RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Eko minijature

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Eko minijature

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

20.50 Novi početak

21.55 Mačak pod šljemom, film

23.35 Dnevnik

00.00 Kulturni dnevnik

00.15 Vrtoglavica, film

02.25 Dinastija, serija

03.05 Dnevnik

03.40 Kuhinja moga kraj

04.30 Gastronomad

Mačak pod šljemom 21.55 RTS1

Film "Mačak pod šlemom" sve ratne užase i strahote prikazuje uz dozu humora i optimizma. Duhovita i tragikomična priča o drvoseči, seljaku koji se za vreme Drugog svetskog rata priključuje partizanima. Tamo, kao desetar, sa svojom četom uspešno i hrabro ispunjava borbene zadatke. Međutim, sve se menja kada ga komandant pošalje na specijalni zadatak... Uloge: Pavle Vuisić, Dragomir Bojanić Gidra, Davor Antolić.

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Matildino čudovište

08.45 Aleksandra se suočava sa strahovima

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Čupava situacija

09.45 Plava pticau Mađarskoj

09.50 Zanimanje dete

10.00 Po drum odim za drum pitam – Naš Steva Mokranjac

10.30 Inkluzija – Jednakost igre i znanja

11.00 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.30 Prevaspitani

12.00 Savremeni profil mladih

12.30 Dozvolite

13.00 Do detalja

13.30 Svevremenik Njegoš

14.00 Starac sa revolverom, film

15.35 Ženski raj 9, serija

16.40 Vodič kroz budućnost

17.15 Naučni intervju

17.50 Naučni portal

18.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.20 Festival na RTS (Kan 2025): „Da“, film

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Do detalja

22.15 Studio znanja

23.05 Još jedna tura, film

01.05 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav

02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.15 Eko perspektive

03.05 Vodič kroz budućnost

03.35 Naučni intervju

Najava

Još jedna tura, film 23.05 RTS2

„Još jedna tura“ je neobična priča o grupi profesora u krizi srednjih godina, koji ispituju teoriju da je svoj život moguće unaprediti neprestanim održavanjem nivoa alkohola u krvi. Neprestano opijanje dovodi do različitih situacija, od zabavnih i smešnih, do opasnih. Svako se na svoj način nosi sa godinama, problemima na poslu i porodici, kao što svako od njih mora da shvati da li je alkohol zaista pomoć ili još jedan od problema. Uloge: Mads Mikelsen, Tomas Bo Larsen, Magnus Milang.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

12.00 Premijera, emisija

12.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita: Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.3 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita: Narod pita

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Ekskluziv

10.20 Najbolji san, igrana serija

11.30 ProKuvaj sa Bokijem

12.00 Dadilja sa sela, igrana serija

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Azbuka našeg života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, info

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto, emisija

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Nikad nije kasno

02.00 Ubod, film

03.45 Pobednik, emisija

Najava

Dadilja sa sela 19.00 Prva

Serija prati sudar potpuno dva različita sveta, spontane, glasne i neodoljive devojke sa sela i uštogljene beogradske porodice iz visokog društva.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Sektor 8, film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Prekobrojna, igrani film

Najava

Fokus B92 17.00 B92

Najvažnije političke, ekonomske, društvene teme njih dvoje pretočiće u pitku priču sa stručnjacima i ljudima koji su ostvarili veliki uspeh u svom poslu.

STB

05.45 Vesti

05.52 Biljana za vas

06.40 TV Šopingmanija

07.00 Beograde dobro jutro

08.00 Vesti

08.05 Beograde dobro jutro

09.00 Vesti

09.05 Beograde dobro jutro

10.00 Sednica Skupštine grada Beograda - prenos

15.00 Vesti

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.00 Vesti

16.10 Teleshop

16.40 Vaše zdravlje naša briga

17.00 Vesti

17.10 Balet u gradu

18.00 Vesti

18.10 TV Šopingmanija

18.25 Moja polisa

19.00 Vesti

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.00 Vesti

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za vas

00.20 Vesti

00.30 TV Šopingmanija

00.45 Subotom u 5

02.00 Vaše zdravlje naša briga

03.00 Noćni program

Najava

Neustrašive žene Srbije 20.15 STB

Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...

