RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.25 Lov i ribolov
14.00 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signala, igrana serija
21.00 Fantastična planeta
22.00 Jedan svet – Jedna igra
22.20 Fudbal: SP, prenos
00.20 Jedan svet – Jedna igra
00.40 Vesti
00.50 Kulturni dnevnik
01.15 Lov i ribolov
01.40 Oko/Oko magazin
02.10 Dnevnik
02.50 Fudbal: SP, prenos
Najava
Područje bez signala 20.05 RTS1
U petoj epizodi serije „Područje bez signala“, koja nosi naziv „Branoš“, cela zajednica je šokirana i pogođena ubistvom Jande. Erol je u njemu video oca, zbog čega je potpuno skrhan i odlučan da ubije Ragana, svog pravog oca, da bi osvetio Jandu. Branoš, Jandina desna ruka iz fabrike, iako jednako šokiran Jandinom smrću, sprečava novu tragediju i zaustavlja Erola. Branoš svoje privatne probleme ne uspeva da reši, ali uspeva da spase Erola tako što nagovori Ragana da se preda policiji. Oleg priznaje Nikoli da je klijent prestao da se javlja i da mora da ode za njim u pustinju, u zemlju u kojoj su upravo izbili nemiri. Miri se s Nikolom i na novi put ponovo kreće sa Lipšom, koja mu postaje stalni saputnik.
RTS2
06.30 Datum
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.55 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.50 Čitalište,čitate li šta
10.20 Muke jednog lav
10.50 U susret snovima
11.20 Život sa muzikom
11.55 Dekodiranje nauke
12.30 E-TV
13.00 Mesto za nas
13.20 O ljubavi i gađenju
13.20 Ženski raj, serija
14.30 Barkod
14.45 Fudbal: SP, Juža Afrika - Gana
16.50 Fudbal(U – 19) EP: Italija- Srbija
18.50 Fudbal: SP, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Metamorfoze: Vojin Ćetković
22.20 Pod zvezdama, film
00.20 Jeloustoun, serija
01.10 Koncert JU grupe
02.10 Fudbal (U – 19) EP: Italija- Srbija
03.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.50 Život sa muzikom
Najava
Metamorfoze: Vojin Ćetković 21.50 RTS2
Glumac Vojin Ćetković prvi put je na scenu kročio sa svega osam godina u Teatru Za u Kruševcu. Bio je zatim član Kruševačkog pozorišta i dramske sekcije u rodnom gradu, gde je kao glumac amater proveo deset godina. Diplomirao je glumu na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti u danas čuvenoj klasi profesora Vladimira Jeftovića. Prvi profesionalni angažman imao je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1996. godine postao je član Jugoslovenskog dramskog u kojem je danas jedan od vodećih glumaca. Prema pozorištu gaji veliku ljubav i strast, tu je proveo veliki deo života. Zbog pozorišta je, kaže, takav kakav je. Voli što su predstave u kojima igra uvek u nekoj relaciji sa vremenom u kojem živimo, misli da bez te veze sa sadašnjim trenutkom i društvom, ono ne bi imalo smisla. Jer, kaže, pozorište treba da skrene pažnju na ljudske mane, na anomalije u društvu, da nas opmene i oplemeni, da kritikuje svetska ustrojstva i ljudske slabosti, da ukaže na vrline...
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domača igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Glam i Drama 00.00 Prva
„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Čuvar, film
00.00 Teorije zavera
01.45 7 dana: Horizont stvarnosti
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ na B92 od 20.05 su Volica iz Stamnice kod Petrovca na Mlavi i Marijan Mace iz Kumanova. Njihova ljubavna priča ruši mnoge predrasude. Volica je od Marijana starija čak 17 godina, ali kako sama kaže – godine su samo broj i nikada nisu predstavljale prepreku njihovoj ljubavi. Nakon smrti svog supruga, Volica je prolazila kroz težak životni period, a upravo tada je Marijan odlučio da zbog nje dođe u Srbiju i započne novi život. Danas njih dvoje pokazuju da ljubav može da pronađe put i onda kada se najmanje nadamo. Očekuje vas epizoda puna emocija, tradicije i nesvakidašnjih trenutaka.Zajedno odlazimo na čuvene Homoljske motive u Kučevu, gde ćemo upoznati bogatstvo vlaške kulture, običaja i folklora, ali i videti kako izgleda jedan od najpoznatijih festivala ovog kraja. U ovoj epizodi upoznaćemo i Strahinju Jenića, poznatog TikTok kreatora i Voličinog unuka, koji će nam otkriti kakva je njegova baka kada se kamere ugase. Da li ljubav zaista ne poznaje godine? Kako je Marijan doneo odluku da zbog Volice promeni život iz korena? Šta Volica misli kada kaže da je „sačuvala i brak i vezu“? Kako izgledaju Homoljski motivi iz ugla naših mladenaca? I kakve tajne o svojoj baki će otkriti Strahinja?
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Savetnik
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.35 Bugarske ruže
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Povratak otpisanih, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Chit chat
16.00 Let sudbine, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Opa šou
23.30 Čovek nije tica, igrani film
02.00 City Hype
24 KITCHEN
13.00 Džejmijev vrhunski roštilj
14.00 Rik Stajn: Put do Meksika
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
21.00 Džon Torod: Bliski istok
STAR LIFE
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Igra kodova, film
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
15.45 Do poslednjeg čoveka
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
07.35 Zbogom lepojko, film
09.10 Bilo jednom u Kvinsu, film
10.45 Mumini i zimske čarolije, film
12.05 Hari Braun, film
13.45 Bludnik, film
15.35 Tajni agent, igrani film
17.40 Zbogom lepojko, film
19.15 Strogo poverljivo Ipkres, film
21.00 Dug, igrani film
22.40 Bilo jednom u Kvinsu, igrani film
00.20 Pakt, igrani film
SUPERSTAR
08.20 12 reči, domaća igrana serija
09.15 12 reči, domaća igrana serija
10.10 12 reči, domaća igrana serija
11.05 12 reči, domaća igrana serija
12.00 Policijska akademija, igrani film
13.40 Život je čudo, domaći film
16.25 U srcu oluje, igrani film
18.00 Pustite ga, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Nepobedivi, igrani film
23.45 Opasna romansa, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Pre ponoći, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.35 Metar moga sela
13.00 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
14.00 Domaćica
14.30 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo - Best of
17.30 Vesti
18.00 Scena
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Sportal: Mundijalske priče
19.25 Elif, igrana serija
20.35 Šeherezada, igrana serija
21.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.15 Balkanski špijun, igrani film
02.45 Na terapiji
03.35 Sportal: Mundijalske priče
03.55 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Kadrovi vremena: Dekade
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Proces
22.30 Kadrovi vremena: USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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