Kada se telefon pregreje tokom vrelih letnjih dana, mnogi potraže brz način da ga rashlade. Jedan od najčešćih saveta koji kruži društvenim mrežama jeste da uređaj stave u frižider ili čak zamrzivač. Međutim, serviseri upozoravaju da upravo ova navika može izazvati ozbiljna oštećenja i dovesti do skupih popravki.

Visoke temperature, korišćenje navigacije, igranje igrica, snimanje video-zapisa ili punjenje na suncu mogu dovesti do pregrevanja uređaja. Ipak, naglo hlađenje nije bezbedno rešenje.

Serviseri beleže sve više kvarova tokom letnjih vrućina

Kako prenosi TechSpot, servisi širom Evrope tokom leta primećuju porast broja telefona i tableta sa oštećenjima izazvanim vlagom.

Vlasnik jednog servisa u Velikoj Britaniji, Džejmi Farnel, izjavio je za BBC da je poslednjih dana primio veliki broj uređaja koji su prestali da rade nakon što su vlasnici pokušali da ih rashlade u frižideru ili zamrzivaču.

Među njima se našao i tablet sa naduvenom litijumskom baterijom, što pokazuje koliko kombinacija visokih temperatura i nepravilnog hlađenja može biti opasna.

Zašto telefon ne treba stavljati u frižider?

Iako deluje logično da će hladan vazduh brzo rashladiti uređaj, problem nastaje zbog nagle promene temperature.

Kada se zagrejan telefon stavi u frižider, dolazi do kondenzacije. Vodena para iz vazduha pretvara se u sitne kapljice koje mogu dospeti u priključak za punjenje, zvučnike, mikrofon ili unutrašnjost uređaja.

Još veći problem nastaje kada telefon izvadite iz frižidera. Hladan uređaj dolazi u kontakt sa toplim vazduhom iz prostorije, pa se kondenzacija ponovo stvara, slično kao što se kapljice pojavljuju na hladnoj flaši ili limenci.

Vlaga može izazvati ozbiljne kvarove

Čak i kada spolja nema vidljivih tragova, vlaga u unutrašnjosti telefona može izazvati ozbiljna oštećenja.

Najčešći problemi su:

korozija elektronskih komponenti,

kratak spoj na matičnoj ploči,

problemi sa punjenjem,

kvarovi zvučnika ili ekrana,

oštećenje litijum-jonske baterije.

Nagle temperaturne promene mogu oslabiti i zaštitne zaptivke i lepkove koji štite unutrašnje delove uređaja.

Kako pravilno rashladiti telefon?

Proizvođači poput Apple-a i Samsung-a preporučuju da telefon nikada ne izlažete naglim promenama temperature.

Ako se uređaj pregreje, najbolje je da:

sklonite telefon sa direktnog sunca,

prekinete punjenje,

zatvorite aplikacije koje opterećuju procesor,

uklonite zaštitnu masku kako bi se toplota lakše oslobađala,

ostavite uređaj da se prirodno ohladi na sobnoj temperaturi.

Ako se telefon često pregreva i pri uobičajenoj upotrebi, to može ukazivati na problem sa baterijom ili hardverom. U tom slučaju preporučuje se provera u ovlašćenom servisu kako bi se sprečili ozbiljniji kvarovi.