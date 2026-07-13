Veliko interesovanje posetilaca obeležilo je prvo karnevalsko veče, a centralni događaj bio je koncert popularnog pevača Adija Šošea, koji je svojim nastupom priredio nezaboravnu atmosferu pred prepunim Trgom kulture. Hiljade posetilaca iz svih krajeva Srbije i regiona uživale su u njegovim najvećim hitovima, čime je na najlepši način započeto osam dana ispunjenih muzikom, igrom i dobrom energijom.

Tokom narednih sedam dana Vrnjačku Banju očekuje bogat i raznovrstan program – koncerti poznatih izvođača, karnevalske povorke, dečji program, ulični performansi, tematske večeri i brojni zabavni sadržaji za sve generacije.

Vrnjački karneval još jednom potvrđuje status jedne od najznačajnijih letnjih manifestacija u regionu, pozivajući sve ljubitelje dobre zabave da postanu deo jedinstvene karnevalske čarolije.

Vrnjačka Banja narednih sedam dana živi u ritmu karnevala – mesta gde osmesi, muzika i nezaboravni trenuci stvaraju uspomene koje se dugo pamte.