RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.40 Sportski dnevnik

12.55 Od zlata jabuka

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Eko minijature

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.25 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Srećni ljudi, igrana serija

20.55 Most, film

22.40 Dnevnik

23.05 Kuluturni dnevnik

23.20 Zapisano na vetru, film

01.00 Dinastija, serija

01.40 Kina: Ozelenjavanje pustinje Taklamakan

02.10 Dnevnik

02.40 Oko/Oko magazin

03.30 Od zlata jabuka

03.40 Kuhinja moga kraja

04.30 Gastronomad

04.55 Srećni ljudi, igrana serija

Najava

Zapisano na vetru 23.20 RTS1

Vredni geolog kompanije "Hadli Oil" Mič Vejn upoznaje sekretaricu Lusi Mur u kancelariji njenog šefa Bila Rajana u Njujorku i poziva je da pođe na sastanak sa alkoholičarom i razmaženim plejbojem Kajlom Hadlijem, sinom tajkuna. U putu do sastanka, Mič joj priznaje da su putovali iz Hjustona u Njujork samo zato što je Kajl, njegov najbolji prijatelj iz detinjstva, poželeo da pojede sendvič iz "Kluba 21", a sam sastanak bio je tek izgovor pred Kajlovim ocem, Džasperom Hadlijem. Mič i Kajl odmah se zaljubljuju u Lusi, ali Kajl ne uspeva da je osvoji novcem. Umesto toga, iskreno otvara srce i zaprosi je. Venčavaju se i odlaze u Akapulko, gde nesigurni Kajl prestaje da pije. U međuvremenu, Kajlova sestra Merili gaji neuzvraćenu ljubav prema Miču, koji je posmatra kao sestru. Godinu dana kasnije, Kajl otkriva da ima zdravstveni problem i da možda ne može da ima decu, pa ponovo počinje da pije. Ljubomorna Merili truje Kajla lažima da njegova supruga i Mič imaju ljubavnu aferu. Kada Lusi sazna da je trudna, Kajl poveruje da je dete Mičevo, a njegovo nepoverenje dovodi do tragedije. Uloge: Rok Hadson, Loren Bekol, Robert Stak

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.35 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.05 Plava ptica u Maroku

09.10 Vaga za tačno merenje

09.40 Zavet

09.55 Priđi bliže

10.40 Eko perspektive

11.05 Eko minijature

11.10 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Beogradske oaze

12.05 Istorija nauke: Jovan Cvijić

12.30 Pravo na sutra

12.55 Metamorfoze: Frank Kastrof

13.25 Velika iluzija

14.00 Pidžama za dvoje, film

15.45 Ženski raj, serija

16.25 Istorija nauke: Jovan Cvijić

16.35 Znanje imanje

17.35 Trag

18.00 Lice i naličja: Sveti Sava

18.35 Boje duše: Unesko

19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Kina: Ozelenjavanje pustinje Taklamakan

20.25 Festival u Atini i Epidaurusu

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Naučni portal

22.10 Savremeni profil mladih

22.40 Alijensta, serija

23.45 Gorka osveta, serija

23.30 Željko Joksimović na Tašmajdanu

01.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.20 Znanje imanje

02.15 Trag

02.45 Eko perspektive

03.35 Eko minijature

03.35 Beogradske oaze

04.05 Festival u Atini i Epidaurusu

Najava

Festival u Atini i Epidaurusu 20.25 RTS2

Festival u Atini i Epidaurusu ove godine se održava 71. put, od kraja maja do kraja avgusta, u trajanju od devedeset i dva dana. Program impresivnog obima i kvaliteta čini više od stotinu dela, iz oblasti scenskih, ali i muzičkih, plesnih i vizuelnih umetnosti, uglednih autora iz celog sveta. Repertoar je zasnovan na dijalogu između antičkog i savremenog duha, a izvodi se na scenama u antičkim pozorištima u Epidaurusu i Atini, kao i u savremenom scenskom prostoru "Peiros 260", bivšoj industrijskoj zoni Atine. U emisiji predstavljamo jednu od najznačajnijih premijera ovog leta na sceni u Epidaurusu, "Bahantkinje", spektakularno dramsko-muzičko-plesno tumačenje Euripidove tragedije, čiji je protagonista Dionis, starogrčki bog pozorišta i vina, u čiju čast je pozorište i nastalo, i zbog čega predstava u ovom prostoru ima naročitu snagu.

PINK

05.00 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Nasledstvo, serija

12.00 Premijera, emisija

12.15 Ekskluzivno, emisija

12.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita - Narod pita, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, serija

11.30 Prokuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, serija

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Crvena Džoun, igrani film

00.45 Ubistvo i margarite, film

02.30 Najbolji san, igrana serija

Najava

Crvena Džoun 23.00 Prva

Džoun Stenli, britanska je špijunka koja je radila za KGB. Radnja filma nas vraća u tridesete godine kada je Džoun bila studentkinja fizike na Kembridžu. Uloge: Džudi Denč, Sofi Kukson.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igana serija

08.15 Sanjalica, igana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, serija

14.00 Ruže i greh, serija

15.01 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Presek

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.04 Presek

20.05 48 sati svadba

21.04 Presek

21.05 Pelagijin venac, igana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Lovci na duše, igrani film

00.00 Presek

00.01 48 sati svadba

Najava

Lovci na duše 22.15 B92

Ukleti revolveraš čije se žrtve vraćaju iz mrtvih regrutuje mladog ratnika da pomogne u borbi protiv bande zombija. Uloge: Vesli Snajps, Kevin Hauart, Rajli Smit.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Senka prošlosti, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.15 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype, info

08.00 Male stvari - Barbara O Neill, Goran Krstić i Miša Krstić



09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Peti leptir, film

13.00 City Hype, info

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa Show; gosti: Tijana Milovanov, Grigorije Jakšić, DJ Dmitri i Maja Drljača



16.00 Jutro, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, info

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 (NE) dokazani - Sanja Čirkić

23.00 Dadilje, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Meri Beri: Sigurni recepti

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijevi gastronomski izleti

17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Meri Beri: Sigurni recepti

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Maksima

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.30 Megin plan, igrani film

11.00 Dani pred nama, film

12.30 Pepeljavko, igrani film

14.15 Na udaru, film

15.55 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

17.25 Carstvo ubica, igrani film

19.20 Čovek iz voza, igrani film

21.00 Mardžori Prajm, igrani film

22.35 Megin plan, film

00.10 Molitva pre zore, igrani film

02.05 Supervojnik, igrani film

SUPERSTAR

06.35 Klan, domaća igrana serija

07.40 Klan, domaća igrana serija

08.45 Otpisani, domaći igrani film

10.15 Ja sam legenda, igrani film

12.00 Akvamen i izgubljeno kraljevstvo, igrani film

14.10 Povratak otpisanih, domaći film

15.50 Loši momci, igrani film

17.55 Smrtonosna želja, igrani film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, serija

22.10 Pedeset nijansi mračnije, film

00.30 Pobesneli Maks 2, film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Kancelarija na ćošku, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.20 Kontra kadar

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.15 Scena

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.40 Azbuka našeg života, igrana serija

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Vjeruj u ljubav Podkast

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.20 Kontra kadar

00.00 Azbuka našeg života, igrana serija

00.54 Džoker, igrani film

02.20 Život u balansu

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23.00 Top story

23.45 Naša priča