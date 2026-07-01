RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.50 Sportski dnevnik
13.05 Građanin
13.40 Veterinarska misija
14.05 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.15 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Belgija - Senegal, prenos
23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
00.10 Dnevnik
00.40 Kulturni dnevnik
00.50 Dinastija, igrana serija
01.40 Gastronomad
01.50 Fudbal: SP, SAD - BIH, prenos
Najava
Srećni ljudi 20.10 RTS1
Serija nastoji da bude više društvena nego porodična komedija. Tematski pokriva veći deo onoga što se dešavalo od 1993. do 1996. godine, ali humorom, ironijom i satiričnim senčenjem pokušava da za svoje junake pronađe formulu za srećne ljude u nesrećnom vremenu. U vremenu u kome se preko noći gubi posao, vremenu bez novca, perspektive, u kome se za vrlinu dobija kazna, a mane pomažu napredovanju, u kome su obični ljudi osiromašeni i okruženi novim bogatašima bez stila i skrupula, u kome sudbine određuju uglavnom bahati, samouvereni i nepošteni ljudi. Sama tematika izdvojila je kao glavne stožere porodice Golubović i Soldatović, prva pokušava da opstane, a druga da vlada. Uloge: Tanja Bošković, Zlata Numanagić, Desimir Stanojević, Dubravka Mijatović, Jugoslava Drašković, Janko Milivojević, Radmila Savićević, Velimir-Bata Živojinović, Svetislav Goncić, Ljiljana Dragutinović, Nikola Simić, Dragan Jovanović...
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Dečje Beogradsko proleće 2023
10.00 Klima da nam štima
10.10 Uprirodi se
10.20 Čitalište, čitate li išta
11.50 Dobro je dobro je znati...
11.35 Naučni portal
12.00 Kulturna baština Srbije: Crkva Svetog Mine u Štavi
12.20 Hemija za sve
12.35 Trag
13.05 Budućnost za sve
14.40 Ženski raj,serija (svi)
14.00 Klima da nam štima
14.45 Savremeni svetski pisci
15.20 Put pobednika
17.50 Fudbal SP: Engleska – Dr Kongo, prenos
20.00 Nevidljivi strip: Komsičko đubre
20.30 O ljubavi i gađenju
21.00 Ženski raj, serija (svi)
21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi
22.40 Bunt
23.10 Na nišanu serija
23.50 Volim klasiku
00.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
00.55 Sat
01.55 Nevidljivi strip: Komsičko đubre
02.25 O ljubavi i gađenju
Najava
Kulturna baština Srbije: Crkva Svetog Mine u Štavi 12.00 RTS2
Malo kome je danas poznato da je šire područje kuršumlijske opštine u davnoj prošlosti, a posebno u srednjem veku vrvelo od života i ljudskih aktivnosti. Obronci Kopaonika, obilje toplih i lekovitih izvora, a pre svega rudna bogatstva bili su zaslužni što je Srpska srednjovekovna država odavde crpela svoju ekonomsku moć. A tamo gde je bogatstvo i napredak, tu je i ljudsko stvaralaštvo svake vrste, koje uvek nadživi svoje stvaraoce. Jedan od retkih nemih svedoka prohujalih vekova napretka, slave, potom stradanja i ropstva, ali i nepresušne vere u opstanak i ponovni uspon i procvat je i malena crkva Svetog Mine u Štavi. Enterijer crkve Svetog Mine i danas izaziva snažne emocije kod posetilaca. Niko ne očekuje da ova, spolja gledano nevelika i jednostavna crkva, svojom unutrašnjošću zaseni mnogo veće građevine tog tipa. Sve zidne površine crkve bile su oslikane živopisom. Freskama su bili ukrašeni svi zidovi i svodovi priprate, naosa i oltarskog prostora. Na žalost živopis je teško stradao. Zub vremena tokom četiri stotine godina, dim sveća, požar, razaranja i nebriga oštetili su vanredna slikarska ostvarenja. Od požara najviše su stradali gornji delovi naosa i priprate. Ipak, na osnovu onoga što je sačuvano, bez sumnje se da zaključiti da su zografi štavske crkve veoma znalački i osmišljeno na relativno malom prostoru predstavili tematski i ikonografski sadržaj. Pažljivijom analizom zidnog slikarstva crkve Svetog Mine može se zaključiti da su u pitanju bili daroviti slikari, koji su i pre oslikavanja ove crkve, već bili afirmisani u svom umetničkom radu.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, igrana serija
11.45 ProKuvaj sa Bokijem
12.10 Pogodi cenu tačno
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
20.50 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Nikad nije kasno, igrani film
01.45 Eksploziv
02.30 Kako uhvatiti neženju?, igrani film
04.00 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Nikad nije kasno 00.00 Prva
Priča o četvorici starijih muškaraca koji koriste veštine stečene u Vijetnamu da „pobegnu“ iz malo drugačijeg zatvora – staračkog doma!
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Preživeti noć, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Preživeti noć 22.15 B92
Goro je zločinački um koji smišlja pljačku velikog tajnog skrovišta zlata porodice Rosini. Uloge: Dolf Lundgren, Natali Bern.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Zdravlje nacije
22.00 Velike vesti
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Patina meksička jela
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
17.00 Rudolfova pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.15 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911: Nešvil
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.20 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film
11.10 Napuštajući Avganistan, igrani film
13.00 Nigde posebno, igrani film
14.35 Tri medveda i Božić, film
15.55 Palm Springs
17.25 Povratak u Galinu, film
19.15 Milenijum, film
21.00 Sve što želim, igrani film
22.35 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film
00.20 Skrivanje svedoka, film
SUPERSTAR
06.35 Besa, igrana serija
07.30 Besa, igrana serija
08.30 Mi nismo anđeli, domaći film
10.20 Policijska akademija 2, igrani film
11.55 Policijska akademija 3, igrani film
13.25 Mi nismo anđeli 2, domaći film
14.55 Posejdon, igrani film
16.40 Telohranitelj, igrani film
19.00 Besa, domaća igrana serija
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.05 Sam protiv svih 2, igrani film
00.05 Martovske ide, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Udar ljubavi, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.35 Svet u pokretu: Kultura bez granica ep.01
12.50 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.40 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.55 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca Show
23.55 Scena
00.15 Dug moru, igrana serija
01.10 Ivkova slava, igrani film
03.00 Život u balansu
03.50 Sportal: Mundijalske priče
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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