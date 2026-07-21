Umesto da ga zadrži ili ignoriše, odlučila je da pronađe vlasnicu i vrati joj uređaj, ne očekujući ništa zauzvrat.

Prema njenim rečima, telefon je pripadao penzionerki iz Švedske koja se u tom trenutku nalazila u Srbiji. Kada su se njih dve srele, starija žena joj je u znak zahvalnosti poklonila 200 švedskih kruna. Iako nije reč o velikoj svoti novca, upravo taj gest postao je glavna tema komentara na društvenim mrežama.

Dok su jedni pohvalili poštenje devojke i istakli da je uradila ono što bi svako trebalo da učini, drugi su pažnju usmerili na samu nagradu. Mnoge je iznenadilo što je penzionerka kod sebe imala papirni novac, pa su usledili brojni šaljivi komentari o švedskim novčanicama i njihovoj vrednosti.

Pojedini korisnici objasnili su da nije neobično što je žena nosila gotovinu jer je doputovala iz Švedske, dok su drugi kroz humor napisali da bi novčanica mogla da završi kao zanimljiva uspomena. Autorka objave odgovorila je da će je zaista sačuvati u svojoj kolekciji.

U raspravu su se uključili i oni koji su podsetili da pojedine menjačnice u Srbiji više ne otkupljuju švedske krune, ali većina učesnika diskusije složila se da vrednost nagrade uopšte nije najvažnija.

Najviše simpatija izazvala je činjenica da je izgubljeni telefon vraćen vlasnici. Mnogi su poručili da upravo ovakvi primeri pokazuju da poštenje i dalje postoji i da male dobre stvari često ostavljaju najveći utisak na ljude, bez obzira na novac ili poklone.