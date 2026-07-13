OVAN

POSAO: Očekuje vas javni uspeh. Presrećni ste. Osećate se samouvereno, snažno. Imate utisak da sve možete. Čuvajte se nadređene osobe. Počinje da vas gleda kao konkurenciju.

LJUBAV: Bračna partnerka je ponosna zbog vašeg uspeha. Intimno se nada da ćete sada konačno biti u mogućnosti da joj posvetite više pažnje i vremena. Vama je upravo to u planu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je sasvim solidno. Zbog uzbuđenja na poslu bićete umorni. Odmor u prijatnom kućnom okruženju sa najmilijima vratiće vam snagu. Zadovoljni ste životom.

BIK

POSAO: Odnos sa poslovnim saradnicima se odvija mnogo bolje nego što ste se nadali. Oni iskazuju želju da proširite obim saradnje. Prijatno ste iznenađeni i prihvatate ponudu.

LJUBAV: Na ljubavnim ste mukama duži vremenski period. Gajite emocije prema osobi koja ima status vašeg prijatelja. Niste sigurni kako bi reagovala na vašu izjavu ljubavi.

ZDRAVLJE: Kada su hrana i piće u pitanju prilično ste opušteni. Nedostaje vam osećaj sitosti pa ne prestajete da uživate u gurmanlucima. Pripazite na šećer, jer će odleteti u orbitu.

BLIZANCI

POSAO: Ulažete puno truda u posao, ali niste zadovoljni konačnim rezultatima. Imate utisak da su jako slabi s obzirom na to koliko ste vremena i energije utrošili u obaveze.

LJUBAV: Posvećujete dan bračnom partneru. Odlazite na kraći put, samo vas dvoje. Prija vam odlazak u prirodu, harmonična atmosfera i nedostatak poznatih lica oko vas.

ZDRAVLJE: Bubrezi su osetljivi. Najbolje da pripazite da vas ne uhvati hladnoća. Najbolje je da reagujete na vreme jer simptomi imaju potencijal da traju duži vremenski period.

RAK

POSAO: Posao stagnira i zbog toga je atmosfera na poslu prilično hladna. Nadređena osoba ne uspeva da pokrene posao. Svi se plašite da blokada ne potraje duži vremenski period.

LJUBAV: Priznajete sebi da bračni partner nema nameru da promeni ponašanje i da se bori za opstanak braka. Prilično ste osetljivi i pljačljivi. Jako vas plaši mogućnost razvoda.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je prilično slab. Prva stvar koju hitno treba da uradite je da podignete imunitet. Ukoliko dođe do problema biće vam potrebno vreme da se oporavite.

LAV

POSAO: Imate tremu pred službeni put i poslovni sastanak. Iako ste se spremali za sastanak svesni ste da je razvoj situacije neizvestan. Uprkos sumnji postižene željeni cilj.

LJUBAV: Imate simpatiju koja stanuje blizu vas. Često je srećete slučajno. Konačno odlučujete da napravite konkretan potez i danas joj tražite broj telefona.

ZDRAVLJE: Pritisak je problematičan. Sklon je oscilacijam, pa će takvo biti i vaše zdravlje. Prelazićete iz faze kada se dobro osećate u fazu kada morate da prilegnete.

DEVICA

POSAO: Generalno ste dobro organizovani i volite da isplanirate nekoliko poslovnih koraka unapred. Nadređena osoba menja poslovne planove i upućuje vas u novi projekat.

LJUBAV: Zavidite partneru na njegovoj spontanosti. Voleli bi da i vi tako možete da pokazujete emocije. Vreme je da prevaziđete blokade koje vas sputavaju.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa cirkulacijom i kostima. Stvar je u tome što nećete lako da ih prevaziđete. Navedeni problemi mogu čak trajati duži vremenski period.

VAGA

POSAO: Očekuje vas kontakt sa predstavnikom medija. Prilično ste šarmantni, inteligentni i na zanimljiv način govorite o svom poslu. Budite iskreno zanimanje ljudi za svoju delatnost.

LJUBAV: Bavite se introspekcijom. Priznajete sebi da nisu svi vaši postupci prema partneru bili ispravni. Donosite odluku da više ne pravite iste greške i da stare pokušate da ispravite.

ZDRAVLJE: Pokazujete zanimanje za alternativnu medicinu. Odlučujete da na taj način pokušate da utičete na svoje zdravlje. Zakazujete seansu kod bioenergetičara.

ŠKORPIJA

POSAO: Osećate se počastvovano. Nadređena osoba ima u planu započinjanje novog poslovnog projekta i vas vidi na čelu istog. Imate malu tremu, ali ste spremni za izazov.

LJUBAV: Previše ste fokusirani na finansije i zabrinuti zbog njih. Bračna partnerka ne deli vaš stav prema novcu. Prilično je opuštena i finansijsku situaciju ne smatra dramatičnom.

ZDRAVLJE: Pričuvajte se hladnoće. Ukoliko budete nepažljivi ili previše opušteni možete navući nepotrebne probleme sa sinusima ili bubrezima. Vaše zdravlje je u vašim rukama.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate dovoljno obaveza, nema neplaniranih teškća, a stiže i novac. Smatrate da je situacija na poslu idealna i želite da ona potraje.

LJUBAV: Bračna partnerka traži od vas da je finansijski podržite. Izlazite joj u susret. Imate utisak da nije u potpunosti otvorena po pitanju toga kako će potrošiti vaš novac.

ZDRAVLJE: Imate naglašenu potrebu za slatkišima. Odličan je dan za započinjanje dijete odnosno menjanje načina ishrane. Slatkiši su prva stvar koju treba da izbacite.

JARAC

POSAO: Izašli ste iz vaše konfort zone. Prilično ste pričljivi, otvoreno iskazujete svoje mišljenje i borite se za svoje ideje. Uspešno stižete do cilja koji ste sebi zadali.

LJUBAV: Vaše emocije su stabilne i duboke. Nema šta ne bi uradili za svog partnera. On je prilično zatvoren, ali je svestan vaših emocija. Smatra se srećnikom jer vas ima u životu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vi se osećate jako. Deo dana posvećujete fizičkim vežbama. Prijaju vam i osećate se jako dobro nakon njih. Svesni ste da postajete jači.

VODOLIJA

POSAO: Sve svoje poslovne snove usmeravate u smeru saradnje sa strancima. Prilično ste nerealni. Iz tog razloga očekuje vas razočaranje i po pitanju saradnje i po pitanju finansija.

LJUBAV: Odlazite na kraći put sa partnerom. Oduševljava vas ideja bega iz grada. Partner se raduje putovanju na mesto gde do sada niste bili. To mu zvuči kao sjajna avantura.

ZDRAVLJE: Preterano ste opušteni kada su hrana i piće u pitanju. Ne primećujete da preterujete i da ono što radite smeta vašem organizmu. Tek će vas posledice opametiti.

RIBE

POSAO: Prilično ste ambiciozni. Novi planovi su znatno drugačiji od dosadašnjih. Uključuju više obaveza i veću ponudu, ali se nadate da će zato doneti znatno veći priliv novca.

LJUBAV: Maštate o simpatiji, pišete ljubavne priče, sanjate njegov osmeh. Međutim, ne radite ništa konkretno da svoje snove pretočite u realnost. Sami sebe sputavate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. Dobro se osećate. Fizički ste aktivni i to vam prija. Jedino na šta treba da obratite pažnju je ishrana. Može se desiti da pojedete nešto što vam ne prija.