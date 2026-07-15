Video para koji se žestoko raspravljao tokom utakmice Svetskog prvenstva za kratko vreme osvojio je društvene mreže, a korisnici interneta sada pokušavaju da otkriju šta je zapravo izazvalo sukob.

Sve se dogodilo dok su navijači iz Južne Afrike pratili meč svoje reprezentacije protiv Južne Koreje u Montereju. Na početku snimka delovalo je da se par odlično provodi – zajedno su mahali zastavama, navijali i uživali u atmosferi na stadionu.

Međutim, raspoloženje se u jednom trenutku potpuno promenilo. Žena je primetila da njen partner umesto utakmice gleda u mobilni telefon, nakon čega mu je nešto rekla. Muškarac je telefon brzo sklonio u džep i delovalo je da će se situacija smiriti, ali rasprava se nastavila.

Na snimku se vidi da se muškarac više puta okreće ka partnerki, vidno iznerviran, dok ona nakon toga seda na svoje mesto i ostaje ozbiljnog izraza lica. U kasnijim kadrovima on nastavlja da jede, pleše i navija, dok ona deluje potpuno nezainteresovano i očigledno uznemireno zbog svega što se dogodilo.

Video je najpre objavljen na TikToku, a zatim se munjevito proširio na druge društvene mreže, posebno na platformu X, gde su usledili brojni duhoviti komentari.

Jedan korisnik se našalio pitanjem: "Kako mogu da podnesem zahtev za razvod za nekog drugog?", dok je drugi napisao da je "razvod stigao niotkuda". Bilo je i onih koji su stali na stranu žene, tvrdeći da je muškarac svojim ponašanjem potpuno pokvario atmosferu.

Kako pravi razlog svađe nije poznat, internet je ubrzo počeo da smišlja različite teorije. Neki veruju da je u pitanju bila opklada na rezultat utakmice, drugi sumnjaju na ljubomoru ili moguće neverstvo, dok su pojedini pažnju usmerili na osobu koja je sve snimala, smatrajući da je predugo držala kameru uperenu u par.

Iako je snimak prikupio milione pregleda i izazvao bezbroj komentara, pravi razlog njihove rasprave i dalje ostaje misterija, što je dodatno podgrejalo interesovanje korisnika društvenih mreža.