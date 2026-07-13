Dvadesetjednogodišnja devojka podlegla je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci – Grahovo, dok je 16 osoba povređeno, saopšila je Uprava policije.

I stradala devojka i ostali povređeni su državljani Srbije, rekao je direktor te ustanove Dino Panjako.

On je za TV Vijesti rekao da je desetogodišnje dete, nakon reanimacije, upućeno u pratnji anesteziologa i anestetičara u Klinički centar Crne Gore, zbog teških povreda unutrašnjih organa.

"Do saobraćajne nezgode je došlo na način što je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usljed čega je došlo do prevrtanja vozila", saopšteno je iz Uprave policije.

Udes se dogodio juče nešto posle 13 sati.

"Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice – punoletno lice ženskog pola", navodi se u saopštenju.

. Minibus je vozio Lj.M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu na navedene okolnosti nastanka saobraćajne nesreće.

Uviđajem na licu mjesta je rukovodio državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

"Preduzimaju se policijsko – tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača", saopštila je policija.

Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“ Risan je saopštila da je dežurna ekipa te ustanove oko 14 časova (u nedelju) primila poziv Hitne medicinske pomoći da se u blizini Lipaca dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba.

"U periodu od 14 do 15 časova u našu ustanovu dovezeno je ukupno 17 lica, od kojih je jedno odmah po prijemu, zbog teškog opšteg stanja reanimirano, ali je zbog težine povreda nastupio smrtni ishod", piše u saopštenju.

Jedno dete je prebačeno u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, a jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede.

"Ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Pet pacijenata je primljeno na Odeljenje intenzivne terapije, sedam na Odeljenje ortopedije i dva pacijenta na Odeljenje neurohirurgije. Devet pacijenata ima teške telesne povrede, pet su sa lakšim povredama ali trenutno su svi stabilnog opšteg stanja i nisu životno ugroženi", piše u saopštenju.

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