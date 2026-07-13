Svi putnici iz kombija koji je u nedelju učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je sinoć direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako.

On je istakao da je stanje povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno i naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu, prenosi RTCG. "Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", rekao je Panjako.

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Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u Risnu. Među povređenima, njih devetoro ima teške telesne povrede, a njih petoro lakše. 

Panjako je istakao da su kapaciteti bolnice bili sasvim dovoljni da se adekvatno suoče sa ovom teškom situacijom. Ranije juče na putut Kotor-Nikšić u Lipcima došlo je do udesa u kojem je jedna osoba poginula a njih 16 povređeno. U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bogoljub Brezić" iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog. Iz policije su kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sleteo sa puta. Udes je prijavljen u 13.40 časova, a saobraćaj je bio u prekidu.