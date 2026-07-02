Arena Premium 1
08.15 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo:1A - 3C
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1L - 3E
13.00 Skrivene priče SP: Bajron Moreno – „Pravednik“
13.15 Fudbal FIFA SP: Goleada
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1G - 3A
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1D - 3B
17.30 Fudbal Pregled dana 01.07 FIFA Svetsko prvenstvo
18.00 Radost fudbala, Dokumentarni film
19.30 Fudbal Priče iz gradova: Los Anđeles
20.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1H - 2J
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
01.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2K - 2L
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Iran – Kuba
08.00 Odbojka Liga Nacija: Kanada – Brazil
10.00 Košarka NBA G4: Njujork - San Antonio, finale
13.00 Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka
15.00 Fudbal prijateljske utakmice: Partizan – Nefči
17.30 Srbija - Švajcarska - novembar 2025
20.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija
22.30 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: BIH – Turska
01.00 Best of NBA PLej-of
Eurosport 1
04.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
07.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
09.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, finale
11.00 Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins
13.00 Magazin: Biciklizam
13.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19
18.15 Magazin: Biciklizam
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova
20.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled
21.00 Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins Finale
22.00 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova
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