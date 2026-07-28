21.00 RTS1

Most

Da bi zaustavili nemačku ofanzivu, partizani šalju elitni tim stručnjaka za eksplozive da raznesu strateški važan most. Osim što je brižljivo čuvan, most je takoreći neuništiv i jedini čovek koji zna njegove slabe konstrukcione tačke je arhitekta koji ga je i sagradio. On, međutim, okleva da sarađuje jer mu je žao da vidi svoje remek delo uništeno... Uloge: Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Relja Bašić.

23.00 Prva

Crvena Džoun

Godina je 2000, a Džoun Stenli uživa u svom domu u predgrađu na prelazu u novi milenijum. Njen miran život se poremeti kada je uhapsi britanska služba MI5, koja je optužuje za odavanje obaveštajnih podataka komunističkoj Rusiji. Radnja filma nas vraća u tridesete godine kada je Džoun bila studentkinja fizike na Kembridžu. Tokom studija se zaljubljuje u mladog komunistu Lea Galiča i zbog njega počinje drugačije da doživljava svet i menja životne stavove. Kroz rad u tajnom nuklearnom istraživačkom centru tokom Drugog svetskog rata, Džoun shvati da je svet na ivici međusobnog uništenja, te je prisiljena da bira između izdaje svoje zemlje i svojih voljenih ili spasavanja njihovih života. Uloge: Džudi Denč, Sofi Kukson.

22.15 B92

Lovci na duše

Ukleti revolveraš čije se žrtve vraćaju iz mrtvih regrutuje mladog ratnika da pomogne u borbi protiv bande zombija. Uloge: Vesli Snajps, Kevin Hauart, Rajli Smit