RTV1

07.00 Dobro jutro,Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Dodati život godinama, zabavni program

12.00 TV Dnevnik

12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

13.10 Nauka privredi

13.30 Koncert kod RTV sata: Ansambl narodnih pesama i igara KOLO

14.00 Vesti

14.05 Istrijanke, kulinarska serija

14.30 Feliks, igrana serija

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza: Kad Šajka spoji obale

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.30 Tri note, zabavni program

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Feliks, igrana serija

17.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

18.00 Razglednice, informativni program

19.00 Šumadinke, Kulinarska serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

21.00 Vere i zavere, igrana serija

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija, kulturni magazin

22.45 To su bili dani - TV kabare

23.48 Istrijanke, kulinarska serija

00.10 Izbliza

Najava

Art - erija 22.33 RTV1

Kulturni magazin Art-erija svakog radnog dana donosi najaktuelnije događaje iz umetnosti i kulture grada i pokrajine.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, igrana serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Senka prošlosti, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Velika porodica, igrana serija

02.00 Radio Happy

03.50 Provodadžija

Najava

Senka prošlosti 23.00 Happy

Šta se događa kada se čovek vrati da naplati stare dugove, a sudbina mu ponovo na put dovede jedinu ženu koju nikada nije prestao da voli?

SUPERSTAR

06.25 Klan, domaća igrana serija

07.30 Klan, domaća igrana serija

08.35 Tri palme za dve bitange i ribicu, domaći igrani film

10.20 Demonska potera, igrani film

12.15 Čudesna žena 1984, igrani film

14.45 Velika frka, domaći igrani film

16.25 Mrak film, igrani film

18.00 Kis kis beng beng, film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Ubice, film

23.45 Strava u ulici Brestova 5, film

Najava

Ubice 22.05 Superstar

Rej Karver je hladnokrvni i precizni plaćeni ubica koji radi za suprotstavljene mafijaške klanove u Pragu. Uloge: Kuba Guding Džunior, Dolf Lundgren.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Krunska 11, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija, emisija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Sluga, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Metar moga sela

13.05 Elif, serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.40 Azbuka našeg života, serija

18.00 Kontra kadar

19.10 Metar moga sela

19.30 Elif, serija

20.25 Šeherezada, serija

22.15 Šou Stoperka

UNA TV

10.05 Zabranjena ljubav, serija

11.00 Muštuluk

11.55 Bračno pravilo, igrani film

13.40 Zgodna mlada, igrani film

15.50 Rubi, serija

16.45 Klementina, igrana serija

18.30 Una dan, info

19.00 Mućke, serija

19.55 Esmeralda, igrana serija

20.50 Zabranjena ljubav, serija

21.45 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film

23.40 Mračna kula, igrani film

HYPE TV

08.00 Hype intervju - Milica Dugalić

09.00 Zanatlije - Pčelar

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate

11.00 Obeleženi od rođenja, film

13.00 City Hype, info

14.00 Aviondžije

15.00 Nedelja, serija

16.00 Ugovor, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, info

20.00 Aviondžije

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 Mahalske priče - gost: Armin Omerović

23.00 Plava porodica, igrani film

01.00 Pevaj brate

Cinemania

07.20 Kišni dan u njujorku, film

08.50 Nerazumni čovek, film

10.45 Rat u raju, film

13.05 Merkat manor priča počinje

14.20 Pod lupom, film

16.25 Plagijator, film

18.05 Kišni dan u njujorku, film

19.35 Veruj mi, film

21.00 Džejms Vajt, igrani film

22.25 Nerazumni čovek, film

00.00 To je samo kraj sveta, film

01.35 Kako smuvati devojku na žurki, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.05 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.05 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.05 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri

13.00 Tragom hrane: Južna Afrika

15.00 Džejmijevi gastronomski izleti

16.30 Prijatno

17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

21.00 Džudi Lav

Star Movies

07.25 Moja devojka 2, igrani film

09.25 Misterije Hejli Din: Recept za ubistvo, film

11.15 Sumrak saga: Mlad mesec, igrani film

14.00 Srećan put, Mari, igrani film

16.00 Angry Birds Film 2, film

18.05 Provodadžikine misterije: Ubitačna veridba, film

20.00 Sumrak saga: Praskozorje – 2. deo, film

22.20 Osam minuta, igrani film

Star Life

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Još sam živa

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Veče sa Ketrin, igrani film

22.55 Svi vole Rejmonda