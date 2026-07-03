RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.45 Zdravstveni dnevnik

14.10 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

19.50 Fudbal SP: Australija - Egipat, prenos

21.55 Jedan svet – Jedna igra

22.55 Dnevnik

23.20 Kulturni dnevnik

23.35 Istorija nauke: Mihajlo Pupin

23.50 Fudbal SP: Argentina – Zelenortska Ostrva, prenos

02.00 Dnevnik

02.20 Dinastija, serija

03.20 Fudbal: SP, Kolumbija – Gana, prenos

Najava

Fudbal: SP, Kolumbija – Gana 03.20

Kolumbija je iz grupe u kojoj je bila sa selekcijom Portugalije izašla kao prvoplasirana sa samo jednim primljenim golom. Južnoamerička reprezentacija je prikazala fudbal, koji joj daje za pravo da razmišlja o dobrom rezultatu na ovom Svetskom prvenstvu. Protivnik u poslednjoj utakmici šesnaestine finala je selekcija Gane, koja je prošla kroz najtežu grupu sa četiri boda, osvojena u mečevima sa Panamom i Engleskom. Poraz od Hrvatske nije Afrikance koštao nastavka takmičenja, a prikazana igra je dokaz da sa četvrtfinalistima mundijala iz 2010. nikom neće biti lako. Utakmica se igra na stadionu u Kanzas Sitiju u 03.20. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS2

06.50 Verski kalendar

07.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

07.05 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Čudo, to si ti

08.30 Zora

08.45 Tomini zvuci i igre

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Ajham - moj novi život

09.40 Plava ptica u Maliju

09.45 Zanimanje dete

10.00 Treniraj sa šampionom

10.30 Inkluzija – Naša sreća se radom stvara

10.55 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.35 Prevaspitani

11.55 Savremeni profil mladih

12.30 Dozvolite

13.00 Do detalja

13.35 Vodič kroz budućnost: Napredne tehnologije

14.05 Ulzanin prepad, film

16.00 Fudbal SP: snimak

17.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.00 Naučni portal

18.35 Pak softver

19.35 Festival na RTS : Renoar, odrastanje u Tokiju

21.40 Ženski raj, serija

22.35 Čas anatomije

23.25 Studio znanja

00.25 Uspon na brdo, film

02.05 Barselona Gipsy Balkan Orchestra

03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.10 Eko perspetive

03.35 Vodič kroz budućnost

04.05 Pak softver

05.05 Barselona Gipsy Balkan Orchestra

Najava

Uspon na brdo 00.25 RTS2

Džek odlazi u zabačeni deo Novog Zelanda na sahranu svoje majke s kojom je prekinuo kontakt. Tu upoznaje njenu udovicu Džil. Ali duh majke se vraća i zaposeda njihova tela, pokrećući opasan noćni ples u troje. Uloge: Viki Krips, Sara Pirs, Džoel Tobek

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove Zvezde - finale

01.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, igrana serija

11.45 ProKuvaj sa Bokijem

12.10 Pogodi cenu tačno

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Poslednja patrola, film

02.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Pevačica 22.00 Prva

Priča prati mladu muzičku zvezdu u usponu, Ivanu Lazić, koja nakon pobede na muzičkom takmičenju naizgled dobija sve o čemu je ikada sanjala.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Igre gladi: Lov na vatru, film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Zdravko prosi Emiliju. U TV Izvor je nastao haos, jer su Nataša i Leo izveštavali afirmativno o Živanovom uništavanju dokaza u slučaju nestale devojčice. Živan bi da izgladi situaciju tako što nameće humanitarnu akciju skupljanja para za dete koje treba da se leči u inostranstvu, ali niko nije zainteresovan da mu izađe u susret. Ivi neko ukrade patike na treningu. Mimu ubeđuju da još ima posledica od udarca u glavu, pošto tvrdi da joj je neko skinuo pare s kartice. Toma pokušava svoju verziju obrnute psihologije na Vedranu: kaže mu da kad se završi otkazni rok u kasapnici, mora da nađe i novi smeštaj.

