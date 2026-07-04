20.00 B92

Laf u srcu

U bolnici, na vežbi, Vladimir, student medicine, dolazi u sukob sa profesorom, potom gubi ilegalni krevet u studentskom domu i razočarava devojku koja ga voli. Vladimir se zaposli u porodici Save Mitrovića kao kućna pomoćnica. Sa kutlačom, usisivačem i knjigom treba izdržati do zadnjeg ispita. Ali, Vladimir ce zajedno sa Buletom saznati kako njihova mladost i spontanost remete sve što dodirnu. Ruši se porodična sreća kao kuća od karata, sređenost se pretvara u haos, život postaje komedija puna dugova i bez ijednog cilja. Uloge: Nikola Simić, Irfan Mensur, Milena Dravić, Danilo Lazović.

12.30 RTS1

Svet: Uživo: 250 godina američkog sna

Dva i po veka od Deklaracije nezavisnosti do Donalda Trampa. Sloboda kao obećanje, moć kao stvarnost. Kako Amerikanci slave 250 godina nezavisnosti i da li se, u podeljenoj zemlji, sve teže dogovaraju šta je Amerika? Uživo smo u Vašingtonu. Ko još veruje u američki san i zašto mladi Amerikanci sve više sumnjaju da on i dalje važi? Šta je Amerika svetu, a šta je bila nama: od istorijskog savezništva, preko neprijateljstva i najdubljih političkih razmimoilaženja, do pragmatizma? Za Svet. Uživo govori prof. Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka. Kako se danas meri američka moć: politička, vojna, ekonomska i tehnološka? Da li je Trampova Amerika i dalje nezaobilazna sila ili zemlja koja preispituje cenu sopstvenog liderstva? Za Svet. Uživo analizira Klejton Alen, iz Evroazijske grupe. Kako je američka meka moć oblikovala planetu nekad i sad? Gde je sve Amerika: u politici, kulturi, jeziku, tehnologiji i našoj predstavi o slobodi? O tome razgovaramo sa profesorkom Univerziteta Džordž Vašington Dženet Stil i programskim urednikom Doma omladine Beograda Draganom Ambrozićem. Autorka i voditeljka: Jelena Terzić Urednici emisije: Marko Ivas i Nataša Jovanović

16.20 RTS1

Selo gori i tako

U središtu priče je „borba jedne majke i jedne porodice protiv opake bolesti današnjice – karcinoma“, a cilj filma je „buđenje svesti i odgovornosti prema sopstvenom zdravlju kod ljudi kako u gradskim, a posebno seoskim sredinama“. Nastanak filma je takođe „odgovor na ogroman odjek koji je ova tema, tretirana u najpopularnijoj srpskoj seriji, ostvarila u javnosti“. Film je režirao Radoš Bajić prema sopstvenom scenariju. Bajić igra i glavnu ulogu, a pored njega se pojavljuju Ljiljana Stjepanović, Milorad Mandić, Olga Odanović, Nenad Okanović, Nedeljko Bajić, Nada Blam, Dragan Nikolić, Mirko Babić, Goca Tržan, Meto Jovanovski, Mladen Nelević i drugi.