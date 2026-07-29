RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.50 Veterinarska misija
13.15 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni ljudi, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Poseban tretman, film
22.35 Dnevnik
23.00 Kulturni dnevnik
23.15 Slomljena strela, film
00.50 Dinastija, serija
01.30 Veterinarska misija
02.00 Dnevnik
02.30 Azija: Iznad oblaka
03.20 Kuhinja moga kraja
04.20 Gastronomad
04.45 Eko minijature
Najava
Poseban tretman 20.55 RTS1
Dr Ilić radi u bolnici za prinudno lečenje alkoholičara. Sprovodeći svoj „poseban tretman“, sa grupom od šest pacijenata odlazi u posetu pivari. Uloge: Ljuba Tadić, Danilo Bata Paskaljević, Dušica Žegarac, Milena Dravić
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Kukuriku šou
08.20 Lola i Mila
08.25 Pustolov (2007)
08.50 Sedefna ruža
09.20 Ovako vas vidimo
09.40 Neobično o biljkama
09.55 Uprirodi se
10.05 #Zona talenta
10.25 Dobro je dobro je znati...
11.00 Naučni portal
11.30 Kulturna baština Srbije
11.50 Lice i naličje: Sveti Sava
12.30 Trag
13.00 Festival u atini I Epidaurus
13.35 Boje duše: Unesko
14.00 Zapisano na vetru, film
15.45 Ženski raj, serija
16.30 Sat
17.30 Put pobednika
17.55 Srpske svetinje na Kosovu i Metohiji
18.25 Svevremenik: Njegoš
18.55 Eko minijature
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 Azija: Iznad oblaka
21.00 Ženski raj, serija
21.45 O ljubavi i gađenju
22.15 Kultura Srba u Hrvatskoj
23.05 Bunt
23.35 Alijenista, serija
01.20 Volim klasiku
01.20 Gorka osveta, serija
02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.15 Sat
03.00 Put pobednika
03.20 Dobro je dobro je znati…
Kulturna baština Srbije 11.30 RTS2
U vodama Dunava, najduže evropske reke, oslikavaju se mnogi gradovi i utvrđenja svedoci minulih vekova. Poznavaoci i zaljubljenici u ovu reku tvrde da su najlepši gradovi na njenom toku kroz Srbiju. Neposredno pred ulaz u Đerdapsku klisuru i na mestu gde danas počinje područje Nacionalnog parka Đerdap, sa strme Ridanske stene već vekovima stražari Golubački grad. Ko je u prošlosti gospodario ovim utvrđenjem, kontrolisao je sav vodeni i kopneni put. Ovde su samo golubovi uvek mogli da nadleću bez najave i dozvole. Istorija Golubačke tvrđave najviše se vezuje za Despota Stefana Lazarevića, koji je vešto, u teškim vremenima, upravljao malom srpskom despotovinom između Otomanske imperije i hrišćanske Evrope. Oko ovog grada na granici tadašnjih sila, vođene su neprestane borbe. Golubačka tvrđava, biser neimarstva, doživljavala je mnoge dogradnje, proširenja, u skladu sa novim načinima ratovanja. Danas nju opsedaju turisti iz celog sveta i nema toga ko ne poželi da uđe u tvrđavu i tako zakorači u daleki 14. i 15. vek. Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture privode kraju konzervaciju i obnovu ovog spomeničkog blaga.
PINK
05.00 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Nasledstvo, igrana serija
12.00 Premijera, emisija
12.15 Ekskluzivno, emisija
12.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
00.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou
Najava
Klopka ljubavi 19.30 Pink
Nova turska hit serija „Klopka ljubavi“. Priča o vezi koja počinje sasvim nepredvidivo, a prerasta u snažnu ljubav – usred mreže porodičnih tajni i teških životnih odluka.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, serija
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, domaća igrana serija
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
20.55 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, igrana serija
23.00 Nova u gradu, igrani film
00.45 Crvena Džoun, igrani film
02.30 Najbolji san, igrana serija
Najava
Nova u gradu 23.00 Prva
Lusi Hi ima izuzetno uspešan i skoro savršen život, ali sve se okreće naglavačke kada se prijavi da nadgleda mehanizaciju nove linije proizvoda u malom gradu.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.14 Presek
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.01 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Presek
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.04 Presek
20.05 Puls
21.05 Presek
21.06 Pelagijin venac, serija
22.00 Vesti B92
22.15 Laku noć i srećno, film
00.00 Presek
00.01 48 sati svadba
Najava
Laku noć i srećno 22.15 B92
Film o sukobu novinara Edvarda R. Muroa i senatora Džosefa Mekartija. Radnja se odvija u Americi 1958. godine, a glavni razlog sukoba je odnos prema komunizmu. Uloge: Dejvid Stretam, Patricija Klarkson, Džef Danijels, Robert Dauni Džunior, Džordž Kluni.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 Bingo
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Senka prošlosti, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Velika porodica, serija
Najava
Provodadžija 13.15 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype, info
08.00 Pretres, gost - Retrospektiva 3
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Jutro, film
13.00 City Hype, info
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Bajram sa Džejlom Ramović
15.30 Život uživo - Vlaška magija
16.00 Živeti od ljubavi, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, info
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 ABS šou, emisija
23.00 Meci i mačevi, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
24 KITCHEN
12.00 Meri Beri: Sigurni recepti
13.00 Hongkonški gurmanluci sa Džastin Skofild
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijevi gastronomski izleti
17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Meri Beri: Sigurni recepti
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Skajmed
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Šerifova zemlja
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.35 Mardžori Prajm, igrani film
11.05 Pepeljavko, igrani film
12.50 Igračke iz budućnosti, igrani film
14.15 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
15.45 Bruklin, film
17.35 Čovek iz voza, igrani film
19.15 Lejdi Grej, film
21.00 Samo životinje, igrani film
22.55 Mardžori Prajm, igrani film
00.30 Zlokobna aplikacija,
igrani film
SUPERSTAR
06.10 Klan, igrana serija
07.15 Klan, igrana serija
08.20 Povratak otpisanih, domaći film
11.55 Profesionalci u akciji, igrani film
10.00 Crni Adam, igrani film
14.05 Ljubavni život Budimira Trajkovića, domaći film
15.50 Loši momci zauvek, igrani film
17.55 Poslednji skaut, igrani film
19.50 Klan, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.10 Pedeseet nijansi slobodni, film
00.10 Pobesneli Maks 3, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, igrana serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Reči i slike, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.10 Kontra kadar
12.55 Scena
13.15 Elif, igrana serija
14.10 Domaćica
14.40 Blic zdravlje Podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.05 Metar moga sela
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
00.00 Scena
00.20 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
01.20 Princ, igrani film
02.45 Život u balansu
03.30 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
04.30 Mi nismo anđeli 3, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Zaveštanje
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
Komentari (0)