Dok mnogi danas kažu da je sve teže pronaći srodnu dušu, jedan 31-godišnji Bosanac rešio je da stvari uzme u svoje ruke. Umesto da čeka slučajan susret ili se prijavi na aplikacije za upoznavanje, odlučio je da javno objavi da traži devojku i to preko Instagrama.

Njegov video za kratko vreme postao je viralan, prikupio hiljade pregleda, lajkova i komentara, a korisnici društvenih mreža nisu ostali ravnodušni.

"Možda me mama konačno ostavi na miru"

Reč je o Alenu, koji živi i radi u Švajcarskoj, a u videu je odmah otkrio da bi voleo da upozna Bosanku.

Sve je začinio dozom humora.

"Bosanac traži Bosanku. Možda će uspeti na ovaj način, pa da me mama konačno ostavi na miru", napisao je uz objavu.

Potom je iskreno objasnio zašto se odlučio na ovakav korak.

"Želim da pokušam preko društvenih mreža da upoznam devojku. Nemam mnogo prilika jer retko izlazim. U Brčkom imam kuću, a živim u Švajcarskoj. Zovem se Alen, rođen sam 1995. godine u Austriji, gde sam i odrastao. U Švajcarsku sam se preselio pre pet ili šest godina i nisam imao priliku da upoznam mnogo ljudi. Volim motore i šetnje. Voleo bih da upoznam nekoga. Javite se, pa ćemo videti šta će biti", rekao je u videu.

Objava izazvala lavinu komentara

Njegova iskrenost osvojila je mnoge, pa su korisnici Instagrama počeli masovno da dele objavu i označavaju svoje prijateljice za koje smatraju da bi bile dobar izbor za Alena.

Mnogi su pohvalili njegovu hrabrost da javno prizna da traži partnerku.

"Šteta što ovakvi simpatični momci često ostanu neprimećeni. Deluje sasvim normalno i iskreno. Danas je retkost videti muškarca koji ima inicijativu i ne plaši se da napravi prvi korak. Nadam se da će pronaći ono što traži", napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala:

"Baš je simpatičan. Vidi se da mu nije svejedno, ali svaka čast na hrabrosti."

Jedna devojka priznala je da nije slobodna, ali je ipak odlučila da mu pomogne.

"Alene, deluješ kao stvarno fin momak. Ja ne tražim vezu, ali sam prosledila tvoj video svim svojim drugaricama. Nadam se da će ti se neka javiti. Srećno!"

Bilo je i šala

Naravno, kao i na svakoj viralnoj objavi, nije nedostajalo ni duhovitih komentara.

"Alene, prijatelju, kupi još jedan motor, biće ti lakše."

"Nemoj, druže, ako nađeš devojku, za pet meseci ostaće ti samo bicikl."

Ipak, većina komentara bila je puna podrške, a mnogi su poručili da je lepo videti nekoga ko se ne stidi da otvoreno kaže da traži ljubav i da je spreman da zbog toga izađe iz zone komfora.