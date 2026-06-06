ŠAMARČINA Hrvatski premijer ispostavio komšijama nove zahteve na putu ka EU i srušio im Sneška

 PLENKOVIĆ PONIZIO CRNU GORU

 Ostalo još samo Tompson da zapeva na Cetinju!

 Dok je poglavnik politički urinirao po Crnoj Gori, Spajić i Milatović poginjali su glavu i ćutali, poručuje Milan Knežević

 

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Aleksandar Vučić se vratio iz Tivta

 Hvala svima na podršci,posebno Srbima u Crnoj Gori!

 Bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče i da se bore za Srbiju i da brane i štite naše nacionalne interese

 

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Petković pozvao sve da izađu i glasaju za Srpsku listu

 SRBI NA KIM DANAS BIRAJU IZMEĐU OPSTANKA I NESTANKA!

 

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Putinov šamar Zelenskom!

 

Pismo iz Kijeva nije iskreno i sadrži nepristojne elemente, poručio je šef Kremlja

 

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Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen iz Beograda

 Blagoslov Majke Božje ostaće u srcima vernika

 Poklonilo se 916.825 vernika

 

 

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Čekamo titulu na Rolan Garosu

 Aleksandra Krunić u paru s Anom Danilinom danas juriša na šampionski pehar

 

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Teodora Popovska

 Niko kao ja

 

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