Antonije J. (21), čiji je nestanak podigao Kragujevac na noge i duboko zabrinuo građane, uspešno je pronađen živ i zdrav jutros, objavljeno je na instagram stranici Kragujevčani.

Nakon neprospavanih noći i ogromne strepnje porodice, jutro je donelo olakšanje. Kragujevčani šalju veliko hvala policiji, svim građanima koji su delili apele, pratili informacije i pokazali šta znači kragujevačka solidarnost kada je najteže.

Alo! je juče preneo vest o nestanku mladog Antonija.

On je nestao 30. juna 2026. godine u Kragujevcu, gde živi i radi. Te večeri čuo se sa devojkom i kolegom koji su mu čestitali rođendan.

Od tada mu je mobilni telefon bio nedostupan i gubi mu se svaki trag. Okolnosti njegovog nestanka za sada nisu poznate.