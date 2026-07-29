Bugarska granična policija započela je u utorak, u kasnim popodnevnim satima, evakuaciju 186 putnika sa kruzera koji je ostao zaglavljen na Dunavu zbog niskog vodostaja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske, prenosi AFP, a prenosi Agerpres.

Kruzer „Viking Ulur“ trebalo je da pristane u luci Vidin radi snabdevanja, a na brodu je, prema istom izvoru, ponestalo i pijaće vode. Brodarska agencija angažovala je drugo plovilo kako bi preuzelo putnike, ali ono nije uspelo da se dovoljno približi nasukanom brodu.

Na snimcima koje je objavila bugarska granična policija vide se putnici sa prslucima za spasavanje, kojima spasioci pomažu da se ukrcaju na patrolni čamac granične policije.

Brod je u ponedeljak uveče isplovio iz Drobeta-Turnu Severina i trebalo je da stigne u Vidin u Bugarskoj. Tokom plovidbe ostao je zaglavljen nasred Dunava, u području mesta Salča, gde se nalazi veliki broj peščanih sprudova.

Vodostaj Dunava je izuzetno nizak, a protok reke iznosi oko 1.600 kubnih metara u sekundi. Zbog toga brod nije mogao da nastavi plovidbu ka Bugarskoj.

Tokom noći i jutra između ponedeljka i utorka više puta je pokušano da se brod oslobodi i pomeri, ali bezuspešno. Predstavnici Lučke kapetanije saopštili su da su izgledi za njegovo oslobađanje mali, piše "digi24".