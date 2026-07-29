Borba sa velikim šumskim požarom na grčkom ostrvu Paros nastavljena je tokom cele noći, dok vatrogasci pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Požar, koji je izbio juče popodne, proširio se u zoru iz oblasti Agkairije prema Tripitiju, preneo je ERT.

Zbog širenja požara do sada je evakuisano ukupno devet naselja.

Tokom noći, grčke vlasti su izdale dva naloga za evakuaciju.

Od juče popodne evakuisana su područja Agios Haralambos, Kambi, Bugados, Aneraca i Kamari.

Prema podacima Vatrogasne službe, u gašenju požara trenutno učestvuje 66 vatrogasaca, među kojima su i četiri pripadnika šumskih komandosa iz jedinice EMODE iz Atike.

Na terenu je angažovano 16 vatrogasnih vozila.

Iz vazduha u akciji učestvuju dva aviona i pet helikoptera, od kojih je jedan namenjen za koordinaciju operacije, piše Katimerini.

Očekuje se da će naknadno biti angažovane i dodatne letelice.

U gašenju pomažu i lokalni volonteri, kao i opština Paros, koja je obezbedila dve cisterne sa vodom i jedno vatrogasno vozilo.

Dodatno pojačanje od 20 vatrogasaca sa osam vozila trebalo bi da stigne brodom iz luke Rafina.

Paros se danas, u sredu 29. jula, nalazi u trećoj kategoriji na Mapi prognoze rizika od požara, što označava visok rizik.