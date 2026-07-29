RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.50 Veterinarska misija

13.15 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni ljudi, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Poseban tretman, film

22.35 Dnevnik

23.00 Kulturni dnevnik

23.15 Slomljena strela, film

00.50 Dinastija, serija

01.30 Veterinarska misija

02.00 Dnevnik

02.30 Azija: Iznad oblaka

03.20 Kuhinja moga kraja

04.20 Gastronomad

04.45 Eko minijature

Najava

Poseban tretman 20.55 RTS1

Dr Ilić radi u bolnici za prinudno lečenje alkoholičara. Sprovodeći svoj „poseban tretman“, sa grupom od šest pacijenata odlazi u posetu pivari. Uloge: Ljuba Tadić, Danilo Bata Paskaljević, Dušica Žegarac, Milena Dravić

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Kukuriku šou

08.20 Lola i Mila

08.25 Pustolov (2007)

08.50 Sedefna ruža

09.20 Ovako vas vidimo

09.40 Neobično o biljkama

09.55 Uprirodi se

10.05 #Zona talenta

10.25 Dobro je dobro je znati...

11.00 Naučni portal

11.30 Kulturna baština Srbije

11.50 Lice i naličje: Sveti Sava

12.30 Trag

13.00 Festival u atini I Epidaurus

13.35 Boje duše: Unesko

14.00 Zapisano na vetru, film

15.45 Ženski raj, serija

16.30 Sat

17.30 Put pobednika

17.55 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji

18.25 Svevremenik: Njegoš

18.55 Eko minijature

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 Azija: Iznad oblaka

21.00 Ženski raj, serija

21.45 O ljubavi i gađenju

22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj

23.05 Bunt

23.35 Alijenista, serija

01.20 Volim klasiku

01.20 Gorka osveta, serija

02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.15 Sat

03.00 Put pobednika

03.20 Dobro je dobro je znati…

Kulturna baština Srbije 11.30 RTS2

U vodama Dunava, najduže evropske reke, oslikavaju se mnogi gradovi i utvrđenja svedoci minulih vekova. Poznavaoci i zaljubljenici u ovu reku tvrde da su najlepši gradovi na njenom toku kroz Srbiju. Neposredno pred ulaz u Đerdapsku klisuru i na mestu gde danas počinje područje Nacionalnog parka Đerdap, sa strme Ridanske stene već vekovima stražari Golubački grad. Ko je u prošlosti gospodario ovim utvrđenjem, kontrolisao je sav vodeni i kopneni put. Ovde su samo golubovi uvek mogli da nadleću bez najave i dozvole. Istorija Golubačke tvrđave najviše se vezuje za Despota Stefana Lazarevića, koji je vešto, u teškim vremenima, upravljao malom srpskom despotovinom između Otomanske imperije i hrišćanske Evrope. Oko ovog grada na granici tadašnjih sila, vođene su neprestane borbe. Golubačka tvrđava, biser neimarstva, doživljavala je mnoge dogradnje, proširenja, u skladu sa novim načinima ratovanja. Danas nju opsedaju turisti iz celog sveta i nema toga ko ne poželi da uđe u tvrđavu i tako zakorači u daleki 14. i 15. vek. Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture privode kraju konzervaciju i obnovu ovog spomeničkog blaga.

PINK

05.00 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Nasledstvo, igrana serija

12.00 Premijera, emisija

12.15 Ekskluzivno, emisija

12.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

00.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou

Najava

Klopka ljubavi 19.30 Pink

Nova turska hit serija „Klopka ljubavi“. Priča o vezi koja počinje sasvim nepredvidivo, a prerasta u snažnu ljubav – usred mreže porodičnih tajni i teških životnih odluka.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, serija

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

20.55 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, igrana serija

23.00 Nova u gradu, igrani film

00.45 Crvena Džoun, igrani film

02.30 Najbolji san, igrana serija

Najava

Nova u gradu 23.00 Prva

Lusi Hi ima izuzetno uspešan i skoro savršen život, ali sve se okreće naglavačke kada se prijavi da nadgleda mehanizaciju nove linije proizvoda u malom gradu.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.14 Presek

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.01 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Presek

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.04 Presek

20.05 Puls

21.05 Presek

21.06 Pelagijin venac, serija

22.00 Vesti B92

22.15 Laku noć i srećno, film

00.00 Presek

00.01 48 sati svadba

Najava

Laku noć i srećno 22.15 B92

Film o sukobu novinara Edvarda R. Muroa i senatora Džosefa Mekartija. Radnja se odvija u Americi 1958. godine, a glavni razlog sukoba je odnos prema komunizmu. Uloge: Dejvid Stretam, Patricija Klarkson, Džef Danijels, Robert Dauni Džunior, Džordž Kluni.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 Bingo

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Senka prošlosti, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Velika porodica, serija

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype, info

08.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Jutro, film

13.00 City Hype, info

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bajram sa Džejlom Ramović

15.30 Život uživo - Vlaška magija

16.00 Živeti od ljubavi, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, info

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 ABS šou, emisija

23.00 Meci i mačevi, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

24 KITCHEN

12.00 Meri Beri: Sigurni recepti

13.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijevi gastronomski izleti

17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Meri Beri: Sigurni recepti

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Skajmed

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Šerifova zemlja

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.35 Mardžori Prajm, igrani film

11.05 Pepeljavko, igrani film

12.50 Igračke iz budućnosti, igrani film

14.15 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

15.45 Bruklin, film

17.35 Čovek iz voza, igrani film

19.15 Lejdi Grej, film

21.00 Samo životinje, igrani film

22.55 Mardžori Prajm, igrani film

00.30 Zlokobna aplikacija,

igrani film

SUPERSTAR

06.10 Klan, igrana serija

07.15 Klan, igrana serija

08.20 Povratak otpisanih, domaći film

11.55 Profesionalci u akciji, igrani film

10.00 Crni Adam, igrani film

14.05 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film

15.50 Loši momci zauvek, igrani film

17.55 Poslednji skaut, igrani film

19.50 Klan, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.10 Pedeseet nijansi slobodni, film

00.10 Pobesneli Maks 3, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, igrana serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Reči i slike, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.10 Kontra kadar

12.55 Scena

13.15 Elif, igrana serija

14.10 Domaćica

14.40 Blic zdravlje Podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.05 Metar moga sela

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

00.00 Scena

00.20 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

01.20 Princ, igrani film

02.45 Život u balansu

03.30 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

04.30 Mi nismo anđeli 3, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča