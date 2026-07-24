RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Eko minijature
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Eko minijature
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
20.50 Novi početak
21.55 Mačak pod šljemom, film
23.35 Dnevnik
00.00 Kulturni dnevnik
00.15 Vrtoglavica, film
02.25 Dinastija, serija
03.05 Dnevnik
03.40 Kuhinja moga kraj
04.30 Gastronomad
Mačak pod šljemom 21.55 RTS1
Film "Mačak pod šlemom" sve ratne užase i strahote prikazuje uz dozu humora i optimizma. Duhovita i tragikomična priča o drvoseči, seljaku koji se za vreme Drugog svetskog rata priključuje partizanima. Tamo, kao desetar, sa svojom četom uspešno i hrabro ispunjava borbene zadatke. Međutim, sve se menja kada ga komandant pošalje na specijalni zadatak... Uloge: Pavle Vuisić, Dragomir Bojanić Gidra, Davor Antolić.
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Matildino čudovište
08.45 Aleksandra se suočava sa strahovima
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Čupava situacija
09.45 Plava pticau Mađarskoj
09.50 Zanimanje dete
10.00 Po drum odim za drum pitam – Naš Steva Mokranjac
10.30 Inkluzija – Jednakost igre i znanja
11.00 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.30 Prevaspitani
12.00 Savremeni profil mladih
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja
13.30 Svevremenik Njegoš
14.00 Starac sa revolverom, film
15.35 Ženski raj 9, serija
16.40 Vodič kroz budućnost
17.15 Naučni intervju
17.50 Naučni portal
18.15 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.20 Festival na RTS (Kan 2025): „Da“, film
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Do detalja
22.15 Studio znanja
23.05 Još jedna tura, film
01.05 Neverne bebe: Kad kažem mi, mislim ljubav
02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.15 Eko perspektive
03.05 Vodič kroz budućnost
03.35 Naučni intervju
Najava
Još jedna tura, film 23.05 RTS2
„Još jedna tura“ je neobična priča o grupi profesora u krizi srednjih godina, koji ispituju teoriju da je svoj život moguće unaprediti neprestanim održavanjem nivoa alkohola u krvi. Neprestano opijanje dovodi do različitih situacija, od zabavnih i smešnih, do opasnih. Svako se na svoj način nosi sa godinama, problemima na poslu i porodici, kao što svako od njih mora da shvati da li je alkohol zaista pomoć ili još jedan od problema. Uloge: Mads Mikelsen, Tomas Bo Larsen, Magnus Milang.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
12.00 Premijera, emisija
12.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita: Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita: Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.3 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita: Narod pita
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Ekskluziv
10.20 Najbolji san, igrana serija
11.30 ProKuvaj sa Bokijem
12.00 Dadilja sa sela, igrana serija
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Azbuka našeg života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, info
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto, emisija
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Nikad nije kasno
02.00 Ubod, film
03.45 Pobednik, emisija
Najava
Dadilja sa sela 19.00 Prva
Serija prati sudar potpuno dva različita sveta, spontane, glasne i neodoljive devojke sa sela i uštogljene beogradske porodice iz visokog društva.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Sektor 8, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Prekobrojna, igrani film
Najava
Fokus B92 17.00 B92
Najvažnije političke, ekonomske, društvene teme njih dvoje pretočiće u pitku priču sa stručnjacima i ljudima koji su ostvarili veliki uspeh u svom poslu.
STB
05.45 Vesti
05.52 Biljana za vas
06.40 TV Šopingmanija
07.00 Beograde dobro jutro
08.00 Vesti
08.05 Beograde dobro jutro
09.00 Vesti
09.05 Beograde dobro jutro
10.00 Sednica Skupštine grada Beograda - prenos
15.00 Vesti
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Vesti
16.10 Teleshop
16.40 Vaše zdravlje naša briga
17.00 Vesti
17.10 Balet u gradu
18.00 Vesti
18.10 TV Šopingmanija
18.25 Moja polisa
19.00 Vesti
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.00 Vesti
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za vas
00.20 Vesti
00.30 TV Šopingmanija
00.45 Subotom u 5
02.00 Vaše zdravlje naša briga
03.00 Noćni program
Najava
Neustrašive žene Srbije 20.15 STB
Junakinje serijala „Neustrašive žene Srbije” auorke Smiljane Popov, biće prve srpske lekarke, naučnice, prosvetiteljke, vizionarske vladarke, doktorke nauka...
