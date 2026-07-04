RTS1
05.55 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Žurka
11.15 Uradi to
11.30 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet: Uživo
13.30 Rodoslavci
14.00 Gastronomad
14.30 TV lica… kao sav normalan svet
15.20 Miris kiše na Balkanu, serija
16.10 Selo gori i tako, igrani film
18.55 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Superpotera
22.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
22.50 Fudbal SP: osmina finala
01.10 Vesti
01.20 TV lica… kao sav normalan svet
02.20 Dnevnik
02.40 Gastronomad
Najava
Svet: Uživo 12.30 RTS1
Dva i po veka od Deklaracije nezavisnosti do Donalda Trampa. Sloboda kao obećanje, moć kao stvarnost. Kako Amerikanci slave 250 godina nezavisnosti i da li se, u podeljenoj zemlji, sve teže dogovaraju šta je Amerika? Uživo smo u Vašingtonu. Ko još veruje u američki san i zašto mladi Amerikanci sve više sumnjaju da on i dalje važi? Šta je Amerika svetu, a šta je bila nama: od istorijskog savezništva, preko neprijateljstva i najdubljih političkih razmimoilaženja, do pragmatizma? Za Svet. Uživo govori prof. Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka....
RTS2
08.00 Dečji program
09.55 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Nas je 10%
13.15 Studio znanja
14.15 Eko perspektive
14.35 Ekologeri: Zov prirode
15.05 Puls prirode
15.30 Velika iluzija
16.10 Fudbal: SP, snimak
17.00 Puls prirode
18.28 Verski kalendar
18.50 Fudbal: SP, osmina finala, prenos
21.00 90 godina Naordnog orkestra RTS – Koncert u MTS dvorani
22.00 Na nišanu, serija
22.50 TV Teatar: Kao Ikar, Viseći snovi na Balkanu
23.40 Iskra pijanizma: Denis Macujev
Najava
Magazin Srbija na vezi 11.30 RTS2
Preko 200 delegata, predstavnika našeg naroda iz 30 zemalja, sa svih kontinenata, bilo je u prilici da razgovara sa resornim ministrima Vlade Srbije, i dogovori mnogo toga što je u interesu svih nas, ma gde živeli. Tri tematska panela odnosila su se na uvek aktuelne teme, očuvanje jezika i pisma, kulture, i tradicije našeg nacionalnog bića, kroz mnoge aktivnosti, pre svega dopunske škole na srpskom jeziku koje organizuje Ministarstvo prosvete RS, i mnogo toga još. Najznačajnijoj manifestaciji u narednoj godini," EXPO 2027"., posvećen je jedan panel koji je izazvao veliku pažnju, pre svega zato što su svi naši ljudi kroz razne privredne, kulturne, sportske organizacije u svetu, uključeni u promovisanje tog značajnog događaja od velikog interesa za sve nas. Posebno interesovanje je izazvao i onaj koji se odnosi na saobraćaj, infrastrukturne projekte, i tkz. zakon "Svoj na svome", koji omogućava ozakonjenje nelegalnih objekata. Gosti u studiju, Ministar za dijasporu, Đorđe Milićević, kao i Radomir Bosiljčić iz Arizone, koji u Americi živi svoj san, kao vlasnik 18 rudnika i fabrike, ali i redovno obilazi svoj šljivik u rodnim Gorjanima kod Užica, gde prozvodi rakiju koju plasira u Ameriku, Australiju...
