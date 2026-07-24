Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
08.00 Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Paksi – Panatinaikos
10.00 Fudbal UEFA Liga Konferencija – Kvalifikacije: Partizan – Štrasen
12.00 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Larne - Crvena Zvezda
14.00 Fudbal UEFA Kvalifikacije za Ligu konferencija: Vojvodina – Ajaks
16.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Put Šampiona
18.30 Fudbal Engleska liga Premijera: PL Stories ep. 8
19.00 Fudbal Ruska liga: CSKA – Baltika
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija – Argentina, finale
23.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
00.00 Fudbal Argentinska liga: Rasing - Himnasija i Esgrima La Plata
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled Takmičenja
03.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
04.00 Fudbal UEFA Liga šampiona – Kvalifikacije: Šturm – Harts
Arena Premium 2
06.00 Emisija. Mobil Auto ep. 29
06.30 Trka Moto Sport Formula 1: Belgija
09.00 Odbojka: Best of polufinalista 3
11.00 Odbojka: Best of polufinalista 4
13.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Italija – Holandija
15.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil – Japan
17.00 Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 1. Dan
20.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Turska – Kanada
23.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): SAD – Kina
02.00 Odbojka: Best of polufinalista 1
04.00 Odbojka: Best of polufinalista 2
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
07.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
10.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
12.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
13.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
18.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 1
19.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Aletsch Arena Bellwald, Enduro, Pregled
19.30 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
20.00 Plivanje : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
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