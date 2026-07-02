Arena Premium 1

08.15  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Goleada

08.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo:1A - 3C

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1L - 3E

13.00  Skrivene priče SP: Bajron Moreno – „Pravednik“

13.15  Fudbal FIFA SP: Goleada

13.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1G - 3A

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1D - 3B

17.30  Fudbal Pregled dana 01.07 FIFA Svetsko prvenstvo

18.00  Radost fudbala, Dokumentarni film

19.30  Fudbal Priče iz gradova: Los Anđeles

20.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1H - 2J

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

01.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2K - 2L

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Iran – Kuba

08.00  Odbojka Liga Nacija: Kanada – Brazil

10.00  Košarka NBA G4: Njujork - San Antonio, finale

13.00  Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka

15.00  Fudbal prijateljske utakmice: Partizan – Nefči

17.30  Srbija - Švajcarska - novembar 2025

20.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska – Srbija

22.30  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: BIH – Turska

01.00  Best of NBA PLej-of

 

Eurosport 1

04.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

07.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

08.30  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

09.00  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

09.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, finale

11.00  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins

13.00  Magazin: Biciklizam

13.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 18

15.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 19

18.15  Magazin: Biciklizam

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova

20.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Pregled

21.00  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins Finale

22.00  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Predstavljanje timova