Svi putnici iz kombija koji je u nedelju učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je sinoć direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako.

On je istakao da je stanje povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno i naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu, prenosi RTCG. "Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", rekao je Panjako.

Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u Risnu. Među povređenima, njih devetoro ima teške telesne povrede, a njih petoro lakše.

Panjako je istakao da su kapaciteti bolnice bili sasvim dovoljni da se adekvatno suoče sa ovom teškom situacijom. Ranije juče na putut Kotor-Nikšić u Lipcima došlo je do udesa u kojem je jedna osoba poginula a njih 16 povređeno. U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bogoljub Brezić" iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog. Iz policije su kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sleteo sa puta. Udes je prijavljen u 13.40 časova, a saobraćaj je bio u prekidu.