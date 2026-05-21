Meril Strip (76) i Martin Šort (76) i dalje odbijaju zvanično da potvrde svoju romansu, ali ljudi iz njihovog orkuženja kažu da je par prestao da krije svoju ljubav.

Meril Strip i Martin Šort dokazuju da je njihova romansa veoma snažna. Nedavno su snimljeni na romantičnoj večeri u Londomu.

Kolege iz serije „Jedina ubistva u zgradi“, koji oboje imaju 76 godina, fotografisao je jedan obožavalac kako opušteno sede jedno pored drugog u lokalnom restoranu i uživaju u razgovoru.

Obožavalac je podelio snimak na društvenim mrežama, na kojem se vidi Strip kako se naginje ka Portu i naslanja na njega dok oboje gledaju u ekran telefona. Čovek ih je snimio je čak pomislio da su glumci u braku, napominjući da su se stalno smejali i delovali blisko.

Zanimljivo je da je ovaj par glumaca više od godinu dana stalno fotografisan zajedno na raznim dogažajima. Ipak, oni još uvek nisu zvanično potvrdili da su u vezi.

Serija „Jedina ubistva u zgradi“, u kojoj oboje glume je pravi ht. Sada se snima šesta sezona u Londonu, što je prva produkcija van Sjedinjenih Država.

„Serija se prvi put snima u inostranstvu, a voljeni trio rešavača zločina napušta Njujork kako bi istražio najnoviju misteriju Londona.“, naveli su producenti.

Meril Strip i Martin Šort su zajedno glumili u seriji „Samo ubistva u zgradi“, a mnogi obožavaoci su sada uvereni da slavni glumci nisu samo prijatelji. Njihova romansa u zrelim godinama je mnogima postala inspiracija jer predstavlja dokaz da je i ljubav moguća i u osmoj deceniji.

Inače, u oktobru 2023. godine otkrili smo da se Strip tajno rastala od svog supruga, Dona Gamera, šest godina ranije. Bili su u braku 40 godina i dobili su sina Henrija (46) i ćerke Mejmi (42), Grejs (40) i Luizu (34).

Šort je prethodno bio u braku sa Nensi Dolman tri decenije, sve dok nije umrla 2010. godine. Usvojenim putem dobili su troje dece: sinove Olivera (40), Henrija (36) i ćerku Ketrin, koja je nedavno tragično preminula u 42 godini, piše Page 6.