RTS1

05.55 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Žurka

11.15 Uradi to

11.30 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet: Uživo

13.30 Rodoslavci

14.00 Gastronomad

14.30 TV lica… kao sav normalan svet

15.20 Miris kiše na Balkanu, serija

16.10 Selo gori i tako, igrani film

18.55 Slagalica, kviz

19.30 Dnevnik

20.05 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Superpotera

22.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

22.50 Fudbal SP: osmina finala

01.10 Vesti

01.20 TV lica… kao sav normalan svet

02.20 Dnevnik

02.40 Gastronomad

Najava

Svet: Uživo 12.30 RTS1

Dva i po veka od Deklaracije nezavisnosti do Donalda Trampa. Sloboda kao obećanje, moć kao stvarnost. Kako Amerikanci slave 250 godina nezavisnosti i da li se, u podeljenoj zemlji, sve teže dogovaraju šta je Amerika? Uživo smo u Vašingtonu. Ko još veruje u američki san i zašto mladi Amerikanci sve više sumnjaju da on i dalje važi? Šta je Amerika svetu, a šta je bila nama: od istorijskog savezništva, preko neprijateljstva i najdubljih političkih razmimoilaženja, do pragmatizma? Za Svet. Uživo govori prof. Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka....

RTS2

08.00 Dečji program

09.55 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Nas je 10%

13.15 Studio znanja

14.15 Eko perspektive

14.35 Ekologeri: Zov prirode

15.05 Puls prirode

15.30 Velika iluzija

16.10 Fudbal: SP, snimak

17.00 Puls prirode

18.28 Verski kalendar

18.50 Fudbal: SP, osmina finala, prenos

21.00 90 godina Naordnog orkestra RTS – Koncert u MTS dvorani

22.00 Na nišanu, serija

22.50 TV Teatar: Kao Ikar, Viseći snovi na Balkanu

23.40 Iskra pijanizma: Denis Macujev

Najava

Magazin Srbija na vezi 11.30 RTS2

Preko 200 delegata, predstavnika našeg naroda iz 30 zemalja, sa svih kontinenata, bilo je u prilici da razgovara sa resornim ministrima Vlade Srbije, i dogovori mnogo toga što je u interesu svih nas, ma gde živeli. Tri tematska panela odnosila su se na uvek aktuelne teme, očuvanje jezika i pisma, kulture, i tradicije našeg nacionalnog bića, kroz mnoge aktivnosti, pre svega dopunske škole na srpskom jeziku koje organizuje Ministarstvo prosvete RS, i mnogo toga još. Najznačajnijoj manifestaciji u narednoj godini," EXPO 2027"., posvećen je jedan panel koji je izazvao veliku pažnju, pre svega zato što su svi naši ljudi kroz razne privredne, kulturne, sportske organizacije u svetu, uključeni u promovisanje tog značajnog događaja od velikog interesa za sve nas. Posebno interesovanje je izazvao i onaj koji se odnosi na saobraćaj, infrastrukturne projekte, i tkz. zakon "Svoj na svome", koji omogućava ozakonjenje nelegalnih objekata. Gosti u studiju, Ministar za dijasporu, Đorđe Milićević, kao i Radomir Bosiljčić iz Arizone, koji u Americi živi svoj san, kao vlasnik 18 rudnika i fabrike, ali i redovno obilazi svoj šljivik u rodnim Gorjanima kod Užica, gde prozvodi rakiju koju plasira u Ameriku, Australiju...

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka

Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica

14.30 Eksploziv

15.15 Hajde da se volimo

16.30 Radna akcija sa Tamarom

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.30 Munje, igrani film

00.15 Ekskluziv

00.45 Glam i Drama

01.45 Pobednik

02.15 Eksploziv

02.45 Radna akcija sa Tamarom

03.45 Pogodi cenu tačno

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.00 Prva

Ova emisija je o dobrim delima, humanosti i prijateljstvu. O očuvanju nasleđa i kulturnih dobara. O novim domovina koji ostavljaju prostor za novi početak.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, igrana serija

