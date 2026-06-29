RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.25 Lov i ribolov

14.00 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signala, igrana serija

21.00 Fantastična planeta

22.00 Jedan svet – Jedna igra

22.20 Fudbal: SP, prenos

00.20 Jedan svet – Jedna igra

00.40 Vesti

00.50 Kulturni dnevnik

01.15 Lov i ribolov

01.40 Oko/Oko magazin

02.10 Dnevnik

02.50 Fudbal: SP, prenos

Najava

Područje bez signala 20.05 RTS1

U petoj epizodi serije „Područje bez signala“, koja nosi naziv „Branoš“, cela zajednica je šokirana i pogođena ubistvom Jande. Erol je u njemu video oca, zbog čega je potpuno skrhan i odlučan da ubije Ragana, svog pravog oca, da bi osvetio Jandu. Branoš, Jandina desna ruka iz fabrike, iako jednako šokiran Jandinom smrću, sprečava novu tragediju i zaustavlja Erola. Branoš svoje privatne probleme ne uspeva da reši, ali uspeva da spase Erola tako što nagovori Ragana da se preda policiji. Oleg priznaje Nikoli da je klijent prestao da se javlja i da mora da ode za njim u pustinju, u zemlju u kojoj su upravo izbili nemiri. Miri se s Nikolom i na novi put ponovo kreće sa Lipšom, koja mu postaje stalni saputnik.

RTS2

06.30 Datum

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.55 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.50 Čitalište,čitate li šta

10.20 Muke jednog lav

10.50 U susret snovima

11.20 Život sa muzikom

11.55 Dekodiranje nauke

12.30 E-TV

13.00 Mesto za nas

13.20 O ljubavi i gađenju

13.20 Ženski raj, serija

14.30 Barkod

14.45 Fudbal: SP, Juža Afrika - Gana

16.50 Fudbal(U – 19) EP: Italija- Srbija

18.50 Fudbal: SP, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Metamorfoze: Vojin Ćetković

22.20 Pod zvezdama, film

00.20 Jeloustoun, serija

01.10 Koncert JU grupe

02.10 Fudbal (U – 19) EP: Italija- Srbija

03.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.50 Život sa muzikom

Najava

Metamorfoze: Vojin Ćetković 21.50 RTS2

Glumac Vojin Ćetković prvi put je na scenu kročio sa svega osam godina u Teatru Za u Kruševcu. Bio je zatim član Kruševačkog pozorišta i dramske sekcije u rodnom gradu, gde je kao glumac amater proveo deset godina. Diplomirao je glumu na beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti u danas čuvenoj klasi profesora Vladimira Jeftovića. Prvi profesionalni angažman imao je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1996. godine postao je član Jugoslovenskog dramskog u kojem je danas jedan od vodećih glumaca. Prema pozorištu gaji veliku ljubav i strast, tu je proveo veliki deo života. Zbog pozorišta je, kaže, takav kakav je. Voli što su predstave u kojima igra uvek u nekoj relaciji sa vremenom u kojem živimo, misli da bez te veze sa sadašnjim trenutkom i društvom, ono ne bi imalo smisla. Jer, kaže, pozorište treba da skrene pažnju na ljudske mane, na anomalije u društvu, da nas opmene i oplemeni, da kritikuje svetska ustrojstva i ljudske slabosti, da ukaže na vrline...

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domača igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domača igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Glam i Drama 00.00 Prva

„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Čuvar, film

00.00 Teorije zavera

01.45 7 dana: Horizont stvarnosti

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ na B92 od 20.05 su Volica iz Stamnice kod Petrovca na Mlavi i Marijan Mace iz Kumanova. Njihova ljubavna priča ruši mnoge predrasude. Volica je od Marijana starija čak 17 godina, ali kako sama kaže – godine su samo broj i nikada nisu predstavljale prepreku njihovoj ljubavi. Nakon smrti svog supruga, Volica je prolazila kroz težak životni period, a upravo tada je Marijan odlučio da zbog nje dođe u Srbiju i započne novi život. Danas njih dvoje pokazuju da ljubav može da pronađe put i onda kada se najmanje nadamo. Očekuje vas epizoda puna emocija, tradicije i nesvakidašnjih trenutaka.Zajedno odlazimo na čuvene Homoljske motive u Kučevu, gde ćemo upoznati bogatstvo vlaške kulture, običaja i folklora, ali i videti kako izgleda jedan od najpoznatijih festivala ovog kraja. U ovoj epizodi upoznaćemo i Strahinju Jenića, poznatog TikTok kreatora i Voličinog unuka, koji će nam otkriti kakva je njegova baka kada se kamere ugase. Da li ljubav zaista ne poznaje godine? Kako je Marijan doneo odluku da zbog Volice promeni život iz korena? Šta Volica misli kada kaže da je „sačuvala i brak i vezu“? Kako izgledaju Homoljski motivi iz ugla naših mladenaca? I kakve tajne o svojoj baki će otkriti Strahinja?

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.35 Bugarske ruže

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Povratak otpisanih, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Chit chat

16.00 Let sudbine, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Opa šou

23.30 Čovek nije tica, igrani film

02.00 City Hype

24 KITCHEN

13.00 Džejmijev vrhunski roštilj

14.00 Rik Stajn: Put do Meksika

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

21.00 Džon Torod: Bliski istok

STAR LIFE

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Igra kodova, film

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

15.45 Do poslednjeg čoveka

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

07.35 Zbogom lepojko, film

09.10 Bilo jednom u Kvinsu, film

10.45 Mumini i zimske čarolije, film

12.05 Hari Braun, film

13.45 Bludnik, film

15.35 Tajni agent, igrani film

17.40 Zbogom lepojko, film

19.15 Strogo poverljivo Ipkres, film

21.00 Dug, igrani film

22.40 Bilo jednom u Kvinsu, igrani film

00.20 Pakt, igrani film

SUPERSTAR

08.20 12 reči, domaća igrana serija

09.15 12 reči, domaća igrana serija

10.10 12 reči, domaća igrana serija

11.05 12 reči, domaća igrana serija

12.00 Policijska akademija, igrani film

13.40 Život je čudo, domaći film

16.25 U srcu oluje, igrani film

18.00 Pustite ga, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Nepobedivi, igrani film

23.45 Opasna romansa, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Pre ponoći, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.35 Metar moga sela

13.00 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

14.00 Domaćica

14.30 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo - Best of

17.30 Vesti

18.00 Scena

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Sportal: Mundijalske priče

19.25 Elif, igrana serija

20.35 Šeherezada, igrana serija

21.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.15 Nije srpski ćutati

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.15 Balkanski špijun, igrani film

02.45 Na terapiji

03.35 Sportal: Mundijalske priče

03.55 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Kadrovi vremena: Dekade

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Proces

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča