Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Šagolj Zdravka, zvanog “Piske” i “General” rođenog 1956. godine u Konjicu, državljanina BiH i Hrvatske.

Optuženi se tereti da je zajedno sa više drugih osoba, u okviru organizovane kriminalne grupe koja je delovala na području zemalja regiona, Evrope i Južne Amerike, učestvovao u procesu krijumčarenja oko 505 kilograma opojne droge “kokain”, sa područja Ekvadora, preko luke Pirej do luke Ploče u Hrvatskoj, sa ciljem daljeg krijumčarenja na područje BiH i zemalja regiona. Prema navodima optužnice, optuženi Šagolj trebaloo je da osigura nesmetan prolazak droge preko carinskog terminala u luci Ploče.

Pripadnici organizovane kriminalne grupe, kao i optuženi Šagolj, koristili su kriptovanu Sky aplikaciju radi komunikacije i dogovora oko izvršenja krivičnog dela. Opojna droga je krijumčarena u kontejneru za brodski prevoz sa pošiljkom banana iz Ekvadora, a istražitelji BiH i zemalja regiona, sarađujući sa međunarodnim partnerima, drogu su locirale i zaplenile po dolasku u Luku Ploče u Hrvatskoj 19.3.2021. godine. Tada je u dvostrukom dnu kontejnera pronađena količina od 505,5394 kg, procenjene vrednosti na ilegalnom narko-tržištu od oko 20 miliona evra, odnosno ukupne ulične vrednosti od oko 50 miliona evra, koja je bila namenjena za više naručilaca sa područja zemalja regiona.

Optuženi se tereti da je počinio krivično delo organizovani kriminal iz člana u vezi sa krivičnim delom neovlašćeni promet opojnim drogama.

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