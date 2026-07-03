RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.45 Zdravstveni dnevnik
14.10 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
19.50 Fudbal SP: Australija - Egipat, prenos
21.55 Jedan svet – Jedna igra
22.55 Dnevnik
23.20 Kulturni dnevnik
23.35 Istorija nauke: Mihajlo Pupin
23.50 Fudbal SP: Argentina – Zelenortska Ostrva, prenos
02.00 Dnevnik
02.20 Dinastija, serija
03.20 Fudbal: SP, Kolumbija – Gana, prenos
Najava
Fudbal: SP, Kolumbija – Gana 03.20
Kolumbija je iz grupe u kojoj je bila sa selekcijom Portugalije izašla kao prvoplasirana sa samo jednim primljenim golom. Južnoamerička reprezentacija je prikazala fudbal, koji joj daje za pravo da razmišlja o dobrom rezultatu na ovom Svetskom prvenstvu. Protivnik u poslednjoj utakmici šesnaestine finala je selekcija Gane, koja je prošla kroz najtežu grupu sa četiri boda, osvojena u mečevima sa Panamom i Engleskom. Poraz od Hrvatske nije Afrikance koštao nastavka takmičenja, a prikazana igra je dokaz da sa četvrtfinalistima mundijala iz 2010. nikom neće biti lako. Utakmica se igra na stadionu u Kanzas Sitiju u 03.20. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS2
06.50 Verski kalendar
07.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
07.05 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Čudo, to si ti
08.30 Zora
08.45 Tomini zvuci i igre
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Ajham - moj novi život
09.40 Plava ptica u Maliju
09.45 Zanimanje dete
10.00 Treniraj sa šampionom
10.30 Inkluzija – Naša sreća se radom stvara
10.55 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.35 Prevaspitani
11.55 Savremeni profil mladih
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja
13.35 Vodič kroz budućnost: Napredne tehnologije
14.05 Ulzanin prepad, film
16.00 Fudbal SP: snimak
17.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.00 Naučni portal
18.35 Pak softver
19.35 Festival na RTS : Renoar, odrastanje u Tokiju
21.40 Ženski raj, serija
22.35 Čas anatomije
23.25 Studio znanja
00.25 Uspon na brdo, film
02.05 Barselona Gipsy Balkan Orchestra
03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.10 Eko perspetive
03.35 Vodič kroz budućnost
04.05 Pak softver
05.05 Barselona Gipsy Balkan Orchestra
Najava
Uspon na brdo 00.25 RTS2
Džek odlazi u zabačeni deo Novog Zelanda na sahranu svoje majke s kojom je prekinuo kontakt. Tu upoznaje njenu udovicu Džil. Ali duh majke se vraća i zaposeda njihova tela, pokrećući opasan noćni ples u troje. Uloge: Viki Krips, Sara Pirs, Džoel Tobek
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove Zvezde - finale
01.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, igrana serija
11.45 ProKuvaj sa Bokijem
12.10 Pogodi cenu tačno
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Poslednja patrola, film
02.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Pevačica 22.00 Prva
Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Igre gladi: Lov na vatru, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Zdravko prosi Emiliju. U TV Izvor je nastao haos, jer su Nataša i Leo izveštavali afirmativno o Živanovom uništavanju dokaza u slučaju nestale devojčice. Živan bi da izgladi situaciju tako što nameće humanitarnu akciju skupljanja para za dete koje treba da se leči u inostranstvu, ali niko nije zainteresovan da mu izađe u susret. Ivi neko ukrade patike na treningu. Mimu ubeđuju da još ima posledica od udarca u glavu, pošto tvrdi da joj je neko skinuo pare s kartice. Toma pokušava svoju verziju obrnute psihologije na Vedranu: kaže mu da kad se završi otkazni rok u kasapnici, mora da nađe i novi smeštaj.
