Broj ljudi koji žive u siromaštvu u Nemačkoj dostigao je najviši nivo od 2020. godine, a posebno su pogođeni penzioneri, samohrani roditelji i osobe koje žive same. Prema najnovijem izveštaju Udruženja za paritetnu socijalnu zaštitu, čak 13,3 miliona građana nalazi se u riziku od siromaštva.

Stopa siromaštva od 2024. do 2025. godine porasla je za 0,6 procentnih poena i sada iznosi 16,1 odsto stanovništva. Izvršni direktor udruženja Joahim Rok upozorio je da situacija sve više podseća na krizu i izrazio zabrinutost zbog mogućih novih rezova socijalnih davanja.

Prema definiciji Evropske unije, ugroženim od siromaštva smatraju se osobe čiji su prihodi manji od 60 odsto srednjeg dohotka. Za samce je taj prag iznosio 1.446 evra mesečno, dok je za četvoročlanu porodicu sa dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 3.036 evra.

Izveštaj pokazuje i velike regionalne razlike. Najniže stope siromaštva imaju Bavarska i Baden-Virtemberg, dok su najteže pogođeni Bremen, Saksonija-Anhalt, Hamburg i Berlin.

Udruženje upozorava da starost sve češće postaje zamka siromaštva. Gotovo svaka peta osoba starija od 65 godina nalazi se u riziku od siromaštva, dok je situacija posebno teška za one koji žive sami, samohrane roditelje i građane sa nižim stepenom obrazovanja.

Prema podacima izveštaja, čak četiri od pet osoba koje žive u siromaštvu nisu zaposlene. Oko 70 odsto ugroženih ima nemačko državljanstvo, dok 30 odsto čine strani državljani.

Mnogi građani više ne mogu da pokriju ni osnovne troškove života. Kod 6,9 odsto stanovništva prihodi nisu dovoljni za tekuće račune, a brojni građani imaju probleme sa plaćanjem struje i grejanja, pa čak i nabavkom osnovnih kućnih aparata poput frižidera ili šporeta.

Stručnjaci upozoravaju da bi dodatno smanjenje socijalne pomoći moglo da pogorša već ozbiljnu situaciju i dodatno produbi socijalne razlike u zemlji.