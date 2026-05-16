Ipak, tehnološki stručnjaci upozoravaju da jedna veoma česta navika može ozbiljno uticati na dugovečnost baterije.

Litijum-jonske baterije počinju da stare odmah

Većina modernih Android telefona koristi litijum-jonske baterije koje su postale standard zbog dobre izdržljivosti i niže cene proizvodnje.

Međutim, stručnjaci objašnjavaju da takve baterije počinju da propadaju praktično od trenutka kada napuste fabriku.

Njihov prosečan vek trajanja najčešće je između dve i pet godina, ali način punjenja može značajno ubrzati trošenje.

Najgora stvar koju možete da radite

Prema upozorenjima stručnjaka, jedna od najštetnijih navika jeste dopuštanje da se baterija potpuno isprazni do nula procenata.

Svako potpuno pražnjenje dodatno opterećuje bateriju i smanjuje broj preostalih ciklusa punjenja.

To vremenom dovodi do:

slabijeg trajanja baterije

bržeg pražnjenja

sporijeg rada uređaja

potrebe za ranijom zamenom telefona

Punjenje preko noći takođe može biti problem

Stručnjaci upozoravaju i na još jednu veoma čestu naviku — ostavljanje telefona na punjaču cele noći.

Kada je baterija dugo na 100 odsto, izložena je većem naponu tokom više sati, što može dodatno ubrzati njeno propadanje.

Idealno je držati bateriju između 20 i 80 odsto

Tehnološki stručnjaci preporučuju takozvanu „pametnu strategiju punjenja“.

To znači da je najbolje:

ne spuštati bateriju na 0%

ne držati je stalno na 100%

održavati je između 20 i 80 procenata

Na taj način baterija trpi manji stres i može duže zadržati kapacitet.

Mala promena može produžiti vek telefona

Iako mnogima deluje naporno da stalno prate procenat baterije, stručnjaci tvrde da pravilno punjenje dugoročno može uštedeti novac i produžiti život uređaja.

Posebno danas, kada telefoni postaju sve skuplji, a zamena baterije često nije jednostavna ni jeftina.