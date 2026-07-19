Zbog objave na Instagramu manekenke Emili Ratajkovski, plaža je postala veoma popularna.

Plaža Seitan Limania jedno je od najlepših i najskrivenijih mesta na Kritu, popularnom grčkom ostrvu koje svake godine posećuju hiljade turista. Ova uska uvala nalazi se na poluostrvu Akrotiri i osvaja posetioce dramatičnim krečnjačkim liticama i kristalno čistim, tirkiznim morem.

Lokalno stanovništvo ovu plažu naziva Agiou Stefanou, a na prvi pogled deluje gotovo netaknuto.

To i ne čudi, jer je prilično udaljena od poznatijih turističkih plaža. Osim toga, dolazak do Seitan Limanije nije nimalo jednostavan. Do nje se stiže uskim, krivudavim planinskim putevima, dok poslednji deo puta zahteva pažljiv silazak peške.

Upravo zbog te nepristupačnosti, plaža je godinama bila mirnija od ostalih.

Na njoj nema ležaljki, suncobrana niti turističkih sadržaja, pa je uglavnom posećuju lokalci i ljubitelji prirode koji uživaju u kupanju u kristalno čistoj vodi ili skokovima sa visokih litica.

Međutim, pre nekoliko godina sve se promenilo zahvaljujući glumici i manekenki Emili Ratajkovski.

Poznata zvezda posetila je Krit 2016. godine, pronašla ovu skrivenu uvalu, fotografisala je i slike objavila na društvenim mrežama. Uz fotografije je napisala: „Zaista najlepše mesto koje sam ikada videla.“ Njena objava, koju su videli milioni pratilaca, bila je dovoljna da Seitan Limania postane svetski poznata.

Prelepa Emili Ratajkovski prenela je na Instagramu svoje divljenje lepoti prirode na ostrvu Kritu, preneo je grčki portal ekriti.gr.

Ona je podelila i nekoliko fotografija sa plaže Balos na zapadnom delu Krita, na kojima je pozirala u minijaturnom bikiniju. Te objave prikupile su stotine hiljada lajkova.

Nakon toga usledila je prava turistička pomama. Posetioci iz celog sveta počeli su masovno da dolaze u ovu nekada skrivenu uvalu, čime je završena priča o tajnom raju za koji su do tada uglavnom znali samo lokalni stanovnici.