Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

08.00  Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Paksi – Panatinaikos

10.00  Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Partizan – Štrasen

12.00  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Larne - Crvena Zvezda

14.00  Fudbal UEFA Kvalifikacije za Ligu konferencija: Vojvodina – Ajaks

16.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona

18.30  Fudbal Engleska liga Premijera: PL Stories ep. 8

19.00  Fudbal Ruska liga: CSKA – Baltika

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Argentina, finale

23.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

00.00  Fudbal Argentinska liga: Rasing - Himnasija i Esgrima La Plata

02.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled Takmičenja

03.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

04.00  Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Šturm – Harts

 

Arena Premium 2

06.00  Emisija. Mobil Auto ep. 29

06.30  Trka Moto Sport Formula 1: Belgija

09.00  Odbojka: Best of polufinalista 3

11.00  Odbojka: Best of polufinalista 4

13.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija

15.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan

17.00  Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 1. Dan

20.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Kanada

23.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Kina

02.00  Odbojka: Best of polufinalista 1

04.00  Odbojka: Best of polufinalista 2

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18 

07.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18

10.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

12.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18

13.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19

18.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 1

19.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled

19.30  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

20.00  Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19