Mnogi nakon punjenja telefona ili laptopa jednostavno ostave punjač uključen u utičnicu, verujući da je njegova potrošnja zanemarljiva. Međutim, da li ova svakodnevna navika zaista utiče na račun za struju?

Nemački magazin Stern istražio je koliko električne energije troše punjači kada nisu povezani ni sa jednim uređajem, a rezultati pokazuju da je odgovor nešto složeniji nego što se na prvi pogled čini.

Standby uređaji troše mnogo više

Poznato je da uređaji koji rade u režimu pripravnosti (standby), poput televizora, risivera ili igraćih konzola, mogu značajno povećati potrošnju električne energije.

Na primer, televizor koji je isključen daljinskim upravljačem, ali i dalje ostaje u standby režimu, može vlasnika da košta i do 50 evra godišnje.

Zbog toga se često postavlja pitanje da li sličan problem predstavljaju i punjači za telefone, tablete i laptopove koji su stalno uključeni u utičnicu.

Koliko struje troši punjač kada nije povezan sa uređajem?

Kako bi dobili precizan odgovor, novinari magazina Stern koristili su standardni merač potrošnje električne energije i testirali nekoliko različitih punjača:

univerzalni USB-C punjač kompanije Anker,

stariji iPhone punjač,

punjač za MacBook Air sa M1 procesorom.

Potrošnja je merena u četiri različite situacije:

kada punjač nije povezan ni sa jednim uređajem,

tokom punjenja,

kada je uređaj potpuno napunjen,

kada je uređaj priključen na punjač i koristi se.

Rezultati: Potrošnja je gotovo neprimetna

Kod sva tri testirana punjača merač nije registrovao nikakvu potrošnju kada na njih nije bio priključen nijedan uređaj.

To, ipak, ne znači da je potrošnja apsolutno jednaka nuli. Punjači sadrže transformatore koji i u stanju mirovanja troše veoma malu količinu električne energije, ali je ona toliko niska da je standardni kućni merači uglavnom ne mogu registrovati.

Koliko troše tokom punjenja?

Tokom punjenja potrošnja je, naravno, znatno veća.

Kod MacBook Air računara, kada je baterija potpuno napunjena, ali je uređaj i dalje priključen na punjač i koristi se, potrošnja iznosi između šest i osam vati.

Kada nivo baterije padne na oko 95 odsto, punjač ponovo povećava snagu i može da povuče oko 28 vati kako bi dopunio bateriju.

Slična situacija zabeležena je i kod iPhone telefona. Potpuno ispražnjen uređaj tokom punjenja troši približno sedam vati.

Kod iPada je potrošnja nešto veća. Kada se tablet koristi dok je gotovo potpuno napunjen, Anker punjač troši oko 17 vati, dok pri dopunjavanju isključenog uređaja sa oko 96 odsto baterije troši približno sedam vati.

Reč je o uobičajenom načinu rada modernih uređaja, jer sistem automatski usporava punjenje kako bi produžio vek trajanja baterije.

Da li punjač povećava račun za struju?

Prema rezultatima testiranja, punjači značajnije troše električnu energiju samo dok aktivno pune uređaj.

Kada ostanu uključeni u utičnicu bez telefona ili laptopa, njihova potrošnja je izuzetno mala i za većinu domaćinstava gotovo neprimetna na mesečnom računu za struju.

Zašto stručnjaci ipak savetuju da ih isključujete?

Iako pojedinačna potrošnja nije velika, stručnjaci preporučuju da se punjači ipak isključe kada se ne koriste.

Istraživanje švedske energetske kompanije Vattenfall pokazalo je da punjač za mobilni telefon koji je stalno uključen u utičnicu, a ne puni nijedan uređaj, tokom godine potroši oko 2,5 kilovat-sata električne energije.

Na nivou jednog domaćinstva to predstavlja zanemarljiv trošak, ali kada se pomnoži sa milionima korisnika, ukupna nepotrebna potrošnja postaje značajna.

Procenjuje se da samo korisnici pametnih telefona u Nemačkoj na ovaj način godišnje potroše oko 170 miliona kilovat-sati električne energije, pri čemu u računicu nisu uključeni punjači za laptopove i tablete.

Istraživači navode da bi redovno isključivanje punjača iz utičnice moglo da smanji emisiju ugljen-dioksida za oko 82.450 tona godišnje.

Nije sve u potrošnji struje

Osim uštede električne energije, postoji još jedan važan razlog zbog kojeg nije preporučljivo ostavljati punjače stalno uključene.

Ako je punjač oštećen ili neispravan, kvar nije uvek lako uočiti, a u retkim slučajevima može doći do pregrevanja ili čak izazvati požar.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se punjači, kada nisu u upotrebi, isključe iz utičnice. Iako je njihova potrošnja u stanju mirovanja veoma mala, ova jednostavna navika može doprineti većoj bezbednosti u domu i smanjenju nepotrebne potrošnje električne energije.