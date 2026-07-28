Arena Premium 1
06.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: IMT – Zemun
08.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Mačva – Partizan
10.00 Teme do Arene - Stefan Mitrovic
10.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Vojvodina
12.30 Fudbal Prijateljske utakmice: AZ Alkmar – Olimijakos
14.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija
16.30 Fudbal Ruska liga: Rubin – Krasnodar
18.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena Zvezda – Vojvodina
20.45 Fudbal UEFA Liga šampiona: Harts – Šturm, kvalifikacije
23.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 2. Kola
00.00 Fudbal Argentinska liga: Deportivo - Boka Juniors
02.15 Fudbal Argentinska liga: Rosario Central – Rasing
04.15 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Portugal – Španija
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 1 Brazil – Italija
08.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Polufinale 2 Kina - Turska
11.00 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marsej, polufinala i finale
11.30 Košarkaška pravila - Dušan Domović Bulut
12.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Meč za 3. mesto
14.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Finale
16.30 Tenis WTA 250– Prag: finale
19.00 Fudbal UEFA Liga konferencija: Riga – Vardar, kvalifikacije
21.00 Mobil Auto
21.30 Moto Sport Formula 1: Mađarska, trka
00.00 Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 1
01.30 Jedrenje SailGP: Portsmut, dan 2
03.00 Plivanje Letnje državno prvenstvo: Finala. 3. Dan
Eurosport1
05.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Snuker: Šangaj Masters, Runda 2
11.30 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 1
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 21
14.30 Biciklizam: AIN tur, muškarci, Etapa 1
16.15 Magazin: Biciklizam, Tour de France Žene
16.45 Biciklizam: PRO Serija, Tur Poljske, žene, Etapa 3
17.15 Trejl Trčanje: GT Svetska Serija, Kvebek, Pregled
17.45 Formula E: Tokio, Pregled
18.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 4
20.00 Atletika : Igre Komonvelta, Glazgov, Dan 2
22.45 Mačevanje: Hong Kong, Dan 4
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