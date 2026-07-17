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Bosanac preko Instagrama traži devojku: "Živim u Švajcarskoj, imam kuću u Brčkom", objava postala pravi hit
Želim da pokušam preko društvenih mreža da upoznam devojku. Nemam mnogo prilika jer retko izlazim.
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