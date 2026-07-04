Serija „Srećni ljudi“, koja je premijerno emitovana 1993. godine po scenariju Siniše Pavića, i danas važi za jedno od najgledanijih domaćih televizijskih ostvarenja. Zahvaljujući brojnim reprizama, nove generacije otkrivaju kultne likove i replike, dok dugogodišnji fanovi iznova uočavaju zanimljive detalje koji su mnogima promakli.

Od 1. jula serija se ponovo emituje na RTS-u, a upravo su neobične greške i zanimljivosti ponovo postale tema među gledaocima.

Jedan glumac igrao je čak tri različita lika

Malo ko je primetio da je glumac Bogdan Kuzmanović u seriji tumačio čak tri različite uloge.

Njegovo prvo pojavljivanje bilo je u 10. epizodi, kada igra nezaposlenog mladića koji zajedno sa Aranđelom Golubovićem traži posao.

Već u 18. i 19. epizodi pojavljuje se ponovo, ali ovoga puta kao policajac koji privodi upravo Aranđela.

Najpoznatija uloga ipak mu je Roki – telohranitelj mafijaša Ozrena Soldatovića, kog je igrao do samog kraja serije i po kojem ga publika i danas pamti.

Nije bio jedini glumac sa više uloga

Sličan slučaj bio je i sa glumcem Aleksandrom Alekom Rodićem, koji je takođe igrao tri različita epizodna lika.

Tokom serije pojavljuje se:

na slikarskoj izložbi Đorđa Đorđevića,

kao sin Žarka Popare,

kao zatvorski čuvar kod kojeg je bio pritvoren Aranđel Golubović.

Zbog kratkih epizodnih uloga, većina gledalaca nije primetila da je reč o istom glumcu.

Natalija Šćekić promenila čak četiri devojačka prezimena

Jedna od najvećih nedoslednosti u seriji vezana je za lik Natalije Šćekić, supruge Šćepana Šćekića, koju je tumačila Ljiljana Dragutinović.

Njeno devojačko prezime tokom serije menja se čak četiri puta:

u 5. epizodi pominje se kao Savković ,

, u 32. epizodi kao Milić ,

, u 60. epizodi, tokom razvoda, navodi prezime Prodanović ,

, u 67. epizodi sudija kaže da je rođena kao Milovanović.

Ova neobična promena identiteta ostala je jedna od najpoznatijih grešaka u seriji.

Kako se zapravo zvala Ozrenova maćeha?

Još jedna zanimljivost pojavljuje se u 67. epizodi.

Tokom razgovora sa Tintoretom, Ozren Soldatović svoju maćehu oslovljava kao Jelisavetu, iako je u svim prethodnim epizodama predstavljena kao Jovanka.

Nikada nije objašnjeno da li je u pitanju omaška ili namerna izmena u scenariju.

Zašto prva epizoda i danas ima stari logo RTS-a?

Dugogodišnji gledaoci primetili su da se prva epizoda serije tokom repriza emituje sa starim logotipom „RTS B1“ u gornjem levom uglu ekrana, dok se aktuelni logo RTS-a nalazi na desnoj strani.

Zvanično objašnjenje nikada nije objavljeno, ali među ljubiteljima serije postoje dve teorije:

originalna traka prve epizode navodno je oštećena ili izgubljena tokom NATO bombardovanja 1999. godine,

RTS je u to vreme, zbog nedostatka video-traka, često presnimavao stare materijale.

Bez obzira na pravi razlog, ovaj detalj postao je svojevrsni zaštitni znak prve epizode.

Jugoslava Drašković pojavila se u seriji i pre nego što je preuzela glavnu ulogu

Mnogi pamte da je Jugoslava Drašković kasnije zamenila Dubravku Mijatović u ulozi Đurđine Golubović.

Međutim, manje je poznato da se Draškovićeva u seriji pojavila i ranije.

U 20. epizodi može se videti u sceni kod Čarlija Marjanovića, mnogo pre nego što je preuzela jednu od glavnih ženskih uloga.

Upravo ovakvi detalji i danas podstiču gledaoce da iznova gledaju „Srećne ljude“, otkrivajući sitnice koje su decenijama prolazile neprimećeno.