RTV1
07.00 Dobro jutro,Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Dodati život godinama, zabavni program
12.00 TV Dnevnik
12.20 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
13.10 Nauka privredi
13.30 Koncert kod RTV sata: Ansambl narodnih pesama i igara KOLO
14.00 Vesti
14.05 Istrijanke, kulinarska serija
14.30 Feliks, igrana serija
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza: Kad Šajka spoji obale
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.30 Tri note, zabavni program
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Feliks, igrana serija
17.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
18.00 Razglednice, informativni program
19.00 Šumadinke, Kulinarska serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
21.00 Vere i zavere, igrana serija
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija, kulturni magazin
22.45 To su bili dani - TV kabare
23.48 Istrijanke, kulinarska serija
00.10 Izbliza
Najava
Art - erija 22.33 RTV1
Kulturni magazin Art-erija svakog radnog dana donosi najaktuelnije događaje iz umetnosti i kulture grada i pokrajine.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, igrana serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Senka prošlosti, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Velika porodica, igrana serija
02.00 Radio Happy
03.50 Provodadžija
Najava
Senka prošlosti 23.00 Happy
Šta se događa kada se čovek vrati da naplati stare dugove, a sudbina mu ponovo na put dovede jedinu ženu koju nikada nije prestao da voli?
SUPERSTAR
06.25 Klan, domaća igrana serija
07.30 Klan, domaća igrana serija
08.35 Tri palme za dve bitange i ribicu, domaći igrani film
10.20 Demonska potera, igrani film
12.15 Čudesna žena 1984, igrani film
14.45 Velika frka, domaći igrani film
16.25 Mrak film, igrani film
18.00 Kis kis beng beng, film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Ubice, film
23.45 Strava u ulici Brestova 5, film
Najava
Ubice 22.05 Superstar
Rej Karver je hladnokrvni i precizni plaćeni ubica koji radi za suprotstavljene mafijaške klanove u Pragu. Uloge: Kuba Guding Džunior, Dolf Lundgren.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Krunska 11, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija, emisija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Sluga, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Metar moga sela
13.05 Elif, serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.40 Azbuka našeg života, serija
18.00 Kontra kadar
19.10 Metar moga sela
19.30 Elif, serija
20.25 Šeherezada, serija
22.15 Šou Stoperka
UNA TV
10.05 Zabranjena ljubav, serija
11.00 Muštuluk
11.55 Bračno pravilo, igrani film
13.40 Zgodna mlada, igrani film
15.50 Rubi, serija
16.45 Klementina, igrana serija
18.30 Una dan, info
19.00 Mućke, serija
19.55 Esmeralda, igrana serija
20.50 Zabranjena ljubav, serija
21.45 Da li ste čuli za Morganove?, igrani film
23.40 Mračna kula, igrani film
HYPE TV
08.00 Hype intervju - Milica Dugalić
09.00 Zanatlije - Pčelar
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate
11.00 Obeleženi od rođenja, film
13.00 City Hype, info
14.00 Aviondžije
15.00 Nedelja, serija
16.00 Ugovor, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, info
20.00 Aviondžije
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 Mahalske priče - gost: Armin Omerović
23.00 Plava porodica, igrani film
01.00 Pevaj brate
Cinemania
07.20 Kišni dan u njujorku, film
08.50 Nerazumni čovek, film
10.45 Rat u raju, film
13.05 Merkat manor priča počinje
14.20 Pod lupom, film
16.25 Plagijator, film
18.05 Kišni dan u njujorku, film
19.35 Veruj mi, film
21.00 Džejms Vajt, igrani film
22.25 Nerazumni čovek, film
00.00 To je samo kraj sveta, film
01.35 Kako smuvati devojku na žurki, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.05 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.05 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.05 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri
13.00 Tragom hrane: Južna Afrika
15.00 Džejmijevi gastronomski izleti
16.30 Prijatno
17.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Neka bude jednostavno: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
21.00 Džudi Lav
Star Movies
07.25 Moja devojka 2, igrani film
09.25 Misterije Hejli Din: Recept za ubistvo, film
11.15 Sumrak saga: Mlad mesec, igrani film
14.00 Srećan put, Mari, igrani film
16.00 Angry Birds Film 2, film
18.05 Provodadžikine misterije: Ubitačna veridba, film
20.00 Sumrak saga: Praskozorje – 2. deo, film
22.20 Osam minuta, igrani film
Star Life
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Još sam živa
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Veče sa Ketrin, igrani film
22.55 Svi vole Rejmonda
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