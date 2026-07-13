„Neprijateljski medicinski i nenadoknadivi gubici iznosili su oko 9.940 ukrajinskih boraca i plaćenika. Najveći gubici u ljudstvu naneti su ukrajinskim oružanim snagama u zoni odgovornosti borbene grupe Istok, koja deluje u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti“, napisao je on na svojoj stranici na društvenim mrežama VKontakte, nakon analize podataka ruskog Ministarstva odbrane.

Maročko je dodao da su ruske snage tokom nedelje uništile i skoro 5.000 ukrajinskih bespilotnih letelica, dva tenka, tri višecevna raketna bacača, 59 oruđa poljske artiljerije, 38 stanica za elektronsko i kontrabaterijsko ratovanje i preko 570 različitih neprijateljskih borbenih vozila.