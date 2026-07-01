RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.50 Sportski dnevnik

13.05 Građanin

13.40 Veterinarska misija

14.05 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.15 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Belgija - Senegal, prenos

23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

00.10 Dnevnik

00.40 Kulturni dnevnik

00.50 Dinastija, igrana serija

01.40 Gastronomad

01.50 Fudbal: SP, SAD - BIH, prenos

Najava

Srećni ljudi 20.10 RTS1

Serija nastoji da bude više društvena nego porodična komedija. Tematski pokriva veći deo onoga što se dešavalo od 1993. do 1996. godine, ali humorom, ironijom i satiričnim senčenjem pokušava da za svoje junake pronađe formulu za srećne ljude u nesrećnom vremenu. U vremenu u kome se preko noći gubi posao, vremenu bez novca, perspektive, u kome se za vrlinu dobija kazna, a mane pomažu napredovanju, u kome su obični ljudi osiromašeni i okruženi novim bogatašima bez stila i skrupula, u kome sudbine određuju uglavnom bahati, samouvereni i nepošteni ljudi. Sama tematika izdvojila je kao glavne stožere porodice Golubović i Soldatović, prva pokušava da opstane, a druga da vlada. Uloge: Tanja Bošković, Zlata Numanagić, Desimir Stanojević, Dubravka Mijatović, Jugoslava Drašković, Janko Milivojević, Radmila Savićević, Velimir-Bata Živojinović, Svetislav Goncić, Ljiljana Dragutinović, Nikola Simić, Dragan Jovanović...

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Dečje Beogradsko proleće 2023

10.00 Klima da nam štima

10.10 Uprirodi se

10.20 Čitalište, čitate li išta

11.50 Dobro je dobro je znati...

11.35 Naučni portal

12.00 Kulturna baština Srbije: Crkva Svetog Mine u Štavi

12.20 Hemija za sve

12.35 Trag

13.05 Budućnost za sve

14.40 Ženski raj,serija (svi)

14.00 Klima da nam štima

14.45 Savremeni svetski pisci

15.20 Put pobednika

17.50 Fudbal SP: Engleska – Dr Kongo, prenos

20.00 Nevidljivi strip: Komsičko đubre

20.30 O ljubavi i gađenju

21.00 Ženski raj, serija (svi)

21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi

22.40 Bunt

23.10 Na nišanu serija

23.50 Volim klasiku

00.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

00.55 Sat

01.55 Nevidljivi strip: Komsičko đubre

02.25 O ljubavi i gađenju

Najava

Kulturna baština Srbije: Crkva Svetog Mine u Štavi 12.00 RTS2

Malo kome je danas poznato da je šire područje kuršumlijske opštine u davnoj prošlosti, a posebno u srednjem veku vrvelo od života i ljudskih aktivnosti. Obronci Kopaonika, obilje toplih i lekovitih izvora, a pre svega rudna bogatstva bili su zaslužni što je Srpska srednjovekovna država odavde crpela svoju ekonomsku moć. A tamo gde je bogatstvo i napredak, tu je i ljudsko stvaralaštvo svake vrste, koje uvek nadživi svoje stvaraoce. Jedan od retkih nemih svedoka prohujalih vekova napretka, slave, potom stradanja i ropstva, ali i nepresušne vere u opstanak i ponovni uspon i procvat je i malena crkva Svetog Mine u Štavi. Enterijer crkve Svetog Mine i danas izaziva snažne emocije kod posetilaca. Niko ne očekuje da ova, spolja gledano nevelika i jednostavna crkva, svojom unutrašnjošću zaseni mnogo veće građevine tog tipa. Sve zidne površine crkve bile su oslikane živopisom. Freskama su bili ukrašeni svi zidovi i svodovi priprate, naosa i oltarskog prostora. Na žalost živopis je teško stradao. Zub vremena tokom četiri stotine godina, dim sveća, požar, razaranja i nebriga oštetili su vanredna slikarska ostvarenja. Od požara najviše su stradali gornji delovi naosa i priprate. Ipak, na osnovu onoga što je sačuvano, bez sumnje se da zaključiti da su zografi štavske crkve veoma znalački i osmišljeno na relativno malom prostoru predstavili tematski i ikonografski sadržaj. Pažljivijom analizom zidnog slikarstva crkve Svetog Mine može se zaključiti da su u pitanju bili daroviti slikari, koji su i pre oslikavanja ove crkve, već bili afirmisani u svom umetničkom radu.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, igrana serija

11.45 ProKuvaj sa Bokijem

12.10 Pogodi cenu tačno

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

20.50 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Nikad nije kasno, igrani film

01.45 Eksploziv

02.30 Kako uhvatiti neženju?, igrani film

04.00 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Nikad nije kasno 00.00 Prva

Priča o četvorici starijih muškaraca koji koriste veštine stečene u Vijetnamu da „pobegnu“ iz malo drugačijeg zatvora – staračkog doma!

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Preživeti noć, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Preživeti noć 22.15 B92

Goro je zločinački um koji smišlja pljačku velikog tajnog skrovišta zlata porodice Rosini. Uloge: Dolf Lundgren, Natali Bern.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Zdravlje nacije

22.00 Velike vesti

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Patina meksička jela

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

17.00 Rudolfova pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.15 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.20 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film

11.10 Napuštajući Avganistan, igrani film

13.00 Nigde posebno, igrani film

14.35 Tri medveda i Božić, film

15.55 Palm Springs

17.25 Povratak u Galinu, film

19.15 Milenijum, film

21.00 Sve što želim, igrani film

22.35 Filmske zvezde ne umiru u Liverpulu, film

00.20 Skrivanje svedoka, film

SUPERSTAR

06.35 Besa, igrana serija

07.30 Besa, igrana serija

08.30 Mi nismo anđeli, domaći film

10.20 Policijska akademija 2, igrani film

11.55 Policijska akademija 3, igrani film

13.25 Mi nismo anđeli 2, domaći film

14.55 Posejdon, igrani film

16.40 Telohranitelj, igrani film

19.00 Besa, domaća igrana serija

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.05 Sam protiv svih 2, igrani film

00.05 Martovske ide, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Udar ljubavi, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.35 Svet u pokretu: Kultura bez granica ep.01

12.50 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.40 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.55 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca Show

23.55 Scena

00.15 Dug moru, igrana serija

01.10 Ivkova slava, igrani film

03.00 Život u balansu

03.50 Sportal: Mundijalske priče

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča