Međutim, stručnjaci upozoravaju da se problem često krije u delu opreme kojem se najmanje pažnje posvećuje – USB-C kablu.

Iako je USB-C standard predstavljen kao univerzalno rešenje za punjenje i prenos podataka, nisu svi kablovi napravljeni na isti način. Na prvi pogled mogu izgledati identično, ali njihove mogućnosti se značajno razlikuju, što direktno utiče na brzinu punjenja uređaja.

Zašto se telefon ne puni maksimalnom brzinom?

Čak i kada koristite snažan punjač i telefon koji podržava brzo punjenje, USB-C kabl može postati najslabija karika u celom procesu.

Većina standardnih USB-C kablova podržava struju do 3 ampera, što omogućava prenos snage do približno 60 vati u okviru USB Power Delivery standarda. Međutim, moderni telefoni, laptopovi i drugi uređaji često zahtevaju znatno veću snagu kako bi iskoristili mogućnosti brzog punjenja.

Za punjenje snagom od 100 W ili čak 240 W potreban je kvalitetniji kabl koji podržava protok struje od 5 ampera i poseduje ugrađeni e-marker čip.

Šta je e-marker čip i zašto je važan?

E-marker je mali elektronski čip ugrađen u kabl koji komunicira sa punjačem i uređajem. Njegov zadatak je da potvrdi koliku količinu energije kabl može bezbedno da prenese.

Bez tog čipa, uređaj i punjač iz bezbednosnih razloga neće omogućiti maksimalnu snagu punjenja, čak i kada tehnički podržavaju velike brzine.

Zahvaljujući tome sprečava se pregrevanje kabla i potencijalna oštećenja uređaja.

Nisu svi USB-C kablovi namenjeni za isto

Dodatnu zabunu stvara činjenica da pojedini USB-C kablovi služe isključivo za punjenje, dok drugi omogućavaju i prenos podataka.

Neki modeli podržavaju samo USB 2.0 brzine prenosa, dok kvalitetniji kablovi mogu da prenose velike količine podataka višestruko brže.

Pored toga, kvalitet materijala igra važnu ulogu. Kablovi sa tanjim provodnicima imaju veći električni otpor, što smanjuje efikasnost punjenja i dovodi do pojačanog zagrevanja tokom korišćenja.

Ako primetite da se kabl previše greje ili da se uređaj puni sporije nego što bi trebalo, moguće je da upravo on predstavlja uzrok problema.

Kako proveriti da li je kabl problem?

Najjednostavniji način jeste da uporedite više različitih kablova koristeći isti punjač i isti uređaj.

Takođe, na tržištu postoje USB-C merači snage koji precizno pokazuju koliko energije prolazi kroz kabl tokom punjenja.

Originalni kablovi koje proizvođači isporučuju uz uređaje uglavnom pružaju najbolje performanse, dok pojedini jeftini generički modeli mogu značajno da ograniče brzinu punjenja.

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine?

Pre kupovine novog USB-C kabla preporučuje se da proverite deklarisane specifikacije proizvoda.

Oznake poput „USB-PD 100W“, „USB-PD 240W“ ili „5A e-marked“ ukazuju da kabl podržava brzo punjenje velikom snagom.

Važna je i dužina kabla, jer duži modeli često imaju nešto veće gubitke energije u odnosu na kraće varijante.

Kvalitetan USB-C kabl možda deluje kao sitnica, ali upravo on može napraviti ogromnu razliku između sporog punjenja koje traje satima i brzog dopunjavanja baterije za svega nekoliko desetina minuta.