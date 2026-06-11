Tehnološki gigant Meta doneo je radikalnu odluku i zvanično potvrdio da WhatsApp podiže minimalne sistemske zahteve. To u prevodu znači samo jedno – stariji Android i iPhone uređaji preko noći gube pristup ovoj aplikaciji! Ukoliko hitno ne proverite verziju svog operativnog sistema ili ne kupite novi uređaj, rizikujete da ostanete potpuno odsečeni od sveta i dragih ljudi.

Iz kompanije stiže hladno objašnjenje da redovno preispituju koje verzije sistema mogu da podržavaju jer se tehnologija menja svetlosnom brzinom. Glavni izgovori za ovaj brutalni rez su bezbednost, stabilnost i uvođenje novih, naprednih funkcija koje stariji modeli telefona jednostavno ne mogu hardverski i softverski da izdrže.

Vlasnici Androida prvi na udaru: Evo ko gubi sve od 8. septembra!

Ako koristite telefon sa Android operativnim sistemom, imamo loše vesti. Prema novim, rigidnim pravilima, od 8. septembra 2026. godine WhatsApp će raditi isključivo na Android 6 i novijim verzijama sistema. Svi aparati koji ostanu ispod ovog softverskog praga automatski gube pristup aplikaciji, bez ikakve mogućnosti kompromisa, osim ako nekim čudom ne možete da nadogradite sistem.

Najveći problem i razlog za paniku leži u tome što mnogi stariji Android telefoni nikada nisu dobili zvanična ažuriranja. Proizvođači često prekidaju softversku podršku nakon samo nekoliko godina od puštanja modela u prodaju. Surova realnost je da će ogroman broj građana biti primoran da pukne ogroman novac i kupi potpuno novi telefon ako želi da nastavi da šalje poruke i obavlja pozive preko ove mreže.

iPhone korisnici dobili malo više vremena, ali omča se steže i oko Epla

Za vlasnike Epl uređaja situacija je za nijansu blaža, ali je rok i dalje neumoljiv. Promene za iPhone stupaju na snagu 30. novembra 2026. godine, kada će WhatsApp ultimativno zahtevati iOS 15.5 ili noviji sistem. Korisnici koji imaju kompatibilne modele moraće odmah da pokrenu ažuriranje kako bi izbegli neprijatni prekid rada i blokadu aplikacije.

Ova tranzicija se smatra lakšom jer Epl znatno duže pruža podršku za svoje modele kroz sistemske nadogradnje. Ipak, starije generacije Epl telefona poput modela iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus već su ranije otpisane i izbačene iz igre. Novi prag na iOS 15.5 zadaće konačni udarac svima koji su se grčevito držali svojih starih, ali funkcionalnih ljubimaca.

Zašto aplikacije ubijaju stare telefone i šta morate odmah da uradite?

Ovakve čistke su postale uobičajena praksa kod velikih aplikacija koje konstantno uvode nove opcije. Kako se podižu bezbednosni standardi, enkripcija poruka od kraja do kraja i stabilnost mreže, stari operativni sistemi postaju opasna bezbednosna rupa i kočnica za dalji razvoj.

Zato stručnjaci apeluju na sve korisnike da ne čekaju jesen i zadnji tren, već da odmah uđu u podešavanja svojih telefona i provere tačnu verziju softvera. Nemojte dozvoliti da vas WhatsApp neprijatno iznenadi i ostavi u potpunoj informacionoj blokadi onda kada vam je najpotrebniji!