Arena Premium 1

09.00  Odbojka Liga Nacija: Slovenija – Turska

11.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan

13.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

13.30  Odbojka Liga Nacija: Japan – Kina

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Belgija

17.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Vojvodina

19.30  Arena Studio

20.00  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Crvena zvezda – Larne

22.00  Fudbal Argentinska liga: Rosario Central – Rasing

00.15  Fudbal: Himnasija i Esgrima La Plata - River Plate

02.15  Fudbal: River Plate - Barakas Central

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale

08.30  Trka Moto Sport Formula 1: Mađarska

11.00  Basket 3x3 BG U23 League: Novi Beograd

15.00  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 1

17.00  Odbojka Liga Nacija: Četvrtfinale 2

19.45  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Turska

22.00  Tenis WTA 250 – Hamburg: Finale

00.30  Fudbal Brazilska liga: Internacional – Flamengo

02.30  Fudbal Brazilska liga: Vitoria – Palmeiras

04.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto

 

Eurosport 1

05.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Snuker: Šangaj Masters, Runda 2

11.30  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled

14.30  Biciklizam., AIN tur, muškarci, Etapa 2

16.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Danske, muškarci, Etapa 1

17.45  Jedrenje: SailGP, Portsmouth

18.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 5

20.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 3

22.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 5