21.00 RTS1

Poseban tretman

Dr Ilić radi u bolnici za prinudno lečenje alkoholičara. Sprovodeći svoj "poseban tretman" sastavljen od fizičkih vežbi, dijete jabukama, isceliteljskog dejstva Vagnerove muzike i psihodrame, sa grupom od šest pacijenata odlazi u posetu pivari u kojoj postoji veliki problem, alkoholizam na radnom mestu. Iz događaja koji slede, otkriva se da doktor primenjuje vlastiti način lečenja pacijenata kako bi mogao da izrazi svoju, u suštini, despotsku i hipokritsku ličnost. RTS će emitovati restauriranu verziju ovog filma iz 1980. godine. Uloge: Ljuba Tadić, Danilo Bata Paskaljević, Dušica Žegarac, Milena Dravić.

23.00 Prva

Nova u gradu

Lusi Hi ima izuzetno uspešan i skoro savršen život – živi u luksuznom stanu u Majami Biču, ima sjajnu karijeru kao izvršni direktor u kompaniji sa liste ‘Fortune 500’ i na brzom je putu da postane potpredsednik. Šta više devojka može da traži? Lusin život se okreće naglavačke kada se dobrovoljno prijavi da lično nadgleda pokretanje i mehanizaciju nove linije proizvoda u malom gradu Nju Ulmu u Minesoti. Po dolasku na aerodrom u Minesoti, Lusi izlazi na ledeni nalet arktičkog vetra koji je skoro obara s nogu. Obližnji meštani je gledaju dok pokušava da pomeri svoja kolica pretrpana dizajnerskim koferima preko leda. Lusi očigledno nije dorasla svemu. Uloge: Rene Zelveger, Hari Konik Džunior.

22.15 B92

Laku noć i srećno

Film koji je režirao Kluni i za koji je potpisan kao koscenarista govori o sukobu novinara Edvarda R. Muroa i senatora Džosefa Mekartija. Radnja se odvija u Americi 1958. godine, a glavni razlog sukoba je odnos prema komunizmu. Uloge: Dejvid Stretam, Patricija Klarkson, Džef Danijels, Robert Dauni Džunior, Džordž Kluni.