RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.40 Sportski dnevnik
12.55 Od zlata jabuka
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Eko minijature
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Srećni ljudi, igrana serija
20.55 Most, film
22.40 Dnevnik
23.05 Kuluturni dnevnik
23.20 Zapisano na vetru, film
01.00 Dinastija, serija
01.40 Kina: Ozelenjavanje pustinje Taklamakan
02.10 Dnevnik
02.40 Oko/Oko magazin
03.30 Od zlata jabuka
03.40 Kuhinja moga kraja
04.30 Gastronomad
04.55 Srećni ljudi, igrana serija
Najava
Zapisano na vetru 23.20 RTS1
Vredni geolog kompanije "Hadli Oil" Mič Vejn upoznaje sekretaricu Lusi Mur u kancelariji njenog šefa Bila Rajana u Njujorku i poziva je da pođe na sastanak sa alkoholičarom i razmaženim plejbojem Kajlom Hadlijem, sinom tajkuna. U putu do sastanka, Mič joj priznaje da su putovali iz Hjustona u Njujork samo zato što je Kajl, njegov najbolji prijatelj iz detinjstva, poželeo da pojede sendvič iz "Kluba 21", a sam sastanak bio je tek izgovor pred Kajlovim ocem, Džasperom Hadlijem. Mič i Kajl odmah se zaljubljuju u Lusi, ali Kajl ne uspeva da je osvoji novcem. Umesto toga, iskreno otvara srce i zaprosi je. Venčavaju se i odlaze u Akapulko, gde nesigurni Kajl prestaje da pije. U međuvremenu, Kajlova sestra Merili gaji neuzvraćenu ljubav prema Miču, koji je posmatra kao sestru. Godinu dana kasnije, Kajl otkriva da ima zdravstveni problem i da možda ne može da ima decu, pa ponovo počinje da pije. Ljubomorna Merili truje Kajla lažima da njegova supruga i Mič imaju ljubavnu aferu. Kada Lusi sazna da je trudna, Kajl poveruje da je dete Mičevo, a njegovo nepoverenje dovodi do tragedije. Uloge: Rok Hadson, Loren Bekol, Robert Stak
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.35 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.05 Plava ptica u Maroku
09.10 Vaga za tačno merenje
09.40 Zavet
09.55 Priđi bliže
10.40 Eko perspektive
11.05 Eko minijature
11.10 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Beogradske oaze
12.05 Istorija nauke: Jovan Cvijić
12.30 Pravo na sutra
12.55 Metamorfoze: Frank Kastrof
13.25 Velika iluzija
14.00 Pidžama za dvoje, film
15.45 Ženski raj, serija
16.25 Istorija nauke: Jovan Cvijić
16.35 Znanje imanje
17.35 Trag
18.00 Lice i naličja: Sveti Sava
18.35 Boje duše: Unesko
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Kina: Ozelenjavanje pustinje Taklamakan
20.25 Festival u Atini i Epidaurusu
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Naučni portal
22.10 Savremeni profil mladih
22.40 Alijensta, serija
23.45 Gorka osveta, serija
23.30 Željko Joksimović na Tašmajdanu
01.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.20 Znanje imanje
02.15 Trag
02.45 Eko perspektive
03.35 Eko minijature
03.35 Beogradske oaze
04.05 Festival u Atini i Epidaurusu
Najava
Festival u Atini i Epidaurusu 20.25 RTS2
Festival u Atini i Epidaurusu ove godine se održava 71. put, od kraja maja do kraja avgusta, u trajanju od devedeset i dva dana. Program impresivnog obima i kvaliteta čini više od stotinu dela, iz oblasti scenskih, ali i muzičkih, plesnih i vizuelnih umetnosti, uglednih autora iz celog sveta. Repertoar je zasnovan na dijalogu između antičkog i savremenog duha, a izvodi se na scenama u antičkim pozorištima u Epidaurusu i Atini, kao i u savremenom scenskom prostoru "Peiros 260", bivšoj industrijskoj zoni Atine. U emisiji predstavljamo jednu od najznačajnijih premijera ovog leta na sceni u Epidaurusu, "Bahantkinje", spektakularno dramsko-muzičko-plesno tumačenje Euripidove tragedije, čiji je protagonista Dionis, starogrčki bog pozorišta i vina, u čiju čast je pozorište i nastalo, i zbog čega predstava u ovom prostoru ima naročitu snagu.
PINK
05.00 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Nasledstvo, serija
12.00 Premijera, emisija
12.15 Ekskluzivno, emisija
12.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, serija
11.30 Prokuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, serija
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Crvena Džoun, igrani film
00.45 Ubistvo i margarite, film
02.30 Najbolji san, igrana serija
Najava
Crvena Džoun 23.00 Prva
Džoun Stenli, britanska je špijunka koja je radila za KGB. Radnja filma nas vraća u tridesete godine kada je Džoun bila studentkinja fizike na Kembridžu. Uloge: Džudi Denč, Sofi Kukson.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igana serija
08.15 Sanjalica, igana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, serija
14.00 Ruže i greh, serija
15.01 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Presek
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.04 Presek
20.05 48 sati svadba
21.04 Presek
21.05 Pelagijin venac, igana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Lovci na duše, igrani film
00.00 Presek
00.01 48 sati svadba
Najava
Lovci na duše 22.15 B92
Ukleti revolveraš čije se žrtve vraćaju iz mrtvih regrutuje mladog ratnika da pomogne u borbi protiv bande zombija. Uloge: Vesli Snajps, Kevin Hauart, Rajli Smit.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Senka prošlosti, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.15 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype, info
08.00 Male stvari - Barbara O Neill, Goran Krstić i Miša Krstić
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Peti leptir, film
13.00 City Hype, info
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa Show; gosti: Tijana Milovanov, Grigorije Jakšić, DJ Dmitri i Maja Drljača
16.00 Jutro, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, info
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 (NE) dokazani - Sanja Čirkić
23.00 Dadilje, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Meri Beri: Sigurni recepti
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijevi gastronomski izleti
17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Meri Beri: Sigurni recepti
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Maksima
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.30 Megin plan, igrani film
11.00 Dani pred nama, film
12.30 Pepeljavko, igrani film
14.15 Na udaru, film
15.55 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film
17.25 Carstvo ubica, igrani film
19.20 Čovek iz voza, igrani film
21.00 Mardžori Prajm, igrani film
22.35 Megin plan, film
00.10 Molitva pre zore, igrani film
02.05 Supervojnik, igrani film
SUPERSTAR
06.35 Klan, domaća igrana serija
07.40 Klan, domaća igrana serija
08.45 Otpisani, domaći igrani film
10.15 Ja sam legenda, igrani film
12.00 Akvamen i izgubljeno kraljevstvo, igrani film
14.10 Povratak otpisanih, domaći film
15.50 Loši momci, igrani film
17.55 Smrtonosna želja, igrani film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, serija
22.10 Pedeset nijansi mračnije, film
00.30 Pobesneli Maks 2, film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Kancelarija na ćošku, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.20 Kontra kadar
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.15 Scena
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.40 Azbuka našeg života, igrana serija
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Vjeruj u ljubav Podkast
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.20 Kontra kadar
00.00 Azbuka našeg života, igrana serija
00.54 Džoker, igrani film
02.20 Život u balansu
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23.00 Top story
23.45 Naša priča
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