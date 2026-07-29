Arena Premium 1
09.00 Odbojka Liga Nacija: Slovenija – Turska
11.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan
13.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
13.30 Odbojka Liga Nacija: Japan – Kina
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Belgija
17.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Vojvodina
19.30 Arena Studio
20.00 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Crvena zvezda – Larne
22.00 Fudbal Argentinska liga: Rosario Central – Rasing
00.15 Fudbal: Himnasija i Esgrima La Plata - River Plate
02.15 Fudbal: River Plate - Barakas Central
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale
08.30 Trka Moto Sport Formula 1: Mađarska
11.00 Basket 3x3 BG U23 League: Novi Beograd
15.00 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 1
17.00 Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 2
19.45 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Turska
22.00 Tenis WTA 250 – Hamburg: Finale
00.30 Fudbal Brazilska liga: Internacional – Flamengo
02.30 Fudbal Brazilska liga: Vitoria – Palmeiras
04.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto
Eurosport 1
05.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Snuker: Šangaj Masters, Runda 2
11.30 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled
14.30 Biciklizam., AIN tur, muškarci, Etapa 2
16.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci, Etapa 1
17.45 Jedrenje: SailGP, Portsmouth
18.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 5
20.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3
22.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 5
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