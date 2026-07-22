Građani će od 3. avgusta ponovo moći da konkurišu za turističke vaučere za odmor u Srbiji, pošto tada počinje podela 30.000 novih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Uz novi ciklus pomoći za domaći turizam stižu i izmenjena pravila, a najveću korist imaće penzioneri.

Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da država priprema novu uredbu kojom će biti promenjeni dosadašnji uslovi za korišćenje turističkih vaučera.

Prema njegovim rečima, cilj je da podršku dobiju građani koji su ovu meru najviše koristili prethodnih godina.

-Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri. Ranijih godina ih je koristilo 70 odsto penzionera. Vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara - rekao je Memić.

Nakon usvajanja uredbe, ugostitelji će imati rok od pet dana da se prijave za učešće u programu.

Govoreći o rezultatima turističkog sektora, Memić je naveo da je u prvih pet meseci ove godine broj turista u Srbiji povećan za oko sedam odsto. Dodao je i da se Srbija, prema podacima Svetske turističke organizacije, nalazi među deset destinacija koje beleže najveći rast poseta stranih turista.

Najviše stranih gostiju i dalje dolazi iz Turske i Rusije, dok je zabeležen rast dolazaka iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Sa druge strane, registrovan je manji pad broja turista iz Kine.

Ministar je istakao i da se intenzivno razvija seoski turizam. Ministarstvo radi na izradi mobilne aplikacije i digitalne platforme koja će predstavljati sela širom Srbije, turističku ponudu i lokalne vodiče.

Prema njegovim rečima, pre tri godine u Srbiji je bilo oko 600 do 695 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, dok ih danas ima oko 1.900.

Memić je podsetio i da je Ministarstvo turizma i omladine nedavno usvojilo novi pravilnik i uručilo 254 nova uverenja i legitimacije turističkim vodičima i turističkim pratiocima.

-Promenili smo pravilnik i izradili nove, modernije legitimacije, jer nam ide Ekspo i doći će nam ljudi iz celog sveta. Naš ispit se sastoji od sedam ozbiljnih predmeta i svake godine imamo rast broja licenciranih vodiča od sedam do 10 odsto - naveo je Memić.