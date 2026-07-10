Kompanija Meta, koja je vlasnik društvenih mreža Instagram i Fejsbuk, suočava se sa mogućom velikom kaznom nakon što je Evropska komisija u preliminarnom izveštaju ocenila da bi ove platforme mogle da krše pravila Evropske unije o digitalnim uslugama.

Evropski regulatori smatraju da način na koji su određene funkcije dizajnirane može da podstiče korisnike da provode previše vremena na društvenim mrežama. Posebna pažnja usmerena je na uticaj takvih mehanizama na maloletnike i druge osetljive grupe korisnika.

Ukoliko istraga potvrdi preliminarne zaključke Evropske komisije, Meta bi mogla da bude kažnjena iznosom do šest odsto svog godišnjeg globalnog prihoda, što bi moglo predstavljati jednu od najvećih kazni izrečenih prema pravilima EU o digitalnim uslugama.

Regulatori tvrde da zaštita korisnika nije bila dovoljna

Evropska komisija navodi da Meta nije dovoljno procenila potencijalne rizike koje pojedine funkcije Instagrama i Fejsbuka mogu imati po fizičko i mentalno zdravlje korisnika.

Među funkcijama koje su posebno izdvojene nalaze se:

beskonačno učitavanje i skrolovanje sadržaja

automatsko pokretanje video zapisa

obaveštenja koja podstiču povratak na platformu

algoritamski sistemi preporuka prilagođeni svakom korisniku

Prema mišljenju evropskih regulatora, ovakvi elementi dizajna mogu doprineti dužem zadržavanju korisnika na platformama i otežati kontrolu vremena provedenog na njima.

Meta odbacuje navode Evropske komisije

Iz kompanije Meta poručuju da se ne slažu sa preliminarnim zaključcima regulatora i smatraju da izveštaj ne uzima u obzir sve mere koje su preduzeli radi zaštite tinejdžera.

Predstavnici kompanije naveli su da je Meta tokom trajanja istrage uvela dodatne bezbednosne opcije, uključujući Teen Accounts, posebne naloge namenjene mlađim korisnicima sa ugrađenim ograničenjima i zaštitnim funkcijama.

Kompanija ističe da nastoji da poboljša bezbednost mladih na svojim platformama i da će nastaviti saradnju sa Evropskom komisijom tokom daljeg procesa.

Nova ograničenja za mlađe korisnike

Meta navodi da novi sistem tinejdžerima pruža dodatnu zaštitu, dok roditeljima omogućava veću kontrolu nad načinom korišćenja društvenih mreža.

Među uvedenim merama nalaze se:

automatsko ograničavanje korišćenja tokom noći

smanjenje vremena provedenog na platformi, uključujući dnevna ograničenja od 15 minuta

dodatne kontrole privatnosti i bezbednosti za maloletnike

Iz kompanije poručuju da podržavaju cilj Evropske komisije da internet prostor za mlade bude sigurniji i pozitivniji, ali da smatraju da njihove postojeće mere treba uzeti u obzir prilikom donošenja konačne odluke.

Konačna odluka Evropske komisije biće doneta nakon završetka postupka. Ukoliko se početni nalazi potvrde, Meta bi mogla da se suoči sa jednom od najstrožih finansijskih kazni predviđenih evropskim Zakonom o digitalnim uslugama, piše Blic.