STB

05.45 Vesti

05.52 Biljana za vas

06.40 TV Šopingmanija

07.00 Beograde dobro jutro

08.00 Vesti

08.05 Beograde dobro jutro

09.00 Vesti

09.05 Beograde dobro jutro

10.00 Vesti

10.07 TV Šopingmanija

10.20 Bg proleće

11.05 Moj grad

12.00 Bg 011 Dnevnik

12.30 Otvoreni Balkan

13.45 TV Šopingmanija

14.00 Bg 011 Dnevnik

14.35 Teleshop

15.00 Vesti

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.00 Vesti

16.10 Teleshop

16.40 Vaše zdravlje naša briga

17.00 Vesti

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.00 Vesti

18.10 TV Šopingmanija

18.25 Moja polisa

19.00 Vesti

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.00 Vesti

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

22.55 TV Šopingmanija

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

00.00 Vesti

00.10 TV Šopingmanija

00.30 Biljana za vas

01.20 TV Šopingmanija

01.30 Vaše zdravlje naša briga

02.30 Noćni program

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

10.50 Biblijske priče

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Banaćanke

13.00 Srpski ekran

13.30 Pet za 5, - Vrelo leto, vruće šape

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova

14.35 Drugačiji razgovori o prirodi

14.59 Odjavna špica

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.35 Tv šifonjer, dokumentarni program

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

18.00 Razglednice

19.00 Zbornica, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija

22.45 Sa druge strane

23.10 To su bili dani - TV kabare

00.05 Banaćanke

00.26 Knjiga je bolja

00.51 Izbliza

01.16 Signali

Najava

Zbornica 19.00 RTV1

Sitkom „Zbornica“ otkriće nam ono što smo kao đaci uvek želeli da saznamo – šta se dešava u „službenim prostorijama“ škole?

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, igrana serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.15 Besa, domaća igrana serija

07.15 Besa, domaća igrana serija

08.25 Mi nismo anđeli 3, domaći film

10.00 Policijska akademija 4, igrani film

11.30 Policijska akademija 5, igrani film

13.05 Savršena oluja, igrani film

15.20 Vajat Erp, igrani film

18.40 Besa, domaća igrana serija

19.45 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.10 Romeo mora da umre, igrani film

00.15 Igra novca, igrani film

Najava

Naziv emisije 13.05 Superstar

Samo nekoliko dana nakon povratka sa razočaravajuće ture ribarenja, kapetan broda Gejl, odlučuje ponovo da isplovi u potrazi za sabljarkom, poslednji put...

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Hačiko: Priča o psu, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.30 Svet u pokretu

12.55 Elif, igrana serija

13.55 Domaćica

14.30 Preživeti Beograd, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

18.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

19.15 Sportal

19.40 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Biseri

UNA TV

09.15 Ljubavne veze, igrana serija

10.05 Esmeralda

11.00 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.05 Ljubavni začin, igrani film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.25 Specijalna policijska jedinica, film

23.50 Vozač, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Hype intervju - Sloba Vasić i supruga Jelena

09.00 Zanatlije - Violine

09.30 Klan, serija

10.30 Bos il’ hadžija, serija

11.00 Moj dragi glupi dnevniče, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije

15.00 Hype intervju

16.00 Slučajan blagoslov, film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije

21.00 Klan, serija

22.00 Mahalske priče - gost: Amar Čustović

23.00 Zlatne godine, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, serija

Cinemania

07.45 Rifkinov festival, igrani film

09.15 Nigde posebno, igrani film

10.50 Orlando, film

12.20 Časovi persijskog, film

14.25 Terenska kazna br 1, igrani film

15.55 Projekat A2, igrani film

17.35 Veliki gazda, igrani film

19.15 Stupaj ili umri, igrani film

21.00 Parazit, film

23.10 Rifkinov festival, igrani film

00.40 Kuća na kraju ulice, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoz

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Presek plus

22.05 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Ukusi 2 generacije

15.00 Džejmi Oliver

16.00 Markus Vering

16.30 Prijatno

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

21.00 Džon Torod

Star Movies

05.05 Mali požari svuda, serija

06.00 Mali požari svuda, serija

06.55 Štrumpfovi: Skriveno selo, igrani film

08.45 Hajd park na Hadsonu, film

10.40 Divlji, divlji zapad, film

12.50 Skoro kao ljubav, film

15.05 Tatino obdanište, film

17.00 Vašar taštine, igrani film

20.00 Veliki Getsbi, igrani film

22.50 Sirijana, igrani film

Star Life

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Šerifova zemlja

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Divan dan u komšiluku, film

22.55 Svi vole Rejmonda