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka
Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica
14.30 Eksploziv
15.15 Hajde da se volimo
16.30 Radna akcija sa Tamarom
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.30 Munje, igrani film
00.15 Ekskluziv
00.45 Glam i Drama
01.45 Pobednik
02.15 Eksploziv
02.45 Radna akcija sa Tamarom
03.45 Pogodi cenu tačno
Najava
Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva
Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, igrana serija
20.00 Laf u srcu, film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Aviondžije, serija
02.00 Močvara, serija
02.30 Močvara, serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
Emisija „Prva klasa“ donosi priče o ljudima koji oblikuju savremeno društvo – o njihovim idejama, uspesima i vizijama koje prevazilaze granice profesije i vremena.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
13.07 Zdravlje i vi
14.00 Frankenšou
14.25 Biljana za vas
15.22 Savremena oftamologija Sveti vid
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.10 Subotom u 5
00.00 Vesti
00.10 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.00 Vesti
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.10 Dodati život godinama
15.20 Kuvar, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Šetnja po šumi, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.30 Dug moru, igrana serija
00.25 Moja priča
00.50 Tri note
01.15 Sa druge strane
Najava
Kuvar 15.20 RTV1
Kuvar Karl Kasper iznenada daje otkaz u popularnom restoranu u Los Anđelesu, nakon što je odbio da napravi kompromis... Uloge: Skarlet Johanson, Dastin Hofman...
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Po vašem
Najava
Naziv emisije 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Novi život
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.05 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.15 Besa, domaća igrana serija
08.25 Besa, domaća igrana serija
09.35 Savršena oluja, igrani film
11.55 Policijska akademija, igrani film
13.35 Policijska akademija 2, igrani film
15.10 Policijska akademija 3, igrani film
16.40 Policijska akademija 4, igrani film
18.15 Policijska akademija 5, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, igrana serija
21.55 Pustite ga, igrani film
00.00 Nemoguće, igrani film
Najava
Pustite ga 21.55 Superstar
Porodica Blekledž napušta svoj dom da bi spasili svoju bivšu snaju Lornu i malog unuka Džimija iz kandži njihove nove nasilne porodice Veboj.
Prva Plus
05.45 Hotel, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Usamljena srca, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Idi mi, dođi mi, igrani film
11.35 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film
14.00 Metar moga sela
14.35 Na terapiji
15.30 Sportal
16.00 Šou Stoperka
17.30 Domaćica
18.00 Stvarne ispovesti
19.00 Metar moga sela
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada
22.15 Rane, igrani film
00.50 Balkanskom ulicom
UNA TV
09.50 Esmeralda, igrana serija
10.45 Zabranjena ljubav, serija
11.40 Nesvakidašnje venčanje, film
13.20 Ljudi u crnom, igrani film
15.05 SportUna
16.05 Tatin sin, film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.25 Ljudi u crnom 2, igrani film
23.15 Pritajeno zlo: Osveta, igrani film
HYPE TV
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Mobil auto
11.00 Slučajan blagoslov, igrani film
13.00 Zlatne godine, igrani film
15.00 Podcast: Sada i ovde
17.00 Šampioni, igrani film
19.00 Mobil auto
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres
23.00 Mala noćna muzika, igrani film
Cinemania
10.45 Časovi persijskog, igrani film
12.50 Tinejdžerka tajni agent, film
14.20 Projekat A 2, igrani film
16.00 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film
17.35 Stupaj ili umri, igrani film
19.20 U potrazi za Stegnerom, igrani film
21.00 Poslednji vitezovi, film
22.55 Parazit, igrani film
01.05 Kao prava devojka, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
18.00 Presek
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmijev vrhunski roštilj
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.30 Kuvar van dužnosti
17.00 Na Šerifin način
17.30 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Patina meksička jela
Star Movies
06.00 Mali požari svuda, serija
06.55 Komšiluk u Los Anđelesu, film
07.20 Osmoza Džons, animirani film
09.25 Nešto najslađe, igrani film
11.20 Bitka za Los Anđeles, film
13.45 Maćeha, film
16.10 Tatin otkačeni kamp, film
18.05 Kad neveste zarate, igrani film
20.00 Devojka mog prijatelja, igrani film
22.05 Probuđena srca, igrani film
Star Life
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
10.10 911
11.05 911
12.00 Slatkiš i ubica, igrani film
13.50 Odmaralište
14.15 Darma i Greg
14.45 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
20.00 Ljute ptice, animirani film
22.05 911
23.00 911
23.55 911
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