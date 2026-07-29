Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su potrebe ruske vojske za ljudstvom u potpunosti zadovoljene na osnovu rezultata iz prve polovine godine.

- Ugovore o služenju vojnog roka u prvih šest meseci ove godine potpisalo je oko 200.000 ljudi - rekao je Medvedev, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ostvaren je dobar tempo popune jedinica bespilotnih sistema, u koje je primljeno oko 40.000 vojnika.

On je dodao da se u istom periodu više od 16.000 ruskih državljana dobrovoljno prijavilo za odlazak u zonu specijalne vojne operacije.

- Posebno želim da naglasim da nema bilo kakve potrebe za mobilizacijom. To je laž neprijatelja, koji se sam suočava sa nedostatkom ljudstva i nema dovoljno ljudi za ratovanje - rekao je Medvedev.

On je to izjavio na sednici Međuresorne komisije za popunu oružanih snaga, skrećući pažnju učesnicima da se na društvenim mrežama širi poruka da se ne čeka mobilizacija, već da se prijavljuje u vojsku za novac.Kako je naglasio zamenik predsednika Saveta bezbednosti, takve objave predstavljaju dezinformacije koje, kako ističe, finansira protivnička strana.

(Tanjug)