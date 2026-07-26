U udaru groma na peron Međunarodnog aerodroma Arturo Mikelena u Valensiji, u Venecueli, večeras je povređeno najmanje devet ljudi, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Među povređenima od udara groma su četiri pripadnika Nacionalne garde i nekoliko civilnih radnika koji pružaju usluge na terminalu, prenosi El Impulso.

Prema izjavama zvaničnika, osam povređenih je hitno prebačeno na odeljenje za traumu bolničkog kompleksa dr Enrike Tehera (CHET), radi hitne medicinske pomoći.

Kako je saopšteno, uprkos jačini udara groma tri aviona koja su bila na pisti nisu oštećena. Nakon pauze zbog jakih kiša, koje su pogodile venecuelansku saveznu državu Kagrabobo, komercijalni letovi na aerodromu u Valensiji su nastavili sa normalnim radom, dok se situacija i dalje procenjuje kako bi se osigurala bezbednost na terminalu.