20.00 Laf u srcu, film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Aviondžije, serija

02.00 Močvara, serija

02.30 Močvara, serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Emisija „Prva klasa“ donosi priče o ljudima koji oblikuju savremeno društvo – o njihovim idejama, uspesima i vizijama koje prevazilaze granice profesije i vremena.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

13.07 Zdravlje i vi

14.00 Frankenšou

14.25 Biljana za vas

15.22 Savremena oftamologija Sveti vid

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.10 Subotom u 5

00.00 Vesti

00.10 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.00 Vesti

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.10 Dodati život godinama

15.20 Kuvar, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Šetnja po šumi, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.30 Dug moru, igrana serija

00.25 Moja priča

00.50 Tri note

01.15 Sa druge strane

Najava

Kuvar 15.20 RTV1

Kuvar Karl Kasper iznenada daje otkaz u popularnom restoranu u Los Anđelesu, nakon što je odbio da napravi kompromis... Uloge: Skarlet Johanson, Dastin Hofman...

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Po vašem

Najava

Naziv emisije 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Novi život

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.05 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.15 Besa, domaća igrana serija

08.25 Besa, domaća igrana serija

09.35 Savršena oluja, igrani film

11.55 Policijska akademija, igrani film

13.35 Policijska akademija 2, igrani film

15.10 Policijska akademija 3, igrani film

16.40 Policijska akademija 4, igrani film

18.15 Policijska akademija 5, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, igrana serija

21.55 Pustite ga, igrani film

00.00 Nemoguće, igrani film

Najava

Pustite ga 21.55 Superstar

Porodica Blekledž napušta svoj dom da bi spasili svoju bivšu snaju Lornu i malog unuka Džimija iz kandži njihove nove nasilne porodice Veboj.

Prva Plus

05.45 Hotel, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Usamljena srca, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Idi mi, dođi mi, igrani film

11.35 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film

14.00 Metar moga sela

14.35 Na terapiji

15.30 Sportal

16.00 Šou Stoperka

17.30 Domaćica

18.00 Stvarne ispovesti

19.00 Metar moga sela

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada

22.15 Rane, igrani film

00.50 Balkanskom ulicom

UNA TV

09.50 Esmeralda, igrana serija

10.45 Zabranjena ljubav, serija

11.40 Nesvakidašnje venčanje, film

13.20 Ljudi u crnom, igrani film

15.05 SportUna

16.05 Tatin sin, film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.25 Ljudi u crnom 2, igrani film

23.15 Pritajeno zlo: Osveta, igrani film

HYPE TV

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Mobil auto

11.00 Slučajan blagoslov, igrani film

13.00 Zlatne godine, igrani film

15.00 Podcast: Sada i ovde

17.00 Šampioni, igrani film

19.00 Mobil auto

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres

23.00 Mala noćna muzika, igrani film

Cinemania

10.45 Časovi persijskog, igrani film

12.50 Tinejdžerka tajni agent, film

14.20 Projekat A 2, igrani film

16.00 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film

17.35 Stupaj ili umri, igrani film

19.20 U potrazi za Stegnerom, igrani film

21.00 Poslednji vitezovi, film

22.55 Parazit, igrani film

01.05 Kao prava devojka, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

18.00 Presek

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmijev vrhunski roštilj

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.30 Kuvar van dužnosti

17.00 Na Šerifin način

17.30 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Patina meksička jela

Star Movies

06.00 Mali požari svuda, serija

06.55 Komšiluk u Los Anđelesu, film

07.20 Osmoza Džons, animirani film

09.25 Nešto najslađe, igrani film

11.20 Bitka za Los Anđeles, film

13.45 Maćeha, film

16.10 Tatin otkačeni kamp, film

18.05 Kad neveste zarate, igrani film

20.00 Devojka mog prijatelja, igrani film

22.05 Probuđena srca, igrani film

Star Life

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

10.10 911

11.05 911

12.00 Slatkiš i ubica, igrani film

13.50 Odmaralište

14.15 Darma i Greg

14.45 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

20.00 Ljute ptice, animirani film

22.05 911

23.00 911

23.55 911