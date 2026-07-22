Maja Marinković i Asmin Durdžić su nastavili da grade turbulentan odnos i u spoljnom svetu.

Na žurki povodom kraja Elite 9 došlo je do žestoke svađe naočigled svih.

Maja je vikala da hoće da napustiti žurku, te je sa Asminom izašla iz Bele kuće kako bi nastavili prepirku.

- Maja i Asmin se van žurke svađaju zbog intervjua koji je on dao. Izašli su sa žurke i svađa je u toku - rekla je Dušica Jakovljević.

Asmin pretukao Uroša

Na žurki povodom kraja Elite 9 nastao je haos kada je Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića.

Incident je nastao jer su se Maja Marinković i Asmin fotografisali, a Uroš im je dobacivao.

Asmin je pripretio Urošu i rekao mu da se skloni, što pošto je on odbrio, Durdžić ga je uhvatio za vrat i bacio.

Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć i razdvojilo bivše rijaliti učesnike.

"Moraću na operaciju"

Podsetimo, ovo nije prvi put da je došlo do sukoba Uroša i Asmina. Na superfinalu Stanić nam je rekao da je pripremio tužbe protiv bivših cimera.

- Spremio sam advokatske izjave, lekarske, tuženi su Stanija Dobrojević , Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica - rekao je Uroš Stanić, pa dodao:

- Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Potražiću pomoć psihoterapeuta - istakao je on potom pred našim kamerama.

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