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On je igrao 3 različite uloge, Jugoslava se pojavila još pre Đine, a Natalija Šćekić izmenjala 4 prezimena: U hit seriji "Srećni ljudi" su se potkradale velike greške koje retko ko da je primetio
Upravo ovakvi detalji i danas podstiču gledaoce da iznova gledaju „Srećne ljude“, otkrivajući sitnice koje su decenijama prolazile neprimećeno
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