Letovanje na Siciliji mnogima je ostvarenje sna, ali pojedine cene umeju ozbiljno da iznenade. Upravo to dogodilo se turistima koji su posetili popularni Đardini Naksos (Giardini Naxos), gde je jedna sasvim obična kriška lubenice postala glavna tema među turistima.

Na prvi pogled sve izgleda primamljivo – šarena piljara puna svežeg voća, nekoliko stolova i stolica, prijatna atmosfera i mogućnost da odmah sednete i osvežite se.

Piljara koja radi kao kafić

Za razliku od klasičnih piljara, ovde kupci mogu da izaberu voće koje žele, a zatim da ga pojedu na licu mesta, kao u kafiću.

U ponudi su lubenica, dinja, ananas, breskve, jagode i drugo sezonsko voće, isečeno i servirano odmah nakon naručivanja.

Ideja je zanimljiva i mnogi turisti rado svrate na kratko osveženje tokom šetnje rivom.

A onda sledi hladan tuš

Međutim, kada stigne račun, mnogi ostanu bez teksta.

Za jedno parče lubenice potrebno je izdvojiti čak 4 evra.

Među turistima iz Srbije upravo je ta cena izazvala najviše komentara.

"Četiri evra za krišku lubenice? Pa to je baš dranje po ušima", jedan je od najčešćih komentara koji se može čuti među našim turistima.

Mnogi kažu da za isti novac u Srbiji mogu da kupe nekoliko kilograma lubenice, pa im ovakva cena deluje gotovo neverovatno.

Plaća se više od samog voća

S druge strane, ima i onih koji smatraju da se ne plaća samo kriška lubenice.

Cena uključuje uslugu, atraktivnu lokaciju u jednom od najpoznatijih letovališta na Siciliji, kao i mogućnost da sednete, odmorite i pojedete sveže isečeno voće bez ikakve pripreme.

Ipak, većina naših turista slaže se u jednom – koliko god koncept bio zanimljiv, četiri evra za parče lubenice mnogima je ipak previše.