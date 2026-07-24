22.15 B92

Sektor 8

Radnja filma odvija se u zatvoru koji lebdi u Zemljinoj orbiti, na udaljenosti od 80 kilometara iznad površine naše planete. U njemu je zatvoreno 500 najopasnijih zatvorenika koji su uspavani posebnom metodom. Ali, kada ih iznenada probude, saznaju da su teroristi zarobili predsednikovu ćerku. Jednom od njih, bivšem vladinom agentu, nudi se sloboda ukoliko uspe da je oslobodi. Glavna uloga: Gaj Pirs.

18.15 RTS2

Da

Džez muzičar i njegova supruga, plesačica Džasmin, stavljaju svoje umetničke talente u službu svoje zemlje posle napada 7. oktobra. Muzičaru je povereno da komponuje novu nacionalnu himnu... Ovaj film imao je premijeru na festivalu u Kanu 2025. godine. Uloge: Arijel Bronz, Efrat Dor, Nama Prejs.

23.20 RTS2

Još jedna tura

„Još jedna tura“ je neobična priča o grupi profesora u krizi srednjih godina, koji ispituju teoriju da je svoj život moguće unaprediti neprestanim održavanjem nivoa alkohola u krvi. Neprestano opijanje dovodi do različitih situacija, od zabavnih i smešnih, do opasnih. Svako se na svoj način nosi sa godinama, problemima na poslu i porodici, kao što svako od njih mora da shvati da li je alkohol zaista pomoć ili još jedan od problema. Uloge: Mads Mikelsen, Tomas Bo Larsen, Magnus Milang.