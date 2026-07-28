Arena Premium 1

06.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: IMT – Zemun

08.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan

10.00  Teme do Arene - Stefan Mitrovic

10.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Vojvodina

12.30  Fudbal Prijateljske utakmice: AZ Alkmar – Olimijakos

14.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija

16.30  Fudbal Ruska liga: Rubin – Krasnodar

18.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina

20.45  Fudbal UEFA Liga šampiona: Harts – Šturm, kvalifikacije

23.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola

00.00  Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors

02.15  Fudbal Argentinska liga: Rosario Central – Rasing

04.15  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1 Brazil – Italija

08.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2 Kina - Turska

11.00  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marsej, polufinala i finale

11.30  Košarkaška pravila - Dušan Domović Bulut

12.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto

14.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale

16.30  Tenis WTA 250– Prag: finale

19.00  Fudbal UEFA Liga konferencija: Riga – Vardar, kvalifikacije

21.00  Mobil Auto

21.30  Moto Sport Formula 1: Mađarska, trka

00.00  Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 1

01.30  Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 2

03.00  Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 3. Dan

 

Eurosport1

05.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Snuker: Šangaj Masters, Runda 2

11.30  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21

14.30  Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 1

16.15  Magazin: Biciklizam, Tour de France Žene

16.45  Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 3

17.15  Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled

17.45  Formula E: Tokio, Pregled

18.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 4

20.00  Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2

22.45  Mačevanje: Hong Kong, Dan 4