STB
05.45 Vesti
05.52 Biljana za vas
06.40 TV Šopingmanija
07.00 Beograde dobro jutro
08.00 Vesti
08.05 Beograde dobro jutro
09.00 Vesti
09.05 Beograde dobro jutro
10.00 Vesti
10.07 TV Šopingmanija
10.20 Bg proleće
11.05 Moj grad
12.00 Bg 011 Dnevnik
12.30 Otvoreni Balkan
13.45 TV Šopingmanija
14.00 Bg 011 Dnevnik
14.35 Teleshop
15.00 Vesti
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Vesti
16.10 Teleshop
16.40 Vaše zdravlje naša briga
17.00 Vesti
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.00 Vesti
18.10 TV Šopingmanija
18.25 Moja polisa
19.00 Vesti
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.00 Vesti
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
22.55 TV Šopingmanija
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
00.00 Vesti
00.10 TV Šopingmanija
00.30 Biljana za vas
01.20 TV Šopingmanija
01.30 Vaše zdravlje naša briga
02.30 Noćni program
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
10.50 Biblijske priče
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Banaćanke
13.00 Srpski ekran
13.30 Pet za 5, - Vrelo leto, vruće šape
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
14.59 Odjavna špica
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Zbornica, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.05 Banaćanke
00.26 Knjiga je bolja
00.51 Izbliza
01.16 Signali
Najava
Zbornica 19.00 RTV1
Sitkom „Zbornica“ otkriće nam ono što smo kao đaci uvek želeli da saznamo – šta se dešava u „službenim prostorijama“ škole?
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, igrana serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.15 Besa, domaća igrana serija
07.15 Besa, domaća igrana serija
08.25 Mi nismo anđeli 3, domaći film
10.00 Policijska akademija 4, igrani film
11.30 Policijska akademija 5, igrani film
13.05 Savršena oluja, igrani film
15.20 Vajat Erp, igrani film
18.40 Besa, domaća igrana serija
19.45 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.10 Romeo mora da umre, igrani film
00.15 Igra novca, igrani film
Najava
Naziv emisije 13.05 Superstar
Samo nekoliko dana nakon povratka sa razočaravajuće ture ribarenja, kapetan broda Gejl, odlučuje ponovo da isplovi u potrazi za sabljarkom, poslednji put...
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Hačiko: Priča o psu, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.30 Svet u pokretu
12.55 Elif, igrana serija
13.55 Domaćica
14.30 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
18.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
19.15 Sportal
19.40 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Biseri
UNA TV
09.15 Ljubavne veze, igrana serija
10.05 Esmeralda
11.00 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.05 Ljubavni začin, igrani film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.25 Specijalna policijska jedinica, film
23.50 Vozač, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Hype intervju - Sloba Vasić i supruga Jelena
09.00 Zanatlije - Violine
09.30 Klan, serija
10.30 Bos il’ hadžija, serija
11.00 Moj dragi glupi dnevniče, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije
15.00 Hype intervju
16.00 Slučajan blagoslov, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije
21.00 Klan, serija
22.00 Mahalske priče - gost: Amar Čustović
23.00 Zlatne godine, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, serija
Cinemania
07.45 Rifkinov festival, igrani film
09.15 Nigde posebno, igrani film
10.50 Orlando, film
12.20 Časovi persijskog, film
14.25 Terenska kazna br 1, igrani film
15.55 Projekat A2, igrani film
17.35 Veliki gazda, igrani film
19.15 Stupaj ili umri, igrani film
21.00 Parazit, film
23.10 Rifkinov festival, igrani film
00.40 Kuća na kraju ulice, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoz
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Presek plus
22.05 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Ukusi 2 generacije
15.00 Džejmi Oliver
16.00 Markus Vering
16.30 Prijatno
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
21.00 Džon Torod
Star Movies
05.05 Mali požari svuda, serija
06.00 Mali požari svuda, serija
06.55 Štrumpfovi: Skriveno selo, igrani film
08.45 Hajd park na Hadsonu, film
10.40 Divlji, divlji zapad, film
12.50 Skoro kao ljubav, film
15.05 Tatino obdanište, film
17.00 Vašar taštine, igrani film
20.00 Veliki Getsbi, igrani film
22.50 Sirijana, igrani film
Star Life
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Šerifova zemlja
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Divan dan u komšiluku, film
22.55 Svi vole Rejmonda
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