Borba sa velikim šumskim požarom na grčkom ostrvu Paros nastavljena je tokom cele noći, dok vatrogasci pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Požar, koji je izbio juče popodne, proširio se u zoru iz oblasti Agkairije prema Tripitiju, preneo je ERT.

Zbog širenja požara do sada je evakuisano ukupno devet naselja.

Tokom noći, grčke vlasti su izdale dva naloga za evakuaciju.

1

Od juče popodne evakuisana su područja Agios Haralambos, Kambi, Bugados, Aneraca i Kamari.

Prema podacima Vatrogasne službe, u gašenju požara trenutno učestvuje 66 vatrogasaca, među kojima su i četiri pripadnika šumskih komandosa iz jedinice EMODE iz Atike.

Na terenu je angažovano 16 vatrogasnih vozila.

Iz vazduha u akciji učestvuju dva aviona i pet helikoptera, od kojih je jedan namenjen za koordinaciju operacije, piše Katimerini.

2

Očekuje se da će naknadno biti angažovane i dodatne letelice.

U gašenju pomažu i lokalni volonteri, kao i opština Paros, koja je obezbedila dve cisterne sa vodom i jedno vatrogasno vozilo.

Dodatno pojačanje od 20 vatrogasaca sa osam vozila trebalo bi da stigne brodom iz luke Rafina.

Paros se danas, u sredu 29. jula, nalazi u trećoj kategoriji na Mapi prognoze rizika od požara, što označava visok rizik.