sposobnost posmatranja i unutrašnje obrade informacija. Umesto izražavanja, oni daju prednost razumevanju.

„Tiho“ učešće

Zaključak psihologa je da se granica između aktivnih i pasivnih korisnika sve više briše.

Postoji i „tiho“ učešće – ono koje ne uključuje lajkove i komentare, ali i dalje ima značajnu ulogu u digitalnom prostoru.

U okruženju koje nagrađuje vidljivost, izbor da ostanete u drugom planu nije znak odsutnosti, već drugačiji način da budete prisutni.