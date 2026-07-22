Snimak životinje za kratko vreme postao je viralan, a internet su preplavile teorije da je reč o mutantu, nepoznatoj vrsti ili čak mitskom biću.

Neobična životinja primećena je u naselju Bolard na severozapadu grada. Imala je veoma duge noge i neuobičajeno kratko telo, zbog čega je mnogima delovala gotovo nestvarno. Brojni korisnici društvenih mreža šalili su se da izgleda kao da je stigla iz neke druge dimenzije.

Životinju je tokom večernje šetnje prva primetila Kijana Hol. U prvi mah pomislila je da ispod parkiranog automobila leži mačka, ali se iznenadila kada je stvorenje ustalo, prešlo preko travnjaka, popelo se uz stepenice i nestalo iza ograde.

Tek kada je uspela bolje da pogleda njegove karakteristične šare na licu, shvatila je da je u pitanju rakun, ali potpuno drugačiji od svih koje je ranije videla.

Prema rečima stručnjaka za divlje životinje, radi se o rakunu po imenu Džimoti koji najverovatnije boluje od veoma retkog sindroma kratke kičme. Reč je o urođenom poremećaju zbog kojeg se pršljenovi ne razvijaju pravilno, već srastaju, pa telo ostaje znatno kraće, dok noge nastavljaju normalno da rastu.

Jedan stanovnik ovog kraja tvrdi da Džimotija poznaje još od njegovog rođenja. Kako navodi, rakun se okotio u dvorištu njegovog komšije, ali je porodica nestala nakon što su stabla posečena. Ponovo ga je video tek prošle godine kada je neočekivano istrčao ispred njegovog automobila nekoliko blokova dalje.

Iako je njegov izgled mnoge zbunio i podstakao brojne teorije, stručnjaci poručuju da iza ove neobične pojave ne stoji nikakva misterija, već izuzetno redak zdravstveni poremećaj. Zahvaljujući viralnom snimku, Džimoti je postao prava internet senzacija, a njegova priča privukla je pažnju ljudi širom sveta.