Popularna društvena mreža Instagram predstavila je novu funkciju koja korisnicima pruža znatno veću kontrolu nad izgledom njihovog profila. Zahvaljujući opciji pod nazivom „Grid Reordering“, sada je moguće ručno menjati raspored objava u mreži, bez obzira na to kada su fotografije i video-snimci prvobitno objavljeni.

Ova novina predstavlja jednu od najtraženijih funkcija među korisnicima, koji su godinama priželjkivali mogućnost da sami uređuju izgled svog profila.

Kraj ograničenja hronološkog prikaza

Do sada je raspored objava na Instagram profilu bio određen isključivo datumom objavljivanja. Najnoviji sadržaj automatski se prikazivao na vrhu profila, dok su starije objave bile potisnute niže u mreži.

Jedina mogućnost isticanja sadržaja bila je opcija „Pin“, koja je dozvoljavala da najviše tri objave ostanu prikazane na vrhu profila.

Sa novom funkcijom korisnici konačno mogu da organizuju kompletan izgled svog profila prema sopstvenim željama.

Kako funkcioniše opcija Grid Reordering?

Korišćenje nove funkcije veoma je jednostavno.

Potrebno je otvoriti profil, pritisnuti i zadržati objavu koju želite da pomerite, a zatim izabrati opciju „Reorder Grid“.

Nakon toga objave se mogu prevlačiti na željene pozicije unutar mreže, a sve promene se automatski čuvaju.

Na ovaj način korisnici mogu da kreiraju vizuelno usklađen profil, istaknu najvažnije objave ili organizuju sadržaj prema sopstvenoj strategiji.

Stižu i nove mogućnosti za kreatore sadržaja

Pored reorganizacije profila, Instagram je najavio i dodatne funkcije namenjene unapređenju korisničkog iskustva.

Jedna od njih omogućava jednostavnije deljenje muzike sa Spotify platforme putem opcije Notes, dok će od 20. juna korisnicima biti dostupni i novi rukopisni fontovi inspirisani autentičnim rukopisom poznatih kreatora sadržaja.

Novi fontovi moći će da se koriste u Reels i Stories objavama, pružajući dodatne mogućnosti za personalizaciju sadržaja.

Korisnici uglavnom oduševljeni

Prve reakcije na društvenim mrežama uglavnom su pozitivne. Mnogi korisnici smatraju da je ova opcija trebalo da bude uvedena mnogo ranije, posebno oni koji Instagram koriste za promociju brenda, poslovanja ili kreativnog rada.

Ipak, deo korisnika i dalje priželjkuje povratak prikaza objava prijatelja u strogo hronološkom redosledu.

Za sada je funkcija dostupna samo na mobilnim uređajima, a iz kompanije poručuju da je cilj nove opcije da svakom korisniku omogući da svoj profil predstavi na način koji najbolje odražava njegov identitet, sadržaj i